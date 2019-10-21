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Астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство: кто разбогатеет до конца октября
Астролог Павел Глоба рассказал, кто может разбогатеть с 21 по 27 октября
Павел Глоба сообщает, что этим знакам нужно собраться с силами и не унывать: удачу придется хватать за хвост и вытягивать как рыбку из пруда, но это того стоит. Итак, каким знакам Зодиака повезет на этой неделе.
Овен
Овны окажутся под влиянием неблагоприятного Нептун, что приведет к неблагоприятному положению, но паниковать не стоит — это не надолго. Чтобы получить солидный финансовый прирост, овнам стоит придумать план действий и четко его выполнять. Ждите вестей от посторонних, они могут помочь вам в будущем с финансами.
Рак
В предпоследнюю неделю октября ракам стоит положиться на свою семью и поручить ей заниматься домом вместо них. Самим же нужно будет отдохнуть от дел и отправиться в путешествие на выходных. Но на работе придется выложиться во всю. Старания не останутся без вознаграждения. А если вы давно думали работать на себя, то пришло время попробовать.
Стрелец
Стрельцам нужно тщательно выбирать наемных рабочих, которые будут заниматься их домом, если они затеяли ремонт, чистку и другие дела. Кроме того, стрельцы обязаны отдохнуть и провести свободное время с семьей. В начале недели вас может настигнуть нежданная финансовая прибыль, которая поможет вам реализовать свои планы. И не стоить забывать, что деньги нужно тратить с умом.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, астрология, богатство, знаки Зодиака
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