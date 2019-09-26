Гороскоп на октябрь: открывается дорога в новую жизнь

26.09.2019 14:30

Октябрь станет для некоторых знаков зодиака шансом на то, чтобы построить абсолютно новую жизнь, начать все "с нуля". О том, кого какие события ждут в наступающем месяце пишут Подробности.

Овен

Октябрь, вероятно, будет чрезвычайно значимым месяцем для вас! Во-первых, ваше время и внимание в последнее время были связаны с финансами или вопросами собственности. Теперь вы можете слегка замедлиться с выполнением собственных планов. Вероятно, вы немного отступите назад, в чем нет ничего плохого, тем более, что у вас есть возможность начать новый старт с точки зрения партнерских отношений.

Сейчас вы обладаете наивысшими шансами построить именно те отношения, к которым всегда стремились.

Телец

Не удивляйтесь, если выполнение некоторых проектов слегка затормозится. Вы, вероятно, были очень заняты в последнее время, и теперь вы можете чувствовать себя немного свободнее.

Пришло время уделить серьезное внимание проблемам со здоровьем, которые отнимают у вас и силы, и продуктивное время. Теперь у вас появился шанс все начинания соизмерять с тем, как вы себя чувствуете, и постоянно придерживаться разработанной специально для вас диеты. Сейчас можно воспользоваться новыми возможностями вне зависимости от того, чего именно они касаются - работы или здоровья.

Близнецы

Возможно, вы уже уделили много времени, чтобы помочь другим людям, менее удачливым, чем вы. Или, возможно, вложили много энергии в проект, который еще не до конца реализован. Теперь вы можете меньше времени тратить на окружающих, чтобы сосредоточиться на решении главных вопросов.

Вам дают возможность расти и развиваться творчески. Теперь у вас есть шанс начать все сначала в любом творческом начинании, вы вправе попробовать что-то новое, что приносит вам удовольствие. Это касается и игр в любых их проявлениях, и романтических отношений.

Рак

До сих пор вас подталкивали к работе с другими и поощряли уделять время долгосрочным целям. Если вам сейчас удастся найти единомышленников, с которыми можно работать в гармоничном тандеме, тогда вы достигнете чрезвычайно серьезных успехов. А пока можно сбавить темп.

Вас ожидают приятные изменения в семье и во взаимоотношениях с родственниками. Эта важная отрасль способна расти и развиваться. Октябрь - самое подходящее время, чтобы сделать важный шаг вперед!

Лев

До сих пор дела, связанные с вашей карьерой, шли неплохо - вы были самыми амбициозными, но для поддержания гармоничной работы с коллегами потребуется некоторое усилие с вашей стороны. В октябре пришло время немного расслабиться, однако вы должны оставаться конкурентоспособными и понятными для большинства партнеров.

Между тем, те возможности, с которыми вы столкнулись в течение последнего года, с точки зрения изменения местоположения или поиска новых способов общения и приобретения важных навыков, снова переместились на территорию ближайшей перспективы. Новые начинания принесут неплохие плоды, просто будьте немного терпеливее.

Дева

Ранее значительная часть вашего времени и энергии расходовалась на решение посторонних проблем, связанных с бизнесом.

Теперь, в октябре, вам понадобится все ваше терпение, так как выполнение планов будет буксовать. Тем более что в то же время появятся новые возможности для увеличения доходов или улучшения вашего дома. Это время хорошо для новых начинаний - будете ли настолько смелыми, что не побоитесь отправиться в новый путь?

Весы

Октябрь дает вам шанс для перспективных новых начинаний - вы сможете изменить жизнь или свое представление о ней без потерь для себя.

Чуть позже в этом месяце основное внимание следует уделить вашим доходам. Поработайте со своей привычкой быть очень щедрыми, доходящей до экстравагантности. Похоже, вы уже готовы бороться за то, что, по вашему мнению, полностью принадлежит вам - особенно в части недвижимости или иного имущества. Необходимо расстаться со своей убежденностью в том, что можно довольствоваться меньшим.

Скорпион

Пока есть признаки напряженности в отношениях с партнером. Это не повредит, если вы умеете преодолевать препятствия - ощутимые достижения не замедлят себя ждать. Пусть работа над вашими совместными проектами немного замедлится - ничего страшного. Если напряжение сохранится, лучше не занимать непримиримую позицию, а согласиться на компромисс, тем самым улучшая общение между вами.

Поступая так, вы обнаружите, что в конце месяца, к вашему удовольствию и удовлетворению, вы вступите в совершенно новую фазу личного роста и собственного развития, которая сможет направлять вас на правильном пути в течение следующих двенадцати лет!

Стрелец

Возможно, вы пострадали от какого-то напряжения, будь то в деловой отрасли или сфере вашего здоровья и настроения. Несомненно, вы много работали в обоих направлениях, но также испытали и некоторые разочарования.

Теперь, продолжая прилагать усилия, вы сможете ослабить тревогу и напряжение. У вас появилась прекрасная возможность пересмотреть и переоценить свои долгосрочные цели и найти группу людей с аналогичным мышлением. Вместе вы сможете достичь ваших идеалов.

Козерог

Вы потратили почти год на выстраивание собственной карьеры, и в течение этого времени любые усилия, которые вы прикладывали, привели в конечном итоге к значительным достижениям. Вы хорошо продвинулись вперед и получили признание важных для вас людей.

С октября вы сможете получать серьезные преференции от своей идеальной репутации, над созданием которой так много трудились.

Водолей

Вы затрачивали много энергии и уделяли максимум внимания дому и семье. Сейчас можно переключиться на вопросы долгосрочной перспективы - удача будет благоприятствовать вам в решении юридических вопросов, получении образования или даже дальних путешествиях.

В октябре есть все условия для того, чтобы расширить свои горизонты, возможно, узнав больше о мире и людях, его населяющих. Поскольку такие удачные условия складываются нечасто, не нужно упускать такой шанс.

Рыбы

Октябрь объявляет о новых начинаниях в материальной сфере представителей этого знака Зодиака. Это может стать отличным временем для реструктуризации общего бюджета с вашим партнером и переосмысления ваших приоритетов.

В любом случае, у вас есть еще время, чтобы тщательно все обдумать. Есть все предпосылки для того, чтобы ваша финансовая дилемма была разрешена.

Источник: https://from-ua.com