Астролог Росс назвал главных неудачников октября - достанется четырем знакам Зодиака

07.10.2019 18:49

В октябре предстоят сложности на работе, в финансовых делах, во взаимоотношениях.

Но особенно катастрофическим период будет для четырех знаков Зодиака.

Кто-то из них может лишиться работы и навсегда расстаться с любимым человеком. По гороскопу Влада Росса, период катастроф в октябре ждет Весов, Рыб, Овнов и Козерогов. В интервью "Главреду" Росс заявил, что Весам грозит увольнение, склоки и разводы, Рыбам - финансовые неудачи, Овнам - суды и разрыв отношений, а Козерогам - падение с пьедестала, сообщает Диалог.UA.

Весы Для Весов самым фатальным будет конец месяца. Они столкнутся с проблемами на работе, им грозит ее потеря.

Также представители этого знака могут угодить в больницу. По словам Росса, для Весов, рожденных в сентябре, будет риск оказаться в травмпункте.

Также не исключены неприятности с бизнес-партнерами. Рыбы Рыбам вообще нельзя рисковать деньгами, поскольку могут быть самые плачевные последствия - вплоть до банкротства.

На протяжении октября будет много обоснованной ревности от второй половинки.

Козероги Тяжелый месяц предстоит пережить и Козерогам. Сложности от этого знака не отстанут.

Многим представителям знака грозит потеря званий, регалий и постов. Возможны серьезные конфликты с людьми, занимающими "высокие посты". Влад Росс советует Козерогам: "Лучше затаиться и сидеть тише воды, ниже травы.

Не выделяться, ничего нового не затевать и не предпринимать".

Овны У Овнов проблемы появятся прежде всего в личной жизни. Велика вероятность разводов и разрывов взаимоотношений с партнерами.

Также Росс говорит и о появлении у Овнов открытых врагов. Бед стоит ожидать и на работе.



Источник: www.dialog.ua