- Знаки Зодиака, которые лучше всех целуются09:31
- Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака: день наполнен таинственностью07:51
- Астрологи составили прогноз на ноябрь 2019 года16:00
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года19:56
- Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года08:09
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"07:49
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре20:00
- Гороскоп успеха на ноябрь: кого ожидает триумф08:03
- Астрологи "вычислили" самую неприступную женщину Зодиака21:48
- Знаки Зодиака после 24 октября встретят свою единственную любовь14:40
Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака: день наполнен таинственностью
Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака.
Гороскоп на 29 октября 2019 года, говорит, что Тельцам откроется старая тайна, а Скорпионов попросят о помощи. Читайте гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака в нашей статье, сообщает segodnya.
Овен
В этот день ваш партнер готов на ссору из-за чувства ревности, а потому вам лучше побыть порознь и успокоиться.
Телец
Старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которой вы раньше не знали.
Близнецы
Из-за своей раздражительности вы рискуете нарываться на конфликтные ситуации с партнерами по бизнесу или коллегами.
Рак
Ваша обидчивость не даст вам ничего хорошего, кроме дополнительных проблем. Для поднятия настроения смените обстановку.
Лев
В этот день намечаются крупные финансовые траты, главное – следите за качеством и правильностью оформления.
Дева
Выбросьте сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.
Весы
Вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.
Скорпион
Близкий человек обратится к вам за помощь или советом – постарайтесь сделать все, что в ваших силах.
Стрелец
Звезды советуют не нагружать организм и воздержаться от тяжелого физического труда – вам нужен полноценный отдых.
Козерог
Будьте готовы к роковой встрече, которая в дальнейшем может существенно повлиять на ваше будущее.
Водолей
Не вмешивайтесь в чужие семейные дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе.
Рыбы
В этот день вам на пользу пойдет шопинг, так что посвятите свободное время семейным покупкам.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля
- Лучшие психологи получаются только из этих 3 знаков Зодиака
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля
- Ракам не стоит ограничивать себя в желаниях: гороскоп на 15 апреля
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Гороскоп жены. Узнай, какая ты жена по Знаку Зодиака
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина