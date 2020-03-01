- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта13:00
- Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта15:00
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля14:00
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля13:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля11:00
- Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля11:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 января12:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 января14:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января12:00
- Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января14:30
Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
ОВЕН
Те из вас, кто родился в марте, не откажутся в эти дни взвалить на свои плечи тяжелый груз ответственности. И надо отметить, вы неплохо справитесь. А еще вам удастся расставить многие точки над «i», а интуиция с готовностью даст пару стоящих советов. Овнов апреля могут застать врасплох интриги и закулисная борьба. Однако сейчас нежелательно участвовать в боевых действиях. Хотя многим от этого трудно будет удержаться.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ТЕЛЕЦ
Инициатива, трудолюбие и позитивный душевный настрой позволят вам в эти дни не только изрядно преуспеть в делах, но и насладиться помощью и пониманием со стороны окружающих. В личной жизни, внимательно выслушав мнение и пожелания близких, вы быстро найдете верное решение проблемы. Возможны также романтические встречи и интересные знакомства.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
БЛИЗНЕЦЫ
В эти дни рожденные у границ знака не будут обделены ни творческими идеями, ни трудолюбием. И тут главное — поддержать в себе желание преуспеть. Кому-то из вас быстро улаживать проблемы при минимальных затратах поможет ваш доверительный стиль общения с людьми. А вот Близнецам середины знака придется всего добиваться своими силами, не рассчитывая на помощь обстоятельств, которые именно в эти дни будут норовить подставить подножку.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
На этой неделе рожденные до 12 июля легко смогут разобраться с любым вопросом. Так что не поленитесь заняться либо карьерным продвижением, либо наведением порядка в личной жизни. Сейчас ваши трудолюбие и внимательное отношение к окружающим заслужат похвалу и усилят привлекательность. Ну а если в дела и отношения вы еще сознательно внесете что-то новое и неожиданное, то цены вам не будет! К сожалению, эти дни вряд ли порадуют рожденных в конце знака — весенних красок явно будет не хватать ни на работе, ни в личной жизни.
Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
ЛЕВ
Июльских Львов эта неделя порадует удачными стечениями обстоятельств и хорошим настроением. А вот чтобы служебные проблемы не лишили августовских Львов сна и покоя, что вполне возможно во второй половине недели, им следует придерживаться дисциплины, а разногласия с коллегами утрясать в самом начале, не доводя их до конфликта. Своевременно уделив должное внимание домочадцам, вы упредите разрастание обид.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
ДЕВА
Девам, рожденным у границ знака, не помешает проявить максимум активности в делах и в личной жизни: обстоятельства в большинстве своем сейчас будут на вашей стороне. У Дев середины знака какая-нибудь трудоемкая работа отобьет всякую охоту заниматься делами. А тут еще и в отношениях с близкими повод для ссоры будет находиться из ничего. Постарайтесь не допускать развития конфликта.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
ВЕСЫ
В данный период вам особенно внимательно стоит следить за выполнением служебных обязанностей: возможны ошибки и недовольство со стороны коллег и начальства. Ваша задача — в любой обстановке руководствоваться здравым смыслом и избегать конфронтации. Подобная тактика должна соблюдаться и в личной жизни. И относитесь ко всему как можно спокойнее.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятный день — среда.
СКОРПИОН
Для октябрьских Скорпионов эта неделя двойственная. Начало будет многообещающим, но с середины недели все пойдет совершенно не так, как вы планировали. Зато у рожденных в ноябре многое будет складываться успешно, потому что к делам вы отнесетесь с усердием и творческим подходом, а к людям — с заботой, любовью и терпением. Это наилучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Возможны и отклики давно забытых романтических связей, особенно если вы проявите активность в возобновлении отношений.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — четверг.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам ноября и второй декады декабря эта неделя сулит большие возможности, поэтому действуйте. А вот для Стрельцов середины знака это не лучшее время. Вы можете легко вспылить и под горячую руку сказать или сделать то, о чем потом пожалеете. Впрочем, и к вам будет предъявлено немало претензий. Контролируйте себя, постарайтесь своевременно заглаживать свою вину и восстанавливать гармонию.
Благоприятные дни — среда, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
КОЗЕРОГ
Козероги декабря и второй декады января не будут гореть желанием работать. Однако вам все равно придется выполнить то, что обязаны сделать. А еще не слушайте чужие жалобы на жизнь, иначе подпадете под чужой негатив. И здоровье должно быть под контролем. Зато Козероги первой декады января в состоянии сделать многое, а благоприятные стечения обстоятельств в начале и в конце недели позволят вам обойти конкурентов и преуспеть.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
ВОДОЛЕЙ
В распоряжение январских Водолеев в первой половине недели будут предоставлены прекрасные условия для развития отношений любого ранга — деловых, семейных, романтических. Водолеи середины знака смогут решить ряд финансовых вопросов. Но в то же время доверчивость и беззаботность во второй половине недели могут дорого обойтись семейному кошельку. У тех, кто родился в конце знака, и сил прибавится, и настроение улучшится.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
Не исключено, что в данный период именно ваши напористость и самоуверенность сыграют вам на руку в профессиональной деятельности и то, что считалось недосягаемым, исполнится. А вот в личной жизни чрезмерная активность, бесцеремонное вторжение в чьи-то интересы, а также высказывания и замечания по поводу чужих недостатков ни к чему хорошему не приведут и могут стать причиной конфликтов в отношениях с близкими. Особенно это касается Рыб конца знака.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО09:00
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- В музее Венеции нашли древнейший в мире меч17:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- У россиянина, вернувшегося из Италии, нашли коронавирус15:00
- Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер14:00
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу13:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"