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Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
27 октября обещает быть интересным на различные события. По словам Павла Глобы, для многих знаков Зодиака уготовано такое, что их приятно удивит. Для некоторых после этого выходного жизнь заиграет новыми красками.
По гороскопу астролога, кому-то стоит готовиться ко встрече со своей самой большой любовью. У отдельных знаков Зодиака все будет получаться, за что бы они не брались. Павел Глоба советует посвятить часть времени семье, вместе сходить на прогулку или же посидеть в каком-то уютном кафе, сообщает Диалог.UA.
Овны
У Овнов 27 октября будет много энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения — романтические или дружеские, или поддержать старые.
Телец
Глоба советует Тельцам не нервничать при появлении испытаний судьбой. В первую очередь выдохните и расслабьтесь, ведь именно лишний стресс может стать причиной неудачного решения. Даже если в важном деле что-то пойдет не так, старайтесь не вешать носа и планируйте следующую попытку.
Близнецы
Близнецов 27 октября ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.
Рак
Гороскоп на 27 октября говорит, что Ракам нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте
Лев
27 октября для Львов — отличный день, чтобы проявить свои таланты. Займитесь творчеством и вспомните, что вас вдохновляет и радует больше всего. Сегодня с легкостью будете со всем справляться — энергии хватит на все.
Дева
Дев 27 октября ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.
Весы
Весы, если у вас сейчас сердце свободно, то на этих выходных может начаться роман! Присмотритесь к коллегам по работе, кто-то из них явно к вам неравнодушен.
Скорпион
Звезды советуют Скорпионам 27 октября заняться своим здоровьем. Прогулки на свежем воздухе, правильное питание и спорт помогут вернуться в форму.
Стрелец
Стрельцы, все ваши желания 27 октября будут сбываться легко и просто, главное — пропишите их на бумаге. Также этот день будет удачным для решения личных проблем.
Козерог
27 октября Козероги должны по-другому отнестись к распределению финансов и отказаться от габаритных покупок. Если у вас есть цель — начните откладывать деньги уже сейчас.
Водолей
Звезды советуют Водолеям 27 октября не засиживаться дома вечером. Попробуйте найти возможность выбраться в гости или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.
Рыбы
Гороскоп на 27 октября для Рыб рекомендует провести день без ссор. В любом разговоре сохраняйте спокойствие. Вечером ожидайте сюрприз.
Теги: Донбасс, гороскоп, Глоба, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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