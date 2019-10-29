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Знаки Зодиака, которые лучше всех целуются
Поцелуи, несомненно, могут улучшить настроение каждого. Для партнеров важно, чтобы химия и поцелуи были страстными и продолжительными. Это показывает, что вы действительно совместимы на интимном уровне и очень нравитесь друг другу.
Вот знаки зодиака, которые лучше всего целуются, сообщает from-ua.
Овен
Чрезвычайно страстный и пылкий. Все, что им нужно, это понять, что вам действительно нравится поцелуй. Они будут целовать вас более страстно. Именно по поцелуям вы поймете, действительно ли вы нравитесь Овну - они не могут изображать страсть и притворяться. Если они долго целуют вас и если вы чувствуете себя в другом мире, когда они целуют вас, то они действительно испытывают к вам чувства.
Телец
Тельцы очень страстные. Они смотрят на поцелуй как на вид искусства и пытаются создать шедевр. Их поцелуи довольно длинные, как будто они не устают и им не надоедает. У них как будто природный талант, у них, возможно, не было много партнеров до вас, но они просто любят целоваться. Их поцелуи сводят с ума и могут доводить партнера до дрожи.
Рак
Раки - настоящие соблазнители. Они замечательные и сердечные люди, они милые, и никто не может им противостоять. Они могут не поцеловать вас на первом свидании, но ожидание определенно стоит того. Раки вкладывают много любви в поцелуй, они не хотят, чтобы он был обычным. Они волшебно целуются, и вы всегда захотите поцеловать их снова.
Лев
Эти знаки зодиака хотят поразить своей способностью целоваться. Они хотят быть победителями во всем, но они дают максимум отдачи от себя, когда дело доходит до любви и страсти. Часто партнеры Львов становятся одержимыми. Эти персонажи смелые, уверенные в себе, хотят удивить вас. Их поцелуи вы запомните надолго.
Скорпион
Скорпионы загадочны, поначалу сдержаны и заставляют партнеров действительно жаждать поцелуя. И когда они вознаграждают человека рядом с собой, это действительно волшебный опыт для них обоих. Скорпионы принимают поцелуи как вызов, дают себе время и делают все возможное. Они позволяют своим чувствам побеждать их и целуются чрезвычайно страстно и долго.
Стрелец
У них свободный дух, они не заинтересованы в том, что о них думают другие, и очень позитивны. Они не угрожают, не удивительно, когда идеальное время, чтобы поцеловать кого-то, или поцелуй будет хорошим. Так что их поцелуи довольно интересные и непредсказуемые. Там нет напряжения, нет неловкого момента. Они не пытаются произвести на вас впечатление, они просто предаются удовольствию. И их поцелуй незабываем, просто потому, что он другой.
Теги: Донбасс, поцелуй, знаки Зодиака
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