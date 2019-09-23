- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября08:11
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Они не будут бедствовать: знаки Зодиака, к которым легко идут деньги08:01
- Если верить астрологам, только эти цвета принесут вам счастье14:34
- За каменной стеной: названы самые надежные знаки Зодиака09:45
- Гороскоп на 17 сентября: разочарования у Весов и старые проблемы у Дев08:10
- Их всего три: самые сильные энергетические вампиры по Зодиаку10:15
Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь
Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для представителей которых октябрь 2019 года станет очень непростым и депрессивным месяцем.
Представители четырех зодиакальных знаков будут балансировать на грани в будущем месяце. Астролог предупреждает о возможных потерях, серьезных конфликтах в семье и прочих неурядицах, передает zen.yandex.ru.
Тельцам, скорее всего, грозят проблемы в семейных отношениях. Астролог рекомендует постараться наладить ситуацию на личном фронте, и, главное, агрессивно не реагировать на действия своей половинки. Проявите сдержанность и дипломатию, чтобы не довести ситуацию до точки невозврата.
Непростой период в октябре 2019 года ожидается у Львов. Второй осенний месяц, по мнению Павла Глобы, станет одним из самых тяжелых в году для представителей этого знака Зодиака. Звезды говорят, что проблемы могут коснуться близких вам людей. Также рекомендуется быть аккуратным и внимательным на работе, будьте терпеливы и не поддавайтесь на провокации.
Девы в октябре 2019 года рискуют потерять своего партнера. Старайтесь быть более сдержанными и не настаивайте на своем мнении. Поверьте, вы тоже можете ошибаться. Учитесь признавать это. В случае разрыва отношений вам может грозить затяжная депрессия и упадок сил, что отразится на работе.
Водолеи в октябре переживут серьезную депрессию и приступы меланхолии. Они будут ощущать отсутствие сил и бурную раздражительность.
Глоба советует в этот месяц максимально разгрузить себя на работе и отдохнуть.
Теги: Донбасс, прогноз, астролог, октябрь
- Украина - Греция. Карты прочат нашим футболистам победу, а звезды - поражение!
- Украина - Греция. Прогноз специалистов
- Букмекеры назвали претендентов на победу в Лиге чемпионов
- Прогноз букмекеров: какие шансы у "Шахтера" на победу в чемпионате Украины?
- Евро-2012: прогнозы от мэров и астролога
- Что ждет "Шахтер"в Лиге чемпионов?
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- В Греции полиция задержала сирийцев, выдававших себя за украинских спортсменов11:45
- Путин уготовил Зеленскому капкан: раскрыта главная опасность, «заставит…»11:30
- Ультрас "Шахтера" "поздравили" Ахметова бойкотом11:15
- Украинские пчеловоды разработали "умный улей"11:00
- Американский сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"10:45
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Кремль готовит россиян к масштабной войне с Украиной: начинается что-то очень серьезное 10:00
- Маркарова сообщила о пересмотре прожиточного минимума в Украине09:48
- Отопительный сезон-2019: какие города могут оказаться без тепла 09:31
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"