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Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?
Наступающий год по китайскому календарю будет годом Белой Металлической Крысы. В час его наступления, многие китайцы обязательно проделывают обряд на обогащение. Эзотерик Сан Э Шуай поделился древним секретом, как в Новый год войти с деньгами, пишет versiya.
Для финансового обряда понадобится серебряное украшение (в идеале посуда или столовый прибор) и кусочек сыра. Ритуал проводится в новогоднюю ночь, в комнате, где хранятся деньги. После заката необходимо взять серебряный предмет, и положить его в самом скрытом от глаз углу. На серебре обязательно нужно оставить маленький кусочек сыра для «хозяйки» года. Утром всё убирается со словами благодарности. Сан Э Шуай объяснил, что с наступлением нового года, денежная Крыса учует запах сыра и придёт в дом. Добродушных хозяев она отблагодарит горами серебра.
Китайская традиция с большим уважением относятся к животным — символам года. В КНР считают, что именно от них зависит финансовое благополучие, здоровье, счастье и мир в доме. По словам китайского эзотерика, современные жители Китая празднуют Новый год 2 раза. Первый раз вместе с остальным миром 1 января, а второй по китайскому календарю. 2020 год наступит 25 января. Сан Э Шуай рекомендует проделать ритуал с серебром и сыром в ночь на 1 и 25 января.
С Крысы начинается китайский календарь. По мнению астрологов, Год Белой Металлической Крысы будет успешным для тех, кто проживает честную жизнь. Вспыльчивых людей, склонных к скандалам, в 2020 году будут постигать неудачи в делах. Такая же участь ожидает жадных и скупых. Год Крысы отлично подойдёт для тех, кто собирается начать заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, новый год, крыса
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