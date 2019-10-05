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Гороскоп Глобы на 5 октября: "Такого дня не было давно, достанется всем"
Суббота, 5 октября, пройдет под девизом удачи, везения и спокойствия. По прогнозам астрологов, это будет один из лучших дней нынешнего месяца. Конечно, возможны мелкие неприятности и трудности, но в целом день закончится на позитиве. Павел Глоба советует знакам Зодиака этот выходной посвятить любви, чувствам, творчеству, спонтанным поступкам. Если кому-то потребуется помощь, то ее нужно оказать. Несмотря на то, что 5 октября – выходной, если намечены деловые встречи и переговоры, то они сложатся удачно. По гороскопу Глобы, позитива, везения и благосклонности Фортуны достанется всем без исключения знакам Зодиака, сообщаетhttps://www.dialog.ua. Овен Овнам 5 октября в первой половине дня можно смело браться за самые сложные дела, результат получите быстро. Тем более, что рядом окажутся люди, готовые вам помочь. Не надо бояться обратиться к ним. Не исключены эмоциональные всплески у Овнов. Телец День для Тельцов станет удачным во всех смыслах. Они сумеют справиться со многими задачами и найти ответы на насущные вопросы. Во второй половине дня может поступить важная информация, которая позволит принять грамотное, а самое главное – удачное решение. Близнецы В начале дня Близнецы будут обескуражены несколькими странными совпадениями. Они будут отмечены приятными эмоциями и последствиями. Встречи со старыми друзьями также поднимут настроение. Некоторые представители знака смогут примириться с теми, с кем были несколько месяцев (а то и лет) в ссоре. После обеда вы сможете завершить многие насущные дела. Рак У Раков возможным некоторые трудности в общении с окружающими, но после обеда все наладится. Успех будет Ракам в субботу сопутствовать во всем, более того, ожидайте денежных поступлений. Лев Львам стоит 5 октября следить за эмоциями и языком. Можно наделать роковых ошибок. День во многом будет хорошим, однако астролог советует Львам во избежании негативных последствий держать себя в руках. Дева У Дев весьма неплохой день, он будет наполнен новыми положительными впечатлениями и идеями. Придется правда кое-что переосмыслить и поменять отношение к близким. Весы У Весов суббота сложится удачно, но также не исключены проблемы. Возможны небольшие "трения" с окружающими, но переживать по этому поводу не стоит. К концу дня все выровняется, ведь рядом с вами друзья и родные, которые вас поддержат. Также возможно, что к вам вернуться старые денежные займы, и иные финансовые поступления. Скорпион До обеда день будет складываться куда продуктивнее и позитивнее, чем вторая его половина. Потому старайтесь планировать все важные дела на раннее утро. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь сгладить конфликт. Стрелец Стрельцам в первой половине дня нужно сохранять спокойствие и выдержку, и ни в коем случае не поддаваться на провокации. После обеда все наладится, возникнут новые идеи и дела, которые вдохновят Стрельцов на позитив. Козерог У Козерогов утро субботы будет напряженным, будет злость по всяким пустякам. Однако после обеда вернется душевное равновесие и день закончиться на теплой ноте в приятной компании. Водолей Водолеям в субботу не все будет даваться просто. Усилий потребуют даже привычные дела. Решения надо принимать взвешенно, тогда успех обеспечен. День в целом будет счастливым. Рыбы Для Рыб 5 октября сложится благоприятно. Правда в какой-то момент возможна потеря внутреннего равновесия. Но после обеда могут случится встречи с весьма влиятельными людьми, которые не откажут в поддержке и покровительстве. Обязательно поделитесь с ними своими идеями
Теги: Донбасс, гороскоп, Глоба, октябрь
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