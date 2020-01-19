Гороскоп на неделю с 20 по 26 января

19.01.2020 12:00

ОВЕН

У тех из вас, кто родился в апреле, не исключены неожиданные проблемы в делах и столкновения во взглядах с окружающими. Особенно это коснется рожденных во второй декаде месяца. Овнам марта стоит попытаться любой ценой обратить на себя внимание нужных вам людей — ваши деловые качества будут оценены по заслугам. Близкие люди также готовы будут пойти вам навстречу.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ

В ваших интересах быть в эти дни активными, чтобы получить от текущих событий, которые часто станут складываться вам на руку, как можно больше. При любом удобном случае стремитесь разобраться со всеми трудно решаемыми проблемами и расширяйте сферы своего влияния. И только к мнению апрельских Тельцов вряд ли захотят прислушиваться, поскольку либо они будут строить воздушные замки, либо их пожелания не совпадут с намерениями окружающих.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы майские Близнецы смогли на все сто использовать отпущенную вам удачу, постарайтесь правильно выбирать цели, отказавшись от погони за призрачным счастьем. Остро чувствуя душевное состояние окружающих, вы сразу поменяете тему разговора, если заметите, что она кому-то неприятна или может вызвать непредсказуемую реакцию. У родившихся в июне могут изрядно осложниться или охладеть отношения с коллегами или близкими: либо вы допустите непростительную ошибку, либо вас могут подставить.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



РАК

Июньские Раки станут притягивать к себе людей словно магнитом, и довольно часто те даже не прочь будут поплясать под вашу дудку. А в делах карьеры вам с легкостью покорятся самые недоступные вершины. У родившихся в середине знака вторая половина недели продуктивная и благоприятная. У Раков конца знака много сил и нервов отнимет общение. Но, скорей всего, вы просто получите то, что заслужили. Поэтому не ропщите на судьбу, а делайте выводы.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



ЛЕВ

В эти дни июльские Львы просто обязаны осознанно поберечься от возможных осложнений как в плане отношений с коллегами и близкими, так и в плане ухудшения здоровья. Поэтому не взваливайте на себя лишнюю работу, не затевайте разборок и заставляйте себя почаще отдыхать. Тем более что выполнить все это вам будет под силу. У рожденных в августе с окружением будет хоть и неполное, но взаимопонимание, работа порадует, а вы умело совместите полезное с приятным.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

У Дев августа и второй декады сентября неделя благоприятная по всем направлениям: начальство оценит ваш творческий подход к делу и ярче сделается ваша личная жизнь. У тех, кто родился в зените знака, не исключены ссоры, а перегрузка скажется на самочувствии. На вас может быть оказано давление со стороны. А еще вы можете глубоко разочароваться друг в друге в отношениях с любимыми. Кстати, воздержитесь от воспитательных мероприятий с детьми.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

В эти дни близкие сентябрьских Весов не обойдутся без того, чтобы не вовлечь их в свои проблемы. Но к концу недели на повестку дня выйдут проблемы со здоровьем и пошатнувшиеся отношения. Родившиеся в середине знака и с работой вовремя будут справляться, и с людьми придут к взаимопониманию. А вот у Весов конца знака на протяжении всей недели общение с людьми часто будет проходить на повышенных тонах.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



СКОРПИОН

В эти дни ноябрьские Скорпионы будут невероятно легки на подъем, коммуникабельны и активны. Да и дар убеждения и красноречия проявится ярче обычного. Но самое главное, что все эти блестящие качества непременно заметят и оценят окружающие вас люди. И стало быть, вы сумеете получить то, о чем давно мечтали. Только рожденных в октябре все время станут занимать дела семейные: близкие потребуют от вас участия, помощи или разъяснения.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Перед рожденными в ноябре могут открыться широкие жизненные перспективы и в карьере, и в любви. Повезет вам и на интересных собеседников. Да и новые романтические знакомства возможны. А вот Стрельцов декабря не на шутку начнут доставать служебные и семейные проблемы, непредвиденные траты и потери. Ваша задача — быть начеку и избегать выяснения отношений.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Декабрьским Козерогам удастся привлечь к себе внимание коллег и руководства. Не исключены интересные предложения. Однако будьте осторожны, обсуждая финансовые вопросы: возможны просчеты и обман. У рожденных в первой декаде января сейчас тот период, о котором говорят: мечты сбываются! Родившиеся в конце знака с понедельника будут действовать необдуманно и хаотично, отчего многие дела растянутся надолго.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



ВОДОЛЕЙ

На этой неделе влияние январских Водолеев на окружающих станет весьма благотворным. Те, кто родился в середине знака, самым неожиданным образом смогут достигнуть цели и заработать блестящую репутацию как на служебном поприще, так и в кругу друзей. У Водолеев же конца знака каких-либо ярких событий в эти дни не предвидится. И вообще, активность сейчас не ваш конек.

Благоприятные дни — понедельник, пятница — воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



РЫБЫ

Похоже, те из вас, кто родился у границ знака, сконцентрировав все свои усилия на выполнении какой-то конкретной цели, сумеют довольно быстро продвинуться вперед, ведь сейчас в любом деле вы будете на высоте и сможете почувствовать себя первыми среди равных. Рыбам же середины знака в начале недели дополнительные проблемы и заботы доставят работа, натянутые отношения с коллегами по службе или извечный конфликт отцов и детей. Но уже со среды все нормализуется и вы сможете полностью компенсировать неудачное начало недели.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.

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