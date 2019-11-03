И не пытайтесь: женские знаки Зодиака, которых обмануть невозможно

03.11.2019 07:30

Телец

Всегда крайне осторожные и практичные дамы. Они всегда стараются продумать всё до мелочей. Всегда крайне рассудительны и внимательны к деталям. Обвести их вокруг пальца будет непросто. Женщины этого знака знают, как вывести лгуна на чистую воду.

Дева

Девы намного хитрее и умнее, чем может показаться на первый взгляд. Это только на первый взгляд Девы наивны. Они легко распознают обман, но могут не подать виду. Они тщательно обдумают, что с этим делать, а потом предпримут действия.

Скорпион

Этих женщин обмануть практически невозможно. Они буквально нутром чуют, если что-то не так. Если у них возникают сомнения, поверьте, они всё перепроверят и докопаются до истины. А если Скорпионша поймала вас на лжи, то берегитесь. Расплата обязательно последует. Так что им лучше не врать.

Водолей

Никогда не позволяет брать эмоциям над собой верх. Поэтому в любой ситуации остаются беспристрастными. Всегда оценивают ситуацию с разных сторон и имеют план «Б». Обмануть даму-Водолея хоть и трудно, но возможно. Однако она быстро раскусит ваш обман и тогда вам несдобровать.

https://from-ua.com