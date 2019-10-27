Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года

27.10.2019 19:56

Вот и подошел к концу второй месяц осени. Теперь от зимы нас отделяет только ноябрь.

Василиса Володина расскажет, что ожидает Знаки Зодиака в конце октября и в начале ноября, а также даст полезные советы по принятию решений и поиску удачи, пишет dailyhoro, передает from-ua.

На этой неделе большинство Знаков Зодиака ожидают легкие бытовые проблемы, однако с ними можно легко справиться, если проявить немного терпения и выдержки. Возможно, неделя покажется несколько серой, но нельзя позволять негативным мыслям посещать ваш разум, иначе они могут прописаться там на долгий срок.

Овен

У Овнов благоприятным окажется начало ноября. Выходные дни будут очень хорошим временем для смены обстановки, смелых решений, новых знакомств. В будни многие дела могут сорваться по непонятным и необъяснимым причинам, поэтому астролог советует пользоваться тремя полезными способами привлечения удачи.

Звезды и планеты сделают жизнь Овнов более осмысленной и ясной. Многое встанет на свои места, поэтому представителям этого Знака удастся понять причины некоторых своих или чужих поступков в прошлом. Также на стыке октября и ноября можно и нужно заниматься самоанализом.

Телец

Представителям этого Знака на грядущей неделе предстоит решить некоторые важные дела личного характера. Звезды и планеты подкинут новых проблем, поэтому нужно будет заручиться поддержкой удачи. Тельцам нужно понять, почему она обходит их стороной. Эксперты выделяют всего семь основных причин, по которым фортуна может идти с нами разными дорогами.

В некоторых вопросах придется воспользоваться помощью близких, друзей и коллег. Не следует бояться просить поддержки в такие периоды, даже если она будет не бескорыстной. Сейчас важно остаться на плаву, чтобы подготовить почву для будущих побед. Планеты наделят Тельцов интуицией, которая поможет избрать верных союзников.

Близнецы

Близнецам в период с 28 октября по 3 ноября астролог советует правильно расставлять приоритеты и не тратить силы на второстепенные дела. Также важно распределять приоритеты и управлять своей энергией: пять важных советов будут очень кстати. Планеты и звезды находятся не в самом удачном положении, так что Близнецам лучше пока не рисковать и не браться за сомнительные дела.

В отношениях с людьми звезды хотят, чтобы представители этого Знака стали более лояльными, но не прогибались под давлением общества. От мечты их отделяет уже совсем немного, так что не стоит останавливаться на достигнутом, следуя чужим советам. Не нужно ставить себе ограничений, ведь Близнецы двигаются в верном направлении.

Рак

Браться за новые дела Ракам пока не стоит, но если без этого никак, то лучше все делать без спешки, обращая внимание на важные мелочи. Даже небольшая халатность может стоить представителям этого Знака очень дорого. В финансовой сфере можно полагаться на интуицию и на семь правил фэн-шуй по привлечению денег. Звезды располагают этих людей к покупкам, поэтому пора побаловать себя чем-то приятным.

Неделя идеальна для смены обстановки, отпуска, путешествия или командировки. Возможны приятные новые знакомства, успех в поиске компромиссов с близкими и со второй половинкой. Также можно пойти на примирение, попросить прощения за прошлые ошибки либо же дать второй шанс кому-то, кто этого заслуживает.

Лев

Львов звезды могут сделать более импульсивными, поэтому этим людям придется смотреть в оба и следить за своим эмоциональным фоном. Есть вероятность того, что Львы скажут или сделают что-то такое, что заставит окружающих перестать им доверять. Это плохо скажется на любви, делах и работе.

Также Львам стоит позаботиться о здоровье и удаче на выходных, потому что звезды будут деструктивными в этот период. Это время дисгармонии, поэтому Львам нужно укреплять здоровье эффективными способами. Представителям этого Знака необходимо чаще бывать на свежем воздухе, не лениться и решать насущные дела в одиночку.

Дева

Для Дев эта неделя станет непростым временем, но у людей данного Знака Зодиака есть тайное оружие, которое помогает им в трудные периоды. Речь идет о неиссякаемой мотивации и трудолюбии. Самое главное — обрести внутреннее счастье, достичь душевного равновесия и поставить перед собой правильные цели, расставить приоритеты. Для этого нужно следовать семи важным правилам.

