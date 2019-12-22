Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

22.12.2019 09:00

ОВЕН



В эти дни вы станете испытывать на себе давление и обстоятельств, и людей. Вам потребуются собранность, ответственность и рассудительность. И лишь у Овнов середины знака в первой половине недели все сложится замечательно: на карьерном поприще вас поджидает удача, а общение доставит немало счастливых моментов, но с четверга проблемные тенденции станут доминировать, как и у ваших соседей по знаку.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ



Для рожденных у границ знака это хорошая неделя. В отношениях с коллегами воцарятся согласие и взаимопомощь, с любимым человеком — обожание, а дети станут ловить каждое ваше слово. Да и работа будет прямо-таки гореть в ваших руках. К сожалению, у Тельцов середины знака с субботы могут резко испортиться отношения. Вся надежда на вашу сдержанность и благоразумие.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



БЛИЗНЕЦЫ



В это время и трудолюбием майские Близнецы не будут обделены, и их чувства станут находиться в полном единодушии с разумом. Осталось лишь не размениваться по мелочам. Поэтому, собрав воедино активность и удачу, сумейте достойно преподнести себя, пока этому способствуют жизненные обстоятельства. И только июньские Близнецы начнут обвинять всех и каждого. Но, как вы знаете, раздражение и недовольство обычно заканчиваются ссорами.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РАК



Первая половина недели принесет июльским Ракам взаимопонимание в отношениях, успешное решение текущих вопросов и счастливые стечения обстоятельств — только успевай их реализовывать! Ну а окружающим никак не удастся устоять перед вашим магнетизмом. А вот с пятницы вам вряд ли удастся избежать ссор и разочарований. Однако как бы вам ни было обидно, сумейте сделать из случившегося выводы и запомните, чего делать не стоит. У Раков июня вся неделя энергозатратная, но и вы сможете достичь многого, если станете разумно распределять силы.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



ЛЕВ



У тех, кто родился у границ знака, очень хорошо пойдет работа, требующая умственных и творческих усилий. И что приятно, ваши таланты и умения могут быть очень даже востребованы. Легче обычного станут налаживаться и нужные вам связи. Своих близких вы воодушевите на подвиги. А вот в жизнь Львов середины знака эта неделя внесет волнение, суету и напряженность. Плюс за здоровьем надо будет последить.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



ДЕВА



Девы августа и второй декады сентября ощутят в эти дни небывалый прилив творческих сил и вдохновения. Сраженные вашим обаянием представители противоположного пола не дадут вам прохода. Короче говоря, сейчас у вас есть все шансы оказаться в центре внимания, и не воспользоваться этим было бы преступлением. И только окружение Дев первой декады сентября, будто нарочно, примется вас расстраивать и выводить из себя. И самочувствие начнет капризничать.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ



Неделя не слишком благоприятная для рожденных у границ знака. И настроение на нуле, и делать ничего не хочется, а тут еще и дома обстановка может накалиться. Причем, возможно, это именно вы принесете негатив в свою семью. Ищите компромиссы, чтобы потом не тратить время на воссоздание разрушенного. И лишь Весы середины знака легко смогут воплотить в жизнь свои планы и заявить о себе. Ну а в общении вам удастся ненавязчиво склонять людей к своей точке зрения.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.



СКОРПИОН



Многие ваши задумки и благие намерения в эти дни будут весьма близки к исполнению. И помогут вам в этом не только друзья и благоприятные стечения обстоятельств, но и ваше возросшее чутье на обстановку. Так что поспешите продвинуться в делах, установить порядок в личной жизни или наконец-то разобраться в чем-то неясном или запутанном. Хотя, конечно, можно просто расслабиться и наслаждаться жизнью, что некоторые из вас и сделают.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ



На этой неделе в общении с окружающими вам лучше делать ставку на тех, кому можете полностью доверять. Именно такие люди способны помочь вам решить некоторые проблемы и преуспеть в делах. Особенно Стрельцам середины знака в первой половине недели в полной мере не удастся проявить себя без посторонней помощи, даже использовав свое обаяние. Ответственное это время и для финансов, поэтому к деньгам стоит проявить повышенное внимание.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



КОЗЕРОГ



Декабрьские Козероги в эти дни сумеют расставить все точки над «i» и легко добиться мира и понимания в отношениях. Родившиеся в первой декаде января также неплохо справятся с делами. Да и поддержка со стороны вам будет гарантирована. Зато резкость и необдуманная активность тех, кто родился в конце знака, могут привести к ошибкам и ссорам. Не связывайтесь с тем, что не в силах изменить.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ



Излишний оптимизм и нереальные планы либо, напротив, рассеянность и неуверенность сделают этот период для февральских Водолеев непродуктивным. Для общения характерными станут непонимание и нежелание идти на уступки, что способно привести к конфликту. Чтобы неприятностей было поменьше, ограничьте деловую активность. И только у Водолеев января есть шанс провести коренные изменения в карьере.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



РЫБЫ



Успешно воплотятся в жизнь многие ваши планы, а в отношениях все станет складываться ровно и гладко. А еще для вас найдется весьма достойное занятие — не исключено, что вам придется выступить в роли мудрого советчика или верховного судьи, способного сгладить все разногласия противоборствующих сторон. И только у Рыб первой декады марта начало недели чревато неприятностями на работе и конфликтами. Чтобы сохранить свою репутацию, старайтесь быть реальнее и добрее.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.

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