Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

16.02.2020 14:00

ОВЕН

Родившиеся в марте во второй половине недели от души порадуются жизни, находя позитив как в удачных стечениях обстоятельств, так и в незатейливых мелочах. Ну а из высказываний окружающих для вас отыщется пара-тройка ценнейших подсказок. Овны апреля, чтобы не пошатнуть свое служебное положение и не рассориться с близкими, в полной мере оценят необходимость иметь в своем арсенале выдержку, гибкость и умение приспосабливаться.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник — среда.



ТЕЛЕЦ

Настроены в эти дни вы будете вполне оптимистично: в себе уверены, планов море, и смотреть вперед станете с интересом. А это уже не так и мало для того, чтобы не только вы сами, но и ваше окружение поверило в вас. Получится также решить спорные вопросы, убедить в чем-то своих близких и завести новые знакомства с нужными людьми. В эти дни не изменит и везение на карьерном поприще, и вы начнете набирать обороты, продвигаясь вверх по служебной лестнице, если, конечно, не станете довольствоваться имеющимся.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



БЛИЗНЕЦЫ

У многих из вас все станет получаться ловко да гладко. Плюс вам проще простого будет удаваться оказывать на людей сильное влияние и притягивать к себе их внимание. Благодаря этому развитие некоторых отношений можно будет повернуть в нужное вам русло. Правда, у майских Близнецов в воскресенье запас жизненных сил и заманчивых предложений пойдет на убыль, а суеты, беготни, рабочих и домашних обязанностей, напротив, прибавится.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

У июльских Раков в эти дни осложнятся отношения: и вы, и ваше окружение не упустите случая настоять на своем, чем сумеете довести друг друга до белого каления. Тем же, кто родился в июне, к концу недели и обстоятельства начнут подыгрывать, и сами вы будете трудолюбивы и на редкость притягательны. Так что не исключены удачи в карьере. Ну а в амурных делах вам вообще не будет равных! Однако напрасно все же не рискуйте.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ЛЕВ

Вы будете собранны, в меру активны и вполне доброжелательны к окружающим. В награду за это и благоприятных стечений обстоятельств станет больше. У кого-то появятся новые друзья либо старые отношения перейдут на другой виток развития. Короче говоря, вам будет чем заняться и чему порадоваться. И лишь по партнерским отношениям Львов конца знака пройдется негатив, и вы не поленитесь выплеснуть друг на друга целый ушат недовольства и прошлых обид.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — суббота.



ДЕВА

У августовских Дев до выходных и дела залеживаться не станут, и от контактов вы получите массу пользы и удовольствия. Но в воскресенье не все станет получаться. Родившихся в первой декаде сентября, помимо похолодания в семейных отношениях, еще заставят понервничать ухудшение самочувствия и проблемы на работе. Зато Девы конца знака с радостью отметят, что мнения ваших близких полностью совпадают с вашим, а все уступчивы и добры. Дела служебные тоже не оставят вас без порции позитива.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ВЕСЫ

Похоже, вы старательно приметесь выискивать темы для разногласий, невольно создавая тем самым повод для ссоры. В особенности это касается личной жизни: выясняя отношения с домашними, вам ну никак не захочется сдерживать свои эмоции. Во второй половине недели вам трудно будет поддерживать хорошие отношения, поэтому минимум контактов, встреч или разговоров позволит избежать недоразумений.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



СКОРПИОН

Неделя благоприятна для встреч, контактов и разговоров по душам. В эти дни одним своим вовремя сказанным словом вы сможете моментально погасить конфликт или воодушевить окружающих на подвиг. И лишь Скорпионам конца знака стоит установить запрет на выяснение отношений и воспитательные мероприятия: ни вы, ни ваше окружение не оцените чужих высказываний, советов и напутствий, и все закончится обидой или разочарованием.

Благоприятные дни — среда, четверг, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

В первой половине недели у ноябрьских Стрельцов трудностей не будет, а вот в воскресенье ситуация начнет выходить из-под контроля. Родившимся в середине знака для разговоров желательно выбирать тех, кто умеет слушать и может дать дельный совет. Стрельцы конца знака через общение получат заряд бодрости и желание творить, проникнутся участием к ближним и помогут им.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



КОЗЕРОГ

Сдерживать свои эмоции Козерогам декабря и второй декады января подчас окажется настолько трудно, что они не раз услышат много нелестного в свой адрес. А еще это неподходящее время для сомнительных проектов. Тем, кто родился в середине знака, надо постараться выжать из этой недели все самое полезное и приятное, пока все получается и удается. Также нужно позаботиться о своем материальном благополучии. Для большинства из вас сейчас не так уж и трудно будет найти новые финансовые источники.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Выполнение даже довольно сложных дел не вызовет трудностей у январских Водолеев. И составьте план действий на следующую неделю — она очень важна для финансов. У родившихся в середине знака и работа станет гореть в руках, и окружение во всем будет с вами соглашаться. Для Водолеев конца знака будут характерны излишняя суетливость и желание во все встревать и за все хвататься. К счастью, результат ваших действий в целом окажется положительным.

Благоприятные дни — четверг — суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



РЫБЫ

Многим из вас данный период может принести ощутимые успехи в делах, неожиданные стечения благоприятнейших обстоятельств и судьбоносные встречи. Ну а в общении с людьми немалая доля успеха будет принадлежать вашему неотразимому обаянию и располагающему отношению к людям. В эти дни будут присущи выдержка и осторожность. Поэтому вероятность попасть впросак минимальна, но постарайтесь все же лишний раз промолчать.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.

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