В начале недели могут появиться некоторые проблемы с постановкой задач, поэтому нужно адекватно воспринимать критику. Если появятся новые идеи, лучше подождать с ними до 30 октября, пока звезды не станут более позитивными. Нужно стремиться к осторожности, но не отказываться из-за нее от своей мечты и от здоровых амбиций.

Весы

Весам необходимо управлять эмоциями, потому что со стороны окружающих будет много людей, которые захотят спровоцировать представителей этого Знака, воспользоваться их добротой. Звезды и планеты хотят увидеть жизнелюбие Весов, узреть их желание вести дела, искать любовь. Они дадут им свое благословение, если те захотят начать новые отношения.

Любовная сфера будет приоритетной, однако и в работе с финансами Весы смогут преуспеть. Тут важно проявить лидерские качества и немного хитрости. Нужно сфокусироваться на нерешенных делах, а также не рисковать. В качестве отдыха можно использовать шопинг.

Скорпион

Зачастую самым большим источником неприятностей являются вредные привычки. Существует пять основных привычек, которые сильнее всего лишают нас удачи и отдаляют от счастья. Скорпионам стоит направить все свои силы на то, чтобы поскорее избавиться от этих привычек. Звезды наделят их смелостью и мотивацией.

Особое время предстоит уделить изучению новой информации, получению новых знаний. Звезды и планеты улучшат память Скорпионов. Если возникли грандиозные планы на неделю, то не стоит ими делиться с окружающими, иначе они могут сорваться. Также эта неделя идеальна для совершения дорогостоящих покупок, обновления гардероба и преображения домашней обстановки.

Стрелец

Стрельцам на стыке октября и ноября стоит действовать самостоятельно, проявив самодостаточность и стремление к успеху. Людям этого Знака Зодиака необходимо следовать двенадцати законам Вселенной, которые не позволят окружающим управлять ими. Это очень важное время, в которое не бывает случайностей. Есть только закономерные вещи, которые могут происходить из-за определенного выбора Стрельцов.

Эти семь дней станут чем-то вроде глотка свежего воздуха для Стрельцов. Мир и отношение к нему могут измениться в лучшую сторону, что положительно скажется на удаче. Если в начале недели нужно будет окунуться в работу, то на выходных лучше отложить все важные дела и сфокусироваться на отдыхе и смене обстановки.

Козерог

Любовная сфера жизни для Козерогов станет самой важной на этой неделе. Чтобы привлечь больше удачи в амурных делах, можно воспользоваться специальной медитацией, которая поможет и тем, кто пока в поисках второй половинки, и тем, кто уже находится в отношениях. Звезды и планеты хотят, чтобы Козероги больше думали о семье, о близких и родственниках.

Полезно будет съездить в гости к родным, встретиться со старыми друзьями. Выходные лучше проводить в окружении семьи и близких, на буднях — не проявлять эгоизма, занимаясь общими проблемами и вопросами. Также представителям этого Знака стоит побольше прислушиваться к мнению окружающих.

Водолей

У каждого из Знаков Зодиака есть свои жизненные принципы. Водолеям на этой непростой неделе придется отстаивать свое мнение, бороться за права. Вступать в бессмысленные полемики не стоит, потому что это будет пустой тратой сил, времени и нервов. Звезды и планеты рекомендуют пустить свою энергию в нужное русло, не растрачивая ее попусту.

В конце октября у Водолеев может обостриться ревность, на горизонте грозят появиться семейные неурядицы. Умение идти на компромисс в этой сфере пойдет на пользу. Стоит избегать фальши и лжи, лицемерия и хитрости в отношении тех, кто дорог. В противном случае это станет камнем преткновения в развитии доверительных отношений.

Рыбы

Рыбы захотят сфокусироваться на сфере финансов и на работе. Звезды и планеты повысят их продуктивность, обострят интуицию. Также можно воспользоваться шепотками на богатство и достаток. Это будет очень хорошая неделя для переговоров, поиска новой работы, а также дорогостоящих приобретений.

Единственный минус этой недели состоит в том, что Рыбы могут стать более восприимчивыми к негативу, более обидчивыми. Перед тем как вынести вердикт по какому-либо вопросу, стоит проверить входящую информацию на предмет правдивости. Рыбам будет полезно поддерживать себя в тонусе, быть физически активными и не перегружать себя бессмысленной работой.