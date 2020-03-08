Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

08.03.2020 15:00

ОВЕН

Овны марта будут общительны и легки на подъем, и вряд ли кто-то в эти дни не станет учитывать ваши пожелания и интересы. Кроме того, у вас усилится чутье на обстановку, и вы без труда распознаете, какие из полученных предложений выгодны для вас, а на какие вы лишь потратите время. А вот у Овнов апреля необузданная активность либо, напротив, безответственность и легкомыслие могут нанести удар по карьере, отношениям или здоровью.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Похоже, в данный период многие из вас четко осознают, что нужно сделать для того, чтобы вызвать к себе интерес у окружения. И у вас получится преподнести себя должным образом и повысить популярность, благодаря чему появятся новые возможности в реализации планов и улучшатся отношения с людьми. И лишь апрельским Тельцам с четверга следует выбирать дела по силам и умению. И не заводите разговора о своих проблемах, чтобы не столкнуться с чужим равнодушием.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы мая и второй декады июня смогут продвинуться в делах карьеры и найти способы влияния на ближайшее окружение. К тому же со вторника повысится активность, а ваше окружение получит от вас внимание и поддержку. А вот у Близнецов середины знака неделя сложная. Работа будет неплодотворной, поэтому попусту не выкладывайтесь, но и безответственности не допускайте. И следите за эмоциями — возможны конфликты.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



РАК

Эту неделю рожденные до 12 июля проведут бодро, активно и в приподнятом расположении духа. Вас заметят и в случае необходимости окажут поддержку. Поэтому эта неделя удачна для многих сфер жизни. Но главное, вы сумеете оказать благотворное влияние на окружающих: им с вами будет так легко, что мало кто осмелится вам перечить. И только у Раков конца знака в эти дни внимание переключится на возможные недоразумения и разногласия с близкими.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — среда.



ЛЕВ

У июльских Львов четверг не подходит для выяснения отношений и раздачи советов и замечаний. Но в остальные дни ваши действия и отношения будут выше всяких похвал! Возможны яркие, позитивные события, оживление отношений с близкими и интересные встречи. Тех, кто родился в августе, вряд ли впечатлит полученный результат, поэтому не замахивайтесь в эти дни на большое, а довольствуйтесь имеющимся. Только в этом случае эта неделя вас не огорчит.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ДЕВА

Августовские Девы, быстро собравшись с мыслями, легко сумеют приспособиться к любой ситуации. У тех, кто родился в середине знака, повысится работоспособность и куда спокойнее станут решаться спорные вопросы. Но все же пока вам не рекомендуется проявлять излишнюю активность. Девы конца знака чересчур остро станут реагировать как на просчеты и медлительность окружающих, так и на критику в свой адрес. Проявите выдержку.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВЕСЫ

У рожденных до 12 октября прямо с понедельника начнут возникать конфликты, поэтому в эти дни стоит действовать очень осмотрительно. Весы конца знака будут трудолюбивы, что поспособствует успехам в работе, а также рассудительны и доброжелательны. Соз­нательно избегая разногласий, вы сохраните не только отношения, но и свою нервную систему. А еще возможны приятное знакомство или неоднозначное внимание со стороны того, кто вам симпатичен.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



СКОРПИОН

Будни октябрьским Скорпионам придется посвятить семейным заботам. Но потом, как это ни странно, желательно переключиться на работу — у вас не будет недостатка в трудолюбии и дисциплине. Родившиеся в середине знака, наоборот, ярко, продуктивно и радостно проживут будни. Но с субботы вы не обойдетесь без мелких придирок в отношениях с близкими. У Скорпионов конца знака все пойдет как по маслу: все вас любят и нигде не возникает никаких проблем.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов ноября и второй декады декабря эти дни благоприятны как для налаживания теплых отношений, так и для реализации творческих планов. Родившимся в середине знака желательно избегать выяснения отношений с близкими. С четверга ваше влияние на окружающих повысится — и последнее слово останется за вами. Тем не менее вы не будете защищены от неприятностей, поэтому не стоит лишний раз искушать судьбу.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря и второй декады января в эти дни будут вести себя излишне воинственно. Увы, но вторая сторона с удовольствием подбросит дровишек в костер войны. Желательно либо сократить общение, либо воздержаться от комментариев. Козерогов же середины знака неделя порадует: в ваши руки попадут интересные и нужные вам сведения, а доверительный разговор с близкими всем придется по душе. Вы узнаете много нового и полезного.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ВОДОЛЕЙ

У январских Водолеев наряду с вполне неплохими и продуктивными днями будут дни и не совсем удачные. Это когда вам станет трудно удержаться от желания побольнее уколоть друг друга. А вот от тех, кто родился в середине знака, в эти дни все чего-то будут требовать. Плюс изрядно может похудеть ваш кошелек. Зато у Водолеев конца знака не возникнет проблем с осуществлением задуманного, а ко всем, кто в это время обратится к вам за помощью, вы отнесетесь с пониманием и заботой.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

Февральские Рыбы смогут приблизиться к тому, к чему вы стремитесь или о чем мечтаете. Самоконтроль, расчетливость и умение войти в доверие помогут добиться ошеломляющих результатов. У тех, кто родился в середине знака, неделя пройдет спокойно и размеренно. Рыбы конца знака в понедельник станут суетиться и волноваться по любому поводу. Но со вторника вы взбодритесь и вам удастся произвести на людей неизгладимое впечатление.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.

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