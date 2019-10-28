Астрологи составили прогноз на ноябрь 2019 года

28.10.2019 16:00

Последний месяц осени может принести нам множество разных изменений. Астропрогноз на ноябрь подскажет, где искать удачу, на что надеяться и к чему стремиться в эти тридцать дней.

Астрологи утверждают, что ноябрь окажется очень ярким и невероятно важным месяцем, потому что в это время ожидаются резкие изменения в энергетике планет. Многие из этих изменений будут положительными, что можно расценивать как подарок судьбы к предстоящей зиме. Три сильных заговора на счастье и удачу еще больше увеличат ваши шансы на успех.

Овен

Первая половина месяца будет очень спокойной и размеренной для представителей этого Знака. Единственным источником неприятностей могут быть окружающие Овнов люди — завистливые или просто негативные. После общения с ними желательно как можно быстрее восстанавливать энергетику, чтобы не навлекать на себя проблемы и не впадать в апатию.

Период застоя продлится до 19 числа. 19 ноября Марс резко преобразится, сменив Знак, что очень позитивно скажется на настроении и удаче Овнов. Красная планета поможет им найти новую мотивацию, стать оптимистичнее, бодрее, смелее. В конце осени Овны смогут обрести все то, что они потеряли за последние пару месяцев. Это будет крайне продуктивное время.

Телец

Первый день ноября будет обычным и неприметным, но начиная со 2 ноября Тельцов будет ожидать много ярких эмоций, удача и резкая смена энергетики, вызванная кардинальными изменениями в настроении звезд и планет. Деструктивную энергию сменит созидательная. Это произойдет очень резко, поэтому 2 число станет для многих Тельцов днем небольшого хаоса.

Очень благоприятный период продлится до 25 числа. Потом наступит приятное затишье. Единственная важная рекомендация на завершающий этап осени — предельная осторожность в общении с окружающими. Советы экстрасенсов научат Тельцов разбираться в людях. Венера в Козероге в конце осени означает, что пора браться за тяжелую работу и не откладывать ничего на потом.

Близнецы

С 1 по 19 число включительно Близнецов ожидает не совсем обычный период. Вокруг этих людей будут происходить необъяснимые вещи. Астрологи настоятельно рекомендуют в это время не отправляться в дальние путешествия. Если придется нарушить это правило, то в пути нужно быть предельно осторожными и собранными.

Начиная с 20 числа звезды помогут Близнецам возобновить движение в привычном направлении. Конец месяца будет очень продуктивным для всех сфер жизни. Близнецам стоит больше общаться с представителями романтичных и любящих Знаков Зодиака, потому что такие люди будут источником тепла и заботы для них.

Рак

У Раков ожидается один из самых спокойных периодов среди всех Знаков Зодиака. В этот период их ждет обострение интуиции, усилить которую еще больше помогут пять полезных упражнений. Шестое чувство будет активным постоянно, так что в трудных ситуациях можно полагаться на внутренний голос.

В целом первая половина месяца будет приятнее второй. Это значит, что не стоит проявлять равнодушия к важным делам, к работе. В конце осени могут обостриться внутренние проблемы, мотивация может пропасть. Ракам нужно обращать меньше внимания на слухи и сплетни, а также не бросать дела на полпути к успеху. Многие мелкие проблемы и неурядицы решатся сами собой, так что порой терпение будет единственным условием успеха.

Лев

Для Львов ноябрь станет логическим продолжением октября. Энергетика звезд и планет будет идентичной концу предыдущего месяца, но 22 числа она резко изменится на противоположную и очень положительную. Конец осени для Львов будет волшебным временем, в которое могут исполниться заветные мечты. Уйдут переживания, придут позитивные мысли, появится желание работать, любить, веселиться.

Самый конец ноября будет идеальным временем для духовных поисков и для работы над собой. Полезные советы помогут Львам стать лучше, обрести мотивацию и продолжить свой путь с максимальным энтузиазмом. Возможно, пришло время сменить приоритеты, поставить перед собой новые цели.

Дева

Девам нелегко придется в первой половине месяца, но даже в это время будет работать закон притяжения, а это значит, что терять уверенность и оптимизм ни в коем случае нельзя. 20 ноября все вернется на круги своя, а пока этого не случится, нужно будет больше отдыхать. Нервы и стрессы станут главным врагом успеха и удачи.

