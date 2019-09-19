Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака

19.09.2019 17:16

Человеку приходится часто общаться с другими людьми. Даже если вы не самый разговорчивый человек, в день вы контактируете минимум с пятью людьми.

И не всегда бывает так, что общение идет хорошо. Некоторые люди настолько противные, что одним своим видом выводят из себя. Какие же знаки зодиака самые противные?

Козерог

Козерог может быть отличным собеседником и прекрасным другом, но ровно до того момента, когда вы не начнете ему мешать. Он терпеть не может любое вмешательство в его жизнь, и будет пакостить любыми возможными способами. Не стоит общаться с козерогом, если тот в ужасном настроении. Вряд ли вы получите из разговора что-то полезное, и уж, конечно, вы не узнаете причину расстройства, но зато вы легко можете вывести козерога из себя, а это уже чревато негативными последствиями. Козерог сделает все, чтобы ваше настроение тоже испортилось. И уж поверьте, у него это отлично получиться.

Водолей

Иногда водолей просто ангел во плоти. Он хороший интересный собеседник, который знает тысячи увлекательных историй. Он также надежная опора и всегда поможет в трудную минуту. Но это не всегда так. Бывают дни, когда водолей будто подменили. Он начинает кричать без повода и откровенно нарывается на конфликт. Он будет делать все, чтобы вызвать вашу ответную реакцию: унижать, оскорблять вас, ругать. Все дело в том, что иногда водолею просто на просто скучно. Таким образом он пытается развлечь себя, не считаясь с мнением окружающих. В один день он может просто поругаться с вами, а на следующий он придет с невинными глазами и улыбкой и будет просить у вас прощения. Водолея невозможно исправить, и очень сложно понять, кто попадется под его горячую руку в следующий раз.

Рыбы

Рыбы – это форменные эгоисты. Их не заботит ничто, кроме их собственного счастья. Они готовы идти по чужим головам, если это принесет им некоторую выгоду. Рыбы с легкостью предают друзей и знакомых, потому что уверенны, что так и должно быть. Не пытайтесь им что-то объяснить. Как минимум, у вас ничего не получиться. Не надейтесь на помощь рыб. Вряд ли они помогут. Они считают, что счастье – это личное дело каждого человека, и не надо никому помогать его строить. А если рыбы вам все-таки помогут, но явно не просто так.

Овен

Если овен решит, что вы причинили ему некоторый дискомфорт, то он обязательно отомстит вам. Его месть может затянуться. Дело в том, что он привык тщательно продумывать все свои злодеяния. Он сделает неприятность у вас за спиной, а сам останется стоять как ни в чем не бывало. Вы даже не поймете, кто вам насолил. Этого и добивается овен. А самое плохое то, что обидеть овна может любая мелочь: обрывок фразы, неправильная одежда или глупый слух. И овен не считает свою точку зрения неверной. Если вы с чем-то не согласны, то виноваты в этом вы сами.

Источник: https://from-ua.com