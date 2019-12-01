Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

01.12.2019 12:00

ОВЕН



Большинство дней этой недели чреваты серьезными эмоциональными перегрузками, а возможно, даже и стрессовыми ситуациями. Причины этого могут быть самыми различными, однако наиболее вероятно, что душевный дисбаланс вызовут домашние проблемы или партнерские отношения. Своевременно делайте выводы, проявляйте гибкость и уравновешенность — не стоит сжигать то, что вам дорого.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.





ТЕЛЕЦ



Апрельским Тельцам надо внимательно присматриваться к текущим событиям — возможно, как раз они и создадут благоприятные условия для пересмотра целей, круга общения и перемен в вашей жизни. У родившихся в мае неделя не слишком продуктивная, поэтому постарайтесь не соблазниться внешне очень радужными предложениями — не все они для вас хороши. Остерегайтесь также критики в чужой адрес — поверьте, от высказанных замечаний лучше вам не будет.

Благоприятные дни — вторник, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



БЛИЗНЕЦЫ



Неплохая неделя для рожденных в мае. На работе вы выполните запланированное без особых проблем или получите отсрочку. А еще вы, не задумываясь, протянете руку помощи, если увидите, что кто-то в ней нуждается. Что касается личной жизни, то тут можно будет поговорить по душам с теми, за кого вы переживаете или кем недовольны. И только июньским Близнецам не удастся избежать конфликтов. Ищите позитивные стороны даже в самой неблагоприятной ситуации.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РАК



Июньским Ракам за эту неделю надо будет выложиться по полной программе. Никаких поблажек и увиливаний от дел. Главным приоритетом данного периода у тех, кто родился в июле, тоже станет работа, и вы не в ущерб себе готовы будете там дневать и ночевать. А почему бы и нет, если это принесет пользу. Останется время и на общение. Причем в контактах с людьми вы просто будете блистать красноречием и обаянием, вам не составит никакого труда привлечь к себе внимание нужного человека.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ЛЕВ



Активности, сил и творческого подхода к делу у июльских Львов в эти дни будет достаточно, и они смогут осуществить свои планы и задумки. Да и дружеское участие и поддержка коллег, близких и друзей помогут быть на плаву и легко решать многие спорные вопросы, получая от этого пользу и удовольствие. И лишь августовские Львы с понедельника начнут сталкиваться с непониманием со стороны своего окружения, а ваши самые дорогие и любимые люди могут вас не на шутку огорчить или обеспокоить.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ДЕВА



У Дев, рожденных до 10 сентября, хватит энергии, ума и проницательности провести в эти дни весомые перемены в своей жизни. Девам конца знака не всегда удастся удерживать ситуацию под контролем. Да и ощутимые обострения в отношениях возможны. Не поддавайтесь на чужие провокации и сами не оказывайте давление на других — все может закончиться не лучшим образом. Старайтесь своевременно сводить к минимуму любой возникающий негатив.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



ВЕСЫ



В общении с людьми у вас вряд ли получится быстро приходить с ними к обоюдному согласию — во всяком случае, обе стороны даже не станут предпринимать попыток слушать собеседника, а не только себя. У октябрьских Весов к тому же может ухудшиться положение в делах из-за того, что резко упадет ваше трудолюбие либо вы начнете по пустякам впадать в панику.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



СКОРПИОН



Многое в эти дни будет преподнесено буквально на блюдечке, особенно если день вашего рождения в ноябре. Но, видно, есть за что! И ваша задача — с умом распорядиться такими подарками. Кстати, рожденные в октябре должны не откладывать реализацию трудных или неприятных дел — когда же их делать, если не в период удачных стечений обстоятельств?! А еще вам удастся покорять и восхищать свое окружение. Причем это получится одинаково успешно и на служебном поприще, и в личной жизни.

Благоприятные дни — вторник, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ



У ноябрьских Стрельцов может появиться склонность покопаться в собственных ошибках и переживаниях — не зацикливайтесь на этом, иначе можно упустить те удачные стечения обстоятельств, когда можно легко справиться с проблемой, предстать во всей красе и оказаться в центре внимания. И только у декабрьских Стрельцов все же больше окажется напряженных дней. Да и вы будете не подарок — слово вам не скажи поперек.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



КОЗЕРОГ



Рожденные в январе будут свободны от внутреннего напряжения, напрасных терзаний и сомнений по поводу того, как выглядят ваши действия со стороны. Ну а косой взгляд вы не станете воспринимать как трагедию. Все верно, именно такая тактика поведения укрепит решительность и уверенность в себе. И лишь те, кто родился в декабре, со среды либо потеряют контроль над происходящим, либо по легкомыслию попадут в не совсем приятную для себя ситуацию.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



ВОДОЛЕЙ



Для январских Водолеев эта неделя обещает быть благоприятной и продуктивной. По крайней мере, удовольствие от удачных стечений обстоятельств, проявленной активности и теплого общения с окружающими вы в эти дни получите сполна. И лишь у рожденных в феврале со вторника куда что денется: на ровном месте возникнут препятствия, а из-за мелочей начнут портиться отношения. Да и на здоровье внимание следует обратить.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



РЫБЫ



Февральским Рыбам эта неделя предоставит удачу и простор для решительных действий, которые пройдут без сучка без задоринки. У родившихся в первой декаде марта этот период тоже неплохой, однако возросшая склонность к отвлечениям и размытое представление о целях могут увести вас далеко в сторону от намеченных дел. Рыбы конца знака как магнитом начнут притягивать к себе людей. Главное, чтобы это не закончилось расхождением во взглядах и, как следствие, обидами.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.

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