Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

05.04.2020 15:00

ОВЕН

Овны марта и первой декады апреля смогут узнать для себя много нового и интересного, что поможет понять, как удачнее довести до конца начатые дела. Подходите к работе серьезно, и вы пожнете плоды своего труда. В личной жизни возможны позитивные перемены и романтические приключения. Родившимся во второй декаде апреля следует умерить свои амбиции: активность и самоуверенность могут привести вас к крупным неприятностям.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Тем, кто родился в апреле и первой декаде мая, в делах карьеры в эти дни не следует действовать сгоряча. И не попадайтесь на глаза руководству, если имеется хотя бы маленький шанс, что к вам можно придраться. События в семье тоже потребуют внимания. Тельцы конца знака не встретят никаких препятствий и сумеют продвинуться по служебной лестнице и укрепить свое лидерство в семье или в кругу друзей.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

На работе в эти дни вы, скорее всего, окажетесь в передовиках, а в личной жизни — во всеобщих любимчиках. Найдется время и для активного отдыха. Короче говоря, большинству ваших планов суждено будет сбыться! Причем подчас вы и сами не заметите, как это произошло. И лишь Близнецам первой декады июня не удастся избежать трудностей и недоразумений. Благо друзья помогут найти ответы на вопросы, которые самостоятельно вы вряд ли сможете решить.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

Многие ваши планы будут осуществляться без особых проблем, а у кого-то даже приобретут отчетливые очертания некоторые ваши самые заветные желания. Итак, не упустите свой шанс преуспеть в делах, разобраться с проблемами и привлечь к себе пристальное внимание нужных вам людей. И только Ракам конца знака разумнее будет не брать на себя слишком много: ваша неосмотрительность или безответственность заставит вас порой что-то переделывать и исправлять.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ЛЕВ

Июльским Львам уготована встреча с удачей, которая припасла для вас щедрые подарки. Это могут быть успешные и выгодные контакты, продвижение по карьерной лестнице, захватывающие романтические встречи и просто настолько приятно проведенное время, что жизнь станет восприниматься как сказка. Рожденных в августе ждет иная, с точностью до наоборот, неделя. Строя планы, учитывайте проблемность этих дней.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



ДЕВА

Августовским Девам в данный период трудно будет противостоять людям, которые старше или психологически сильнее вас. Родившихся в зените знака может подвести собственное настроение. Если вы приметесь остро на все реагировать, то хуже от этого будет только вам. Для Дев второй декады сентября полезным будет пересмотреть свои цели и составить план действий на два ближайших месяца.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ВЕСЫ

Для вас эта неделя станет сопровождаться упадком сил и энергетическим спадом. Рожденные в сентябре почувствуют это во второй половине, Весы середины знака — в первой, а рожденные в конце знака — на протяжении всей недели. А тут еще, как назло, работа, отношения в коллективе и семье или какие-либо неприятные происшествия могут создать свои стрессовые моменты. Хорошо еще, что многие из вас постараются своевременно заботиться о своей нервной системе.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



СКОРПИОН

Ноябрьским Скорпионам желательно прямо с понедельника, ни на минуту не расслабляясь, включиться в рабочий ритм. Обратите также внимание на полученные предложения и собственные новые идеи — они могут воплотиться в жизнь. А еще у вас блестяще получится навести порядок в личной жизни или заняться укреплением здоровья. И только октябрьские Скорпионы в эти дни не обойдутся без проблем. Их не назовешь серьезными, но некоторые столкновения и сбои все же заставят вас понервничать и поволноваться.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — четверг.



СТРЕЛЕЦ

Рожденным у границ знака в делах карьеры представится шанс подняться на пару ступенек вверх по служебной лестнице. Покажите все, на что вы способны. В личной жизни на вас гораздо быстрее обратят внимание те, в ком вы заинтересованы, а теплые отношения с друзьями и близкими позволят вам разобраться с имеющимися проблемами. Вот только рожденные в середине знака в эти дни могут испытать трудности и задержки.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



КОЗЕРОГ

Эта неделя может внести в жизнь Козерогов декабря и второй декады января нешуточный негатив, причем проявиться он может в любой сфере жизни. И все же больше других подверженными неприятностям окажутся личные отношения. Именно тут возможны непонимание и конфликты. Примите контрмеры против такого развития событий, а критику и замечания со стороны воспринимайте как совет и рекомендации. Рожденным в середине знака, наоборот, все станет удаваться с первой попытки, поэтому не упустите столь благоприятное время.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ВОДОЛЕЙ

У тех, кто родился до 9 февраля, неделя пестрая. Будут в ней и напряженная работа, и финансовые проблемы, и непонимание с окружающими. И это на фоне того, что снизится инициативность и появится ослабление сил или апатия. Постарайтесь своевременно устранять все причины каверзных ситуаций и возможных конфликтов. Водолеи конца знака порадуются успехам в делах карьеры и тому, что рядом с вами находятся такие приятные и любимые люди!

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

Уверенность в себе, умение в нужный момент подойти к нужным людям, убедительность ваших высказываний, красноречие и обаяние — вот те козыри, благодаря которым до конца апреля вы сможете без труда добиваться поставленных целей и умело распутывать клубки проблем любой сложности. Ведь вы со всеми найдете общий язык и к каждому подберете свой ключик. А еще вы с удовольствием будете выполнять даже те дела, которые раньше вас прямо-таки раздражали.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — суббота.

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