Снять стресс помогут шопинг, смена обстановки, новые знакомства, романтика. Даже домашние хлопоты в этом смысле станут отличным помощником. Астрологи настоятельно рекомендуют в любом деле иметь запасной план, потому что в первой половине месяца многие дела могут срываться по непонятным причинам. Также не стоит рассказывать о своих планах окружающим. Пусть все остается в тайне.

Весы

Со 2 по 25 ноября Весов ожидает большая удача в любовной сфере. В это время планеты и звезды станут максимально созидательными. Мир преобразится для людей этого Знака, у них появятся новые возможности, исчезнут страхи, они смогут бороться со своими худшими чертами характера. Будет шанс познакомиться с приятным человеком, найти любовь или вывести существующие отношения на новый уровень.

В финансовой сфере Весов также ожидают победы и много позитива, потому что они будут полны энергии и сил, уверенности и желания работать. После 25 ноября наступит время тишины и покоя, в которое можно продолжить двигаться тем же путем либо немного отдохнуть. Лучше сфокусироваться на личных проблемах и научиться говорить «нет» окружающим.

Скорпион

Финансовые потоки в ноябре станут более активными для Скорпионов. Произойдет это 19 числа из-за позитивных энергетических изменений, вызванных переходом Марса в более благоприятное положение. Конец ноября идеален для покупок, работы, начала новых дел, воплощения в жизнь бизнес-идей. В первой половине лучше заняться своими прямыми обязанностями и всячески избегать рисков.

Вполне возможно, что в ноябре Скорпионам удастся претворить в жизнь свои давние планы. Риск совершить ошибку все равно есть, однако любые неурядицы стоит воспринимать как неотъемлемую часть успеха. Без ошибок не бывает счастливого будущего, ведь они учат нас полезным вещам и помогают становиться мудрее.

Стрелец

Грядет что-то очень важное в жизни Стрельцов. Об этом говорят приближающиеся изменения в положении звезд и планет. До 26 числа включительно все будет оставаться на своих местах. 27 ноября Нептун перестанет быть ретроградным, что скажется на настроении и удаче Стрельцов, причем самым позитивным образом.

Такое изменение станет началом борьбы с трудностями, позволит стать более продуктивными и позитивными. Также привлечь успех Стрельцам помогут пять простых шагов к счастью. В ноябре нужно начать двигаться к мечте, чего бы это ни стоило. Лень и прокрастинация будут мешать, но с ними можно справиться при помощи правильной мотивации.

Козерог

Козерогам стоит общаться только с позитивными людьми. Существуют особые признаки положительной и отрицательной энергетики человека, которые помогут определить, с кем можно вести общие дела, а с кем нет. Во многих вопросах полезной станет интуиция, которая обострится 19 числа, когда звезды и планеты станут более созидательными.

Конец осени покажет Козерогам, насколько правильный они избрали путь. Все мы совершаем ошибки, но не всегда быстро обнаруживаем их и осознаем их последствия. Представители этого Знака смогут разглядеть какие-то изъяны в своем мировоззрении и поведении, что поможет им преуспеть в делах и в любви и стать намного счастливее.

Водолей

Самыми яркими и необычными днями для Водолеев могут стать 7, 8 и 9 ноября. Звезды и планеты будут довольно активными, что приведет к повышению эмоционального фона. В целом ноябрь окажется временем лени и апатии. Утренние ритуалы на везение и успех помогут обрести внутренние силы для преодоления проблем, которые спровоцирует энергетический застой звезд.

27 числа всё изменится в лучшую сторону, поэтому в начале зимы начнется новый, грандиозный период, в который Водолеям будет гораздо проще взаимодействовать с людьми. В последние дни ноября можно больше общаться с семьей, друзьями, второй половинкой. Астрологи советуют навестить родителей, а также заняться домашними делами.

Рыбы

Для Рыб ноябрь станет одним из самых лучших и продуктивных месяцев. На протяжении всех тридцати дней представителей этого Знака будет ожидать удача, любовь, тепло. Это связано с позитивными изменениями в положении Венеры и Нептуна. Рыбам стоит следовать пяти законам Вселенной. В это время планеты дарят удачу всем, кто придерживается этих простых правил.

Рыб ожидают приятные знакомства. Это очень удачное время для всех, кто занимается поисками второй половинки. Также успех ждет тех, кто хочет сфокусироваться только на работе. Это идеальное время для творческой деятельности, для интеллектуальной работы в целом. Можно посвятить часть ноября отпуску, смене обстановки.

Источник: https://from-ua.com