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Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым финансово повезет в ноябре 2019 года.
По словам Павла Глобы, в следующем месяце финансовая удача ждет Овнов. В этом месяце улыбка Фортуны будет светить вам в любом начинании. Вы можете выиграть огромную сумму в лотерею, причем вашему везению помогут люди из окружения. В этом месяце благоприятно погасить долги, сделать нужные покупки и позволить себе материальные капризы.
У Весов в последний месяц осени ожидается карьерный взлет. В ноябре вас могут повысить или предложить более заманчивую должность. Не бойтесь идти на риск и не уходите от перемен. Поверьте, что любые изменения приходят в вашу жизнь с целью изменить ее к лучшему. Вы повысите уровень своей жизни и обретете полную финансовую независимость.
Переставшие верить в удачу Рыбы неожиданно почувствуют вкус побед. В ноябре 2019 года вас ожидают большие финансовые поступления, причем это может произойти совсем неожиданно: вы станете хозяином целого состояния буквально ни с того ни с сего. Вы можете вступить в наследство или получить долю в бизнесе. Будьте смелее и не упускайте шанс стать богатым.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ноябрь, богатство, знаки Зодиака
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