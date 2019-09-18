За каменной стеной: названы самые надежные знаки Зодиака

18.09.2019 09:45

Астрологи уверены, что спокойствие и умиротворение человека зависит от того, под каким знаком Зодиака он родился. Они рассказали, кому из них удается сохранять спокойствие и держать все под контролем.

Весы

Для них стакан всегда наполовину полный. В потоке негатива видят и хорошее, поэтому сохраняют самообладание. Решают проблемы быстро, не советуясь. Весы – оптимисты. Большим плюсом является также и то, что они не обращают внимания на мелочи и избегают споров.

Близнецы

Сосредотачиваются на конкретных целях и уверенно идут к ним. Эмоции, особенно негативные, никогда не движут представителями этого знака. Близнецы любыми путями стараются избегать конфликтов. Жить в мире для них – это все.

Козерог

Умеют распределять свое время. Это помогает им действовать решительно и размеренно. Для обдумывания ситуации и выхода из проблем им надо всего несколько минут. Любят продумывать все наперед. Обладают высоким уровнем самоконтроля.

Водолей

Не обращает внимания на то, что происходит вокруг них. Эо помогает им сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. У них внутри пылает пламя страстей, но окружающим они этого не показывают. Прежде чем выразить свою позицию и создать конфликт, Водолеи подумают тысячу раз, стоит ли это делать.

Телец

Не тратят время на глупые разговоры и ненужные переживания. Невероятно уверены в себе, никогда не действуют импульсивно, ввиду чего не создают для себя дополнительных трудностей. Вместо того чтобы переживать, надевают розовые очки и смотрят на мир, наполненный позитивом. Удивительно, но они редко проигрывают.

Источник: https://from-ua.com