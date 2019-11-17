Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

17.11.2019 10:00

ОВЕН

На этой неделе у Овнов первой декады апреля в общении с людьми может воцариться напряженная атмосфера и порой даже сложится впечатление, что буквально все встали не с той ноги. Попробуйте хоть как-то нормализовать обстановку. У остальных Овнов многие дела будут складываться удачно, а дружеское участие, поддержка и советы со стороны придутся как раз кстати.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



ТЕЛЕЦ

Майские Тельцы в эти дни и сами станут удивляться тому, как все хорошо у вас получается. Скажите спасибо своей интуиции. К тому же в жизни тех, кто родился в первой декаде мая, возможны неожиданные перемены. Не упустите время, прикидывая — оставить все как есть или все же воспользоваться текущими событиями и что-то поменять. У апрельских Тельцов много сил отнимут служебные проблемы. Главное — не принимать все близко к сердцу.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Для майских Близнецов это хорошая неделя. И хотя не все у вас пойдет быстро да гладко, в большинстве своем вы все же останетесь ею довольны. А активность и деловитость ничуть не помешают вам оставаться добрыми и мягкими со своими близкими. Родившимся в июне придется выяснять отношения, доказывать или оправдываться, ну а ваш порыв установить истину может закончиться тем, что все шишки полетят на вашу голову.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

Не все у июньских Раков будет складываться так, как запланировано, — возможны торможение в делах и споры с окружением. У тех же, кто родился в июле, имеется неплохая возможность заявить о себе на карьерном поприще — к делам вы подойдете творчески. Ну а в общении с близкими и друзьями, а также в воспитании детей вы станете просто асом — интересным, мудрым и авторитетным собеседником. Лишь в пятницу и субботу активность Раков конца знака может вас же и подвести — вы станете разбрасывать силы сразу на несколько направлений.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



ЛЕВ

События этой недели позволят Львам, рожденным у границ знака, неплохо использовать свои профессиональные способности. В делах и в любви будет предоставлена масса благоприятных обстоятельств. Жаль, что не все из них вы сумеете сразу оценить по достоинству. Львам середины знака не помешает осознать, что некоторые существующие проблемы не исчезнут сами по себе и если вы сейчас серьезно ими не займетесь, то вскоре они снова дадут о себе знать.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ДЕВА

Рожденные до 10 сентября станут невероятно деятельны и энергичны, и тут главное — найти достойное применение своим силам. Девам конца знака станет труднее жить в мире и согласии, а после выпущенных на волю эмоций вам не раз придется придумывать, как загладить вину. И на работе надо будет изрядно потрудиться, чтобы не упасть в грязь лицом. А можно просто снизить запросы — и на душе сразу же станет спокойнее, а вас покинут раздражение и зависть…

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

У Весов, рожденных у границ знака, общение с некоторыми людьми не только наполнит жизнь позитивом, но и станет главным источником вдохновения и готовности к действию и переменам. Кстати, окружающим рядом с вами тоже будет невероятно комфортно. У Весов же середины знака не исключены ссоры и столкновения интересов. Старайтесь не контактировать с теми, кто не прочь вывести вас из себя.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



СКОРПИОН

Скорпионы ноября будут находиться в активной форме, так что не гасите в себе желание добиться успехов в работе. Впоследствии это может положительно сказаться на финансах. Что касается личной жизни, то тут стоит заняться проблемами, давно требующими вашего внимания. Ну а ваши высказывания в общении с близкими можно будет охарактеризовать как жесткие, но справедливые. У рожденных в октябре наоборот — неделя потребует выдержки и внимания, так как все может пойти совсем не так, как вам хочется.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Для рожденных у границ знака благоприятность этой ответственной недели во многом зависит от того, насколько умело вы сможете приспосабливаться к текущим событиям. В общении с людьми старайтесь побыстрее приходить к согласию. И лишь Стрельцы середины знака под влиянием негативных обстоятельств могут разувериться в себе или в правильности выбранных целей. Будьте осторожнее с окончательными выводами.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — среда.



КОЗЕРОГ

В принципе, неделя неплохая. Но есть одно «но». Оно касается тех из вас, кто, столкнувшись с какой-либо проблемой, начинает окрашивать случившееся преимущественно в темные тона. А еще не следует говорить все то, что вы думаете о своем окружении, чтобы не оттолкнуть от себя тех, кто всегда находился на вашей стороне. И только декабрьские Козероги независимо от событий смогут преуспеть в делах карьеры и значительно пополнить круг своих поклонников.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Рожденные у границ знака способны будут блестяще осуществлять многие свои планы и делать так, чтобы к ним внимательно прислушивались. Ну а от вашей доброты и щедрости только прибавится сил, хорошего настроения и удачи. И лишь Водолеи первой декады февраля не обойдутся без напряжения: в работу вкладывается столько сил, а отдачи — мизер, да и окружающие как на подбор перечат и упрямятся.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



РЫБЫ

В эти дни у тех из вас, кто родился у границ знака, будет много встреч и приятного общения. Возможны и романтические знакомства. В делах вам тоже удастся навести мосты с теми, в ком вы заинтересованы. Да и проблем никаких не возникнет. А если и получится какая нестыковка, то помощь со стороны придет незамедлительно. Плюс интуиция не оставит вас без своей поддержки. А вот у Рыб середины знака на отношения и работу могут обрушиться негативные влияния — не позволяйте себе попасть с ними в резонанс.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.

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