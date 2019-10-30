Любовная лихорадка: эти знаки Зодиака до конца года найдут свою судьбу

30.10.2019 22:13

Известный астролог Павел Глоба рассказал в прогнозе, кому из представителей знаков Зодиака повезет встретить свою вторую половинку до конца 2019 года. Глоба назвал три знака зодиакального круга, которые будут купаться в любви в последние месяцы уходящего года, пишет Знай.

Раки

Перед началом 2020 года на Раков свалятся внезапные перемены в личной жизни, о которых они уже давненько мечтали. Вы сможете запросто притягивать к себе внимание противоположного пола. Для Раков, которые уже живут в браке со своей второй половинкой, звезды подготовили второй медовый месяц. А те, кто пока одинок, смогут найти тех, с кеми дальше пойдут по жизни. На работе все будет хорошо и спокойно, так что не бойтесь отдаться чувствам.

Львы

Львы захотят новых эмоций и впечатлений, а Павел Глоба утверждает, что ваши мечты до конца года обязательно сбудутся. Одинокие Львы могут и глазом не успеть моргнуть, как уже распишутся со своей найденной второй половинкой. Ваши любовные приключения под конец 2019 года превратятся в настоящую сказку.

Козероги

Упрямым и трудолюбивым Козерогам астролог советует отвлечься от карьеры и заняться личной жизнью. Тем, у кого есть семья, нужно присмотреться к своей второй половинки - вы откроете для себя в ней новые грани. А вот "налево" астролог рекомендует ни в коем случае не ходить и не смотреть - там вы настоящей любви сейчас не найдете, а верного партнера потеряете.

Источник: https://from-ua.com