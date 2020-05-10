Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая

10.05.2020 09:00

ОВЕН

Родившимся в марте достаточно просто будет контролировать свои эмоции, и ситуации в эти дни начнут развиваться по благоприятному сценарию. Овнам первой декады апреля необходимо проявить решимость, чтобы во всем оказаться на высоте. А вот в жизнь Овнов конца знака неожиданно может ворваться нечто не совсем для вас приятное, от чего сорвутся планы, а перенапряжение станет причиной стресса.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Рожденных до 10 мая в эти дни могут преследовать различные сбои, а некоторые события станут причиной понижения настроения, усталости или раздражения. Возможны и разногласия с близкими. Не затевайте выяснения отношений. И лишь у Тельцов конца знака все произойдет с точностью до наоборот, поэтому не упустите случая, чтобы проявить активность и коммуникативные качества. Тогда все плохое забудется, а вы приметесь ловить удачу.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Неделя довольно неплохая, особенно если вы будете действовать быстро, опираясь исключительно на подсказки интуиции. Кстати, в отношениях с людьми именно внутренний голос безошибочно подскажет, как вам следует повести себя с тем или иным человеком, чтобы были приняты ваши правила игры. Ну а Близнецам конца знака еще и друзья помогут продвинуться вперед и завоевать репутацию. Но и вы в свою очередь тоже не останетесь в стороне от чужих проблем.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

У июньских Раков в самом начале недели часть из запланированного может не осуществиться, но со вторника начнет набирать силу благоприятный период, который принесет кому-то из вас заряд бодрости, а кому-то — успокоение. Для тех, кто родился в середине знака, пришло время ударно потрудиться, если, конечно, вы хотите преуспеть в этой жизни. Ракам конца знака придется сдерживать себя от эмоций: проявив грубость или обидчивость, вы создадите ситуацию, которая вызовет беспокойство или разрыв отношений.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ЛЕВ

Тех, кто родился в августе, ждет активная неделя. Вы можете либо целиком посвятить ее своей карьере, либо отдать предпочтение делам семейным и любовным. Правда, при этом хорошо бы немного снизить планку желаний, так как объять необъятное все же вряд ли удастся. А вот июльским Львам будут присущи рассеянность и неумение вникнуть в суть проблемы, а в отношениях легко отыщется повод обидеть или обидеться. Лучший выход — не требовать многого от себя и для себя.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



ДЕВА

Для многих из вас это неплохой период для продвижения по служебной лестнице и выполнения сложной работы. К тому же у вас не будет недостатка в последователях, а значит, вам не составит особого труда привлечь людей к решению ряда ваших проблем. Эти дни отмечены высокой активностью не только на рабочем месте, но и в контактах с близкими. Общение с ними поможет в делах житейских и принесет огромную пользу вашему психическому здоровью, но все же не забывайте про карантинные предосторожности.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

И на работе в эти дни у вас иной раз возникнут трудности, и дома, вероятно, никак не удастся отыскать взаимопонимания. В ваших интересах избегать или как можно быстрее гасить негатив. Возможно, на работе в данный период для вас более полезным будет находиться в тени: тихо занимайтесь своими делами и пореже попадайтесь на глаза начальству. Дома не лезьте к близким с критикой и советами, лучше находите для них добрые слова.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



СКОРПИОН

Большинство из вас в эти дни сможет получить неплохие результаты во многих сферах жизни. В общении с людьми вы быстро найдете точки соприкосновения и не откажетесь пойти на компромисс и уступки. И лишь у октябрьских Скорпионов в начале недели кто-то окажется недоволен или вами, или вашей работой, в которую вы вложили всю душу. Чтобы легче было пережить такую несправедливость, не стройте заранее воздушных замков.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

В эти дни придется побегать и покрутиться, с головой погрузившись в работу и служебные проблемы, особенно если вы родились во второй декаде декабря. Но зато вы с удовольствием отметите, что ваши труды не пропали даром: они принесли вам ощутимую пользу и выгоду — дела увенчались успехом, а вы повысили свой авторитет. Ну а в личной жизни воспользуйтесь отличной возможностью поговорить по душам со своими близкими и любимыми. Выходные посвятите полноценному отдыху или развлечениям — вы это заслужили!

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



КОЗЕРОГ

Неделя неоднозначная. Наряду с вполне продуктивными днями, будут и дни, когда возможны небольшие проблемы либо вас охватит чувство недовольство всем и вся: и делать ничего не захочется, и отношения пожелают лучшего, и с финансами не все гладко. И все же ваш самый злейший враг в такие моменты — это раздражение. Именно из-за нестабильности настроения и внутреннего дискомфорта вы способны будете даже перечеркнуть результаты своих прежних побед.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Для родившихся в феврале эта неделя прекрасно подойдет для решения вопросов из любой сферы жизни, потому что и ваши деловые качества способны будут достигнуть своей верхней планки, и в личных отношениях вы всегда выслушаете жалобы, посочувствуете или дадите совет близким. У январских Водолеев начало недели благоприятное, но с пятницы ссора может возникнуть из-за сущего пустяка.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — суббота.



РЫБЫ

Хотя первая половина недели и доставит хлопоты февральским Рыбам, но позитива в эти дни все же будет больше. А с пятницы вообще начнется очень благоприятный период. У тех же, кто родился в марте, это хорошее время для перемен, ведь ваши таланты и способности могут оказаться замеченными и востребованными, что позволит обрести твердую почву под ногами. Используйте это время на все сто, так как со следующей недели благоприятность обстоятельств может снизиться.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.

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