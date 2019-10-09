- Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака11:42
- У Рыб – благоприятный день для денежных операций: гороскоп на 11 октября10:50
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре13:04
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака14:30
- В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака10:09
- Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна08:50
- Гороскоп на неделю: Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере08:12
- Астролог Росс назвал главных неудачников октября - достанется четырем знакам Зодиака18:49
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- Появился подробный женский гороскоп с 7 по 13 октября11:51
В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
Кто не мечтает о внезапном выигрыше в лотерею, неожиданной прибыли или ценном подарке? Зарабатывание денег требует серьезных усилий и большого количества времени.
Можно выбиться из последних сил, но не получить ожидаемый уровень дохода. Это может повергнуть человека в депрессию и заставить его опустить руки. =Астрологи считают, что в октябре для представителей трех знаков неблагоприятная денежная ситуация сможет, наконец, выправиться.
Внезапная финансовая удача посетит этих людей. Без особых усилий они смогут, наконец, ощутить себя состоятельными людьми.
Самое приятное, что это случится без особых усилий, как бы само собой. Стоит считать это подарком судьбы и не забыть поблагодарить высшие силы за столь щедрый дар.
Близнецы
Близнецы ощутят себя настоящими баловнями судьбы. Все их мечты в октябре будут сбываться даже в большей степени, чем они задумывали. Денежная удача будет сопровождать их с середины месяца. Для того чтобы денежный поток не иссяк, а пополнился, Близнецам следует избегать неразумных трат, а вложить средства в собственное развитие.
Инвестиции в повышение профессионального уровня или в освоение новой профессии очень скоро многократно окупятся и позволят заработать большое количество денег.
Стрелец
Стрельцы не привыкли получать от судьбы подарки. Все, что они имеют, они добились сами. Все материальные блага Стрельцы получают благодаря собственному упорству и трудолюбию.
Поэтому в октябре велик риск того, что Стрельцы воспримут щедрый дар как некий подвох. Звезды советуют им довериться судьбе и принять ее дар с благодарностью. Стрельцы могут получить щедрый подарок от близких родственников.
Такой подарок следует обязательно принять, не забыв искренне поблагодарить дарителей. Это позволит не копить эмоциональные долги и не чувствовать себя обязанным, а с удовольствием и пользой распорядиться полученным.
Рыбы
Для Рыб октябрь откроет период небывалой денежной удачи. Фортуна повернется к ним лицом. Сейчас как никогда будет велик шанс выигрыша в лотерею или в азартную игру.
Даже рискованные инвестиции и вложения средств окажутся вдруг прибыльными, несмотря на сомнения и предостережения окружающих.
Скорее всего это будет происходить из-за обостренной интуиции Рыб, позволяющей им безошибочно чувствовать прибыльные направления. Для Рыб в этот период важно доверять своему внутреннему чувству, тогда оно сослужит им добрую службу. Что касается траты полученных средств, то Рыбы могут не ограничивать себя.
Любые покупки, совершенные в конце октября, будут долгое время радовать своим качеством. Особенно удачными будут покупки любой бытовой техники и товаров для дома.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, деньги, октябрь
- Гороскоп на 7 января: к Овнам будут липнуть деньги
- Оранжево-черные полмиллиарда
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- Тренерский мостик. Трудовая Павлова стоила 200 тысяч долларов
- Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры Украины
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс13:12
- В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12:48
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот12:28
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий22:03
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Держала семью в ужасе: американцы усыновили украинку, которая выдавала себя за девочку20:57
- Пристайко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе20:33
- Итальянский суд объяснил жесткий приговор нацгвардейцу Маркиву20:12
- Двойник Зеленского накинулся с поцелуями на Кошевого19:50
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- В "Артеке" погиб ребенок: подробности трагедии19:13
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение