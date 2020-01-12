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Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
ОВЕН
У Овнов марта благоприятно и активно пройдет вся неделя. В эти дни вы ловко расправитесь со многими делами и проблемами. Да еще и окружающим с удовольствием дадите пару-тройку дельных советов. Рожденным в апреле станет намного труднее выполнять даже простую и привычную работу, а в отношениях возникнут недомолвки и противоречия.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
ТЕЛЕЦ
Те, кто родился в мае, будут успешны в делах. Главное — не давать себе поблажек и сосредоточиться на поставленных целях. В общении с людьми вы без труда получите нужную вам информацию, произведете на окружающих самое благоприятное впечатление и умело сгладите конфликты. А вот апрельским Тельцам с четверга не стоит стремиться к переменам: слишком дорого они могут вам обойтись. Да и здоровье сейчас станет уязвимо.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Для родившихся в июне события этих дней будут развиваться по такому сценарию, чтобы заставить вас задуматься о том, на какие мелочи тратится отпущенное нам время! Хорошо, если вы сделаете соответствующие выводы и перестанете бездумно суетиться. И не лишайте себя радости общения с близкими — идите первыми на примирение и уступки. Майские Близнецы уже во второй половине недели быстро справятся с работой любой степени сложности и играючи разберутся с личными вопросами.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
РАК
Июньские Раки любое общение в эти дни должны воспринимать как возможную ступеньку к достижению своей цели. Ваша задача — ненавязчиво, но настойчиво склонять людей к своей точке зрения. У родившихся в первой декаде июля неделя неплохая, только четверг пройдет излишне суетливо. А вот у Раков конца знака всю неделю возможны недоразумения и конфликты, и вы рискуете ощутимо ранить или обидеть друг друга. Причем основной удар придется на вас, так как вы будете психологически более уязвимы.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ
Июльским Львам до четверга желательно с головой уйти в работу — ваши труды не останутся незамеченными. Но потом возможны неприятности и на работе, и в семье, и со здоровьем. У Львов середины знака неделя благоприятная: вы блестяще справитесь со всеми обязательствами, а люди отнесутся к вам с искренней симпатией. Родившимся в конце знака нахватать звезд с неба не удастся, но зато и проблемы вас минуют.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ДЕВА
В вашу голову придут плодотворные идеи, а за профессионализм и мастерство есть шанс получить материальное поощрение. В личной жизни вы с успехом сможете опробовать умение властвовать над близкими. И что приятно, вы с удивлением обнаружите, что они вовсе не против побыть в роли подчиненных. И лишь у Дев первой декады сентября возможны кратковременные неудачи.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
Для сентябрьских Весов самое время навести полезные связи, сделать рывок вперед на работе и уладить противоречия в ближайшем окружении. Весы первой декады октября будут трудолюбивы. Плюс вы самым чудотворным образом станете влиять на общую атмосферу и в коллективе, и в семье. А вот беспечность тех, кто родился в конце знака, может вовлечь вас в дела, которые принесут не только потерю времени и сил, но и неприятности. И воздерживайтесь от желания настоять на своем.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.
СКОРПИОН
Многое начнет складываться именно так, как вам хочется. И действительно, у вас с успехом пойдут дела и на должном уровне станут проходить контакты и выяснения отношений, а неразрешимые и запутанные задачи решатся безо всякого труда. И только октябрьские Скорпионы порой будут не в меру активны в плане советов, наставлений и замечаний. Смотрите, как бы не нажить себе врагов — ваши рекомендации способны сыграть против вас уже на следующей неделе.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет..
СТРЕЛЕЦ
У ноябрьских Стрельцов во второй половине недели будет все: и самодисциплина, и способность быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. Причем это ничуть не помешает вам быть людьми невероятно обаятельными и общительными. У декабрьских Стрельцов при всем старании что-то либо никак не будет получаться, либо выйдет из-под вашего контроля. А тут еще непредвиденные расходы или близкие люди своими выходками могут подлить масла в огонь.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
КОЗЕРОГ
У декабрьских Козерогов многое будет зависеть от того, какие черты вашего характера станут доминировать в эти дни: то вы спокойны и безмятежны, то вдруг резки и нетерпеливы. Козерогов первой декады января порадует единомыслие с окружающими, родство душ и изысканность отношений! В интересах родившихся в конце знака сократить планы и не затевать выяснения отношений ни на работе, ни дома.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
ВОДОЛЕЙ
Участие в коллективных делах с коллегами по работе или с близкими и друзьями придаст тем из вас, кто родился у границ знака, уверенность в себе, ведь, как окажется, вы не последний человек в команде! Станет греть вашу душу и общение, поскольку доверию к вам не будет предела. Водолеям конца знака не следует брать на себя больше, чем вы в состоянии унести. И сократите контакты: некоторые разговоры явно не придутся вам по душе. В выходные может произойти нечто такое, что выбьет вас из колеи.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Первая половина недели потребует от Рыб первой декады марта определенных затрат сил, времени и нервов. С четверга стоит заняться составлением планов на будущее: со следующей недели начнется очень благоприятный период. Остальным Рыбам и обстоятельства будут подыгрывать, и окружающие прислушаются ко всем вашим предложениям, советам и пожеланиям. У вас усилится потребность в оказании помощи тем, кто нуждается в утешении и поддержке.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп, астрология, неделя
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