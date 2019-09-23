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Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября
Советы астрологов на неделю с 23 по 29 сентября помогут представителям разных Знаков Зодиака найти верную тактику для достижения благополучия, сохранить свои накопления и даже приумножить их в благоприятные для этого дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать влияние звезд и планет, чтобы удачно завершить первый осенний месяц.
Овен
В конце сентября астрологи рекомендуют Овнам быть осторожнее и не срываться с места ради мнимой выгоды. На этой неделе погоня за богатством может обернуться разочарованием, если действовать по наитию, а не по плану. Удачным днем будет суббота. 28 числа звезды и планеты будут на стороне Овнов, и это прекрасное время для налаживания деловых контактов, ведения переговоров и заключения сделок.
Телец
Самыми благоприятными днями для привлечения материальных благ астрологи называют понедельник и вторник. В начале недели удача будет на стороне Тельцов, и помешать им может лишь жадность. Исключив эту черту характера, Тельцы смогут достичь успехов в деловой сфере, а также увеличить доходы благодаря находчивости и раскрытию новых талантов.
Близнецы
В конце сентября удача улыбнется Близнецам, если они откажутся от поспешных решений, но и не будут сидеть сложа руки. Звезды и планеты будут плохими помощниками, однако Близнецы и сами могут достичь успехов в работе, если станут придерживаться четкого плана действий. Ответственность и инициативность позволят найти пути развития и привлечь в жизнь финансовое благополучие.
Рак
Раки на этой неделе смогут достичь успеха, если будут внимательны и не станут потакать эмоциям. 24 и 26 сентября — не самые удачные дни, и это время астрологи советуют посвятить привычным задачам. 23, 24 и 29 сентября, напротив, удача будет на стороне Раков, и в это время они смогут преодолеть любые трудности. Можно искать новую работу, проходить собеседования, а также попытать удачу в лотерее.
Лев
Конец сентября — довольно опасное время для Львов. На этой неделе можно запросто лишиться финансовой удачи, если неэкономно тратить сбережения. Астрологи советуют повременить с крупными покупками. Зато в конце сентября Львы смогут начать личное дело, если перестанут сомневаться и сделают первый шаг навстречу мечте.
Дева
В конце сентября наступает время подводить итоги и завершать запланированные ранее дела. В связи с этим Девы могут забыть про отдых, что отрицательно скажется как на работоспособности, так и на настроении. Сохранить удачу и позитивный настрой им поможет правильное распределение времени. Благодаря этому получится избежать ошибок в работе и оттока финансов.
Весы
Весам на этой неделе не составит труда достичь процветания, однако для этого придется забыть о лени и прокрастинации. В конце месяца Вселенная щедра на подарки, но достанутся они не послушным и прилежным, а смелым и готовым ринуться в бой. Ответственность, внимательность и решительность позволят Весам быстро поправить материальное положение в период с 23 по 29 сентября.
Скорпион
Скорпионам астрологи рекомендуют не расслабляться, чтобы не упустить выгодных предложений. Справиться с материальными трудностями и привлечь в жизнь финансовую удачу можно благодаря находчивости и ответственности. Также не остаться без денег помогут проверенные талисманы. Их энергетика увеличит финансовые потоки и позволит найти пути для развития в деловой среде.
Стрелец
Стрельцам в конце сентября улыбнется удача. Достичь новых успехов в работе будет гораздо проще, если не сомневаться в себе и не прекращать развиваться. На этой неделе уместными будут вклады в образование, поэтому можно смело записываться на курсы повышения квалификации.
Козерог
Козерогам на этой неделе стоит обратить внимание на свои страхи и побороть их, чтобы не упустить выгодных предложений. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на деловых вопросах и не противиться прогрессу, который будет уместным и облегчит тяжелый труд. Козерогам важно сохранять оптимистичный настрой, чтобы не опускать руки и справляться со множеством задач. Так они смогут найти способ увеличить свои доходы и позабыть о финансовых неурядицах.
Водолей
Водолеям астрологи рекомендуют забыть о неудачах, ведь мысли материальны и способны воплотиться в реальность. Тем, кто сомневается в себе, стоит призвать на помощь удачу, воспользовавшись быстрыми шепотками. В конце месяца Водолеи смогут не только выйти из передряг лидерами, но и увеличить доходы. Для этого нужно усмирить эмоции и верить в себя.
Рыбы
Астрологи рекомендуют Рыбам оставить позади сомнения и робость, а также все, что разрушает энергетику и отталкивает удачу. Это поможет справиться с финансовыми проблемами. Собранность и готовность покорять новые вершины обязательно принесут Рыбам прекрасные возможности и помогут достичь материальной независимости в короткий срок.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, финансы, астрологический прогноз
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