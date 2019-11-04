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Глоба назвал три самых счастливых знака Зодиака с 5 по 25 ноября
Глоба уверен, что происходящие с человеком случайности, напрямую зависят от расположения звезд.
Грядет период судьбоносных перемен для планетных представителей.
Составленный Павлом гороскоп поможет выбрать правильное направление, справиться с решением важных аспектов, вступая на новый путь с чистыми помыслами.
Последние осенние деньки станут переломным моментом в жизни представителей зодиакального круга.
Кому на этот раз придется записаться в везунчики, узнаем ниже.
Козерог. Созвездие, представленное в виде гордого животного, ожидают большие перемены.
Не избалованный судьбой Козерог, давно стремился записаться в ряды счастливчиков.
Но птица, несущая счастье, не приближалась на нужное расстояние.
Судьба благосклонна к терпеливым, поэтому будущий период ознаменуется прекрасными событиями.
Начиная с 5 ноября, вам представится исключительная возможность собирания объемного урожая.
Наступает время решительных действий.
Следующий по пятам ангел – хранитель убережет от неверных шагов, делая видимые подсказки.
Наконец – то произойдет полное перемирие в спорных вопросах с близким человеком.
Лев. Гордые единоличники осознают свои прошлые ошибки. Произойдет полное обновление во всех жизненных сферах.
Позаботьтесь о выборе подходящих партнеров, которые помогут решить насущные задачи.
Ведение бизнеса требует немалых усилий, вам нужно научиться подстраиваться под высокопоставленных начальников.
Если хотите оставаться на плаву, постарайтесь найти точки соприкосновения.
В целом, наступившее время принесет массу приятных мгновений. Остерегайтесь окружения с сильным энергетическим полем.
Хитрость и расчетливость сейчас самые главные для вас качества, помогающие держаться на высоте.
Дева. Надежды на помощь звездных планет обязательно оправдаются.
В понедельник можно немного расслабиться, перед ожиданием нахлынувшего внезапного счастья.
Не пугайтесь предстоящего путешествия. Кардинальная смена обстановки пойдет вам на пользу.
Положительная энергия отлично скажется на вашем настроении. Ваша загадочность действует на близких не лучшим образом.
Раскройте свои тайны и предположения, родные готовы помочь в великих начинаниях.
Благодаря обаянию, можно смело начинать охоту на противоположный пол.
Наступил главный момент, который навсегда изменит вашу судьбу. Одинокие Девы смогут подцепить крупную рыбу.
Незнакомый спутник будет чересчур похож на героя придуманного романа.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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