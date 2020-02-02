Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

02.02.2020 11:00

ОВЕН

У Овнов марта в эти дни блестяще получится продемонстрировать свою незаменимость в трудовом коллективе, что позволит закрепить авторитет. А в личной жизни удастся наладить теплые отношения: близкие увидят, как вы добры, щедры и внимательны. Родившимся же в апреле придется преодолевать многочисленные мелкие препятствия, а в отношениях отражать чьи-то злые нападки и сдерживать себя от ответного удара.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ

У тех, кто родился в апреле, отношения на работе начнут давать явный крен в сторону разногласий. Проявите максимум осторожности в словах и поступках. Тельцы первой декады мая до четверга сумеют достойно показать себя во многих сферах жизни. Но потом не обойдется без столкновений, ссор и усталости. Для Тельцов конца знака весьма полезным будет составить планы на будущее. В этом году вы способны воплотить в реальность какую-нибудь свою мечту!

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасное время навести порядок в личных отношениях: сейчас вы с полуслова поймете друг друга. И не просто поймете, но и рады будете от души услужить, поддержать и побаловать своих близких и любимых. Впрочем, в делах карьеры тоже проблем не будет, а деловые встречи пройдут в теплой, прямо-таки дружеской обстановке. И только Близнецам конца знака даже некоторые несложные дела в эти дни будут не под силу. Но ничего, следующая неделя сполна наградит вас трудолюбием, творчеством и романтическим настроением.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



РАК

В жизни тех, кто родился в июне и первой декаде июля, возможны значимые перемены, причем судьба своими знаками готова подсказать вам дорогу к успеху и предостеречь от ненужных ошибок. К Ракам конца знака удача потеряет интерес, и вам надо будет самостоятельно справляться с трудностями. Вас станут придавливать к земле обстоятельства и выводить из себя чьи-то замечания, капризы и невероятное упрямство.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — пятница.



ЛЕВ

В эти дни Львы, рожденные у границ знака, своевременно и качественно справятся со всеми текущими делами. Только у Львов середины знака это сложное время для партнерских отношений. Причем одни из вас с несгибаемой категоричностью начнут отстаивать свои убеждения, а другие, напротив, легкомысленно махнут на все рукой, выпуская ситуацию из-под контроля. К тому же работа станет вас выматывать и с сослуживцами не исключены конфликты.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



ДЕВА

Вам нетрудно будет играючи справиться с запланированным. Опять же помощь со стороны в данный период вам гарантирована. Да и чутье на обстановку не подведет. Ну а ваши доброжелательность и хорошее настроение по цепочке станут передаваться окружающим. И только Девам конца знака в среду придется потрудиться, чтобы с минимальными потерями выйти из тех неблагоприятных ситуаций, которым вы, похоже, очень приглянетесь в этот день.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

Весы, рожденные у границ знака, могут стать объектом злых сплетен или жертвой чужих козней. Старайтесь поменьше общаться с ненадежными и неприятными для вас людьми — любой стресс для вас сейчас не пройдет даром. У Весов середины знака хлопот в эти дни окажется тоже немало: то помощь ваша потребуется, то совет, то мудрое руководство. Но вас все это не будет тяготить. Напротив, своим участием вы можете сгладить все прежние шероховатости и обиды.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

Неделя благоприятная. Кому-то из вас представится шанс продемонстрировать свои творческие возможности и таланты, кто-то получит ценную для себя информацию или решит финансовые вопросы, ну а у кого-то самым неожиданным и невероятным образом может осуществиться давнее заветное желание. Только у Скорпионов конца знака в воскресенье найдется повод для разногласий. Все это может тяжелым грузом лечь на вашу нервную систему.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



СТРЕЛЕЦ

На первое место в эти дни у вас выйдет общение. И, скорее всего, вы останетесь довольны собой в ходе ведения переговоров, контактов или простой дружеской беседы. К новым контактам и связям вы подойдете весьма разумно: сразу отбросите все лишние. Это неплохое время и для решения финансовых вопросов. И лишь Стрельцы конца знака не защищены от конфликтов — одна из сторон не устоит против искушения закатить бурную сцену выяснения отношений.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря в эти дни здорово могут погореть из-за неосмотрительности или повышенной критичности к окружающим. У Козерогов первой декады января, наоборот, многое будет ладиться и получаться. Для родившихся в конце знака чрезвычайно важными будут финансовые вопросы. И чтобы не остаться на нуле, не рискуйте и не сорите деньгами. Ну а в делах беритесь лишь за то, на что хватает сил, изобретательности и сноровки.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



ВОДОЛЕЙ

Ваша активность, предприимчивость и умение с полуслова понимать окружающих помогут многим из вас достичь желаемых высот: ваши труды и достижения будут замечены, а сами вы приятно удивите своих близких. Некоторые теперешние действия окажут положительное влияние на ваше будущее. Но в выходные Водолеям середины знака лучше снизить и активность, и цели — обстоятельства перестанут вам подыгрывать, а с вашей стороны возможны просчеты.

Благоприятные дни — понедельник — среда.

Неблагоприятные дни — нет.



РЫБЫ

Ближайшие месяцы готовы внести в жизнь февральских Рыб максимум позитива и успеха, и вам сейчас просто необходимо не только готовиться к переменам, но и самим их вершить. Тем, кто родился в середине знака, тоже нелишним будет определиться с целями, поискать нечто новое и избавиться от того, что себя исчерпало. А у Рыб конца знака имеется возможность зарекомендовать себя на службе, вовремя проявив активность и расторопность.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.

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