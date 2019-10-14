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С этими знаками Зодиака практически нереально найти общий язык
Умение находить общий язык с людьми, дано увы не каждому знаку Зодиака. Астрологи назвали отдельных представителей, которым не присуще дружеское общение, их сложный характер мешает сделать общение лёгким и непринуждённым.
Овен. Этот знак отличается особой горячностью и импульсивностью. Им свойственно принимать решения незамедлительно. Именно эта особенность характера создаёт трудности при общении с медлительными Рыбами или Тельцами. Сложности в общении также возникают с Раками или Весами, так как при решении важных вопросов они полагаются на свои чувства, а не на логику.
Телец. Представители этого знака любят заботу. Если им не оказывают должного внимания или пытаются унизить, Тельцы становятся неуправляемыми. Не получается найти общий язык с властными Овнами, Водолеями или Близнецами. Найти точку соприкосновения со Скорпионами и Львами, тоже не удаётся, ведь им свойственно подавлять людей.
Дева. Представители знака планируют свою жизнь на несколько лет вперед. Поэтому всегда возникают сложности в общении с ленивыми Близнецами, Стрельцами и Рыбами. Девам очень сложно найти общий язык и с другими знаками Зодиака.
Скорпион. Мало того, что представители этого знака очень ревнивы, так они ещё и остры на язык. Поэтому им очень сложно общаться с людьми, они постоянно пытаются унизить обидным словом.
Козерог. Представители знака очень ответственно подходят ко всем проблемам. Они не понимают людей, которые беззаботно плывут по течению жизни, поэтому общих тем для разговора с Близнецами или Водолеями у них не возникнет. У Козерога невыносимый характер, поладить с ними удаётся не каждому.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, общение
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