Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня

31.05.2020 13:00

ОВЕН

У тех из вас, кто родился до 10 апреля, появится шанс блестяще применить свои знания на практике или найти ключ к решению сложных задач и на работе, и дома. А вот у Овнов конца знака не исключены неожиданные препятствия. В отношениях с людьми тоже не все пойдет гладко: запросто отыщется повод обидеться или разозлиться. Благо вы сумеете со всем разобраться.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Тельцы апреля и первой декады мая, в ваших отношениях с людьми возможны трения и разногласия. Попытайтесь лишь на миг поставить себя на место другого человека, и вы без труда поймете причины его поведения. Зато Тельцы конца знака сумеют и внимательно выслушать собеседника, и красочно обрисовать свою позицию и интересы. Полезным также для вас будет активизировать старые связи, завязать новые знакомства и позаботиться об укреплении здоровья.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

На работе, в семье и в личных отношениях все будет складываться у рожденных до 11 июня как нельзя лучше. И тут не последнюю роль сыграет интуиция, которая поможет не пропустить благоприятные ситуации. Воспользуйтесь и тем, что сейчас то, что вас волнует, раздражает или печалит, вы вдруг увидите под другим углом и решение проблемы окажется таким простым и очевидным… И лишь Близнецам конца знака эта неделя принесет негатив и напряжение.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Для родившихся в июне и в первой декаде июля это замечательное время для укрепления и развития личных отношений: вы легко найдете общий язык с любым собеседником. Ну а ваш энтузиазм, энергичность и благоприятные стечения обстоятельств позволят превратить в реальность некоторые ваши самые заветные мечты. А вот Ракам конца знака трудно будет не потакать своим не всегда разумным желаниям, и за это, разумеется, придется расплачиваться. Не исключены и конфликты.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



ЛЕВ

На карьерном поприще августовским Львам представится возможность продемонстрировать как свой профессионализм, так и умение договариваться. В делах семейных у вас без труда получится повлиять на своих близких. А ваша искренность, внимание или приятная мелочь способны будут оживить, украсить и возродить даже погасшие чувства. И лишь июльских Львов что-то или кто-то заставит пребывать в тягостных мыслях.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

Не все Девам первой декады сентября в эти дни станет даваться легко и быстро. Зато остальные Девы из этой недели способны выжать многое! Главное — суметь направить свой огромный энергетический потенциал и неуемную жажду деятельности в нужное русло. В личной жизни много полезного можно будет почерпнуть из задушевного общения с близкими. Может произойти знакомство в поездке или по телефону.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

Неделя неоднозначная для большинства Весов. Наряду с довольно позитивными днями, особенно у рожденных в первой декаде октября, будут и такие, когда вы станете пребывать в эмоционально неустойчивом настроении. Держите себя в руках и не искушайте судьбу желанием настоять на своем: сейчас не то время, чтобы так себя вести. И не выносите сор из избы, даже если очень захочется поделиться наболевшим. Не пренебрегайте данным советом, и тогда некоторые проблемы исчезнут сами собой.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



СКОРПИОН

Ноябрьских Скорпионов не покинет романтическое настроение. Но в случае необходимости вы быстро спуститесь с небес на землю и с воодушевлением приметесь за дела. И похоже, вы добьетесь желаемого. У тех, кто родился в октябре, благоприятный период продлится до среды. А во второй половине недели через выяснения отношений с близкими и коллегами или из-за неполадок на работе станете накапливать в себе отрицательные эмоции. Не поддавайтесь плохому настроению и провокациям со стороны.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



СТРЕЛЕЦ

Для ноябрьских Стрельцов эта неделя сложится благоприятно, и вы это почувствуете сами. Кстати, весьма результативными окажутся ваши действия, связанные с продвижением по службе, воспитанием и налаживанием крепких отношений. Зато декабрьские Стрельцы начнут переоценивать свою точку зрения, но сейчас неуступчивость с их стороны может спровоцировать конфликт. Причем вы все равно вряд ли добьетесь своего.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Декабрьским Козерогам в эти дни сложно будет сосредоточиться на точной и кропотливой работе. Причем чем быстрее вам необходимо будет ее выполнить, тем больше ошибок вы можете допустить. А еще не следует слишком критично подходить к пожеланиям близких. А вот старания январских Козерогов в настоящий период будут замечены и оценены. К тому же ярче засветит солнце на любовном фронте и вам не будет равных в общении с людьми. Обратите внимание и на свое здоровье.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Для февральских Водолеев это время высоких результатов, поэтому не ждите с моря погоды, а сами смело и упорно двигайтесь к намеченной цели. Учитывайте и то, что не последнюю роль в благоприятных событиях сыграют коллеги, близкие и хорошие знакомые. Многие ваши пожелания будут реализованы, ведь общение с людьми станет протекать на редкость продуктивно и приятно. У рожденных в январе это сложная и энергозатратная неделя, поэтому важные дела или планы отложите до лучших времен.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



РЫБЫ

Февральские Рыбы в эти дни как-то сами собой окажутся в более выгодных условиях. Поэтому, не теряя времени, постарайтесь, чтобы удачные для вас стечения обстоятельств побыстрее дали весомые результаты. Ну а в личной жизни у вас появится шанс укрепить отношения с близкими. У Рыб марта может обостриться конфликт отцов и детей. Неделя будет смягчена, если вы не станете нагружать себя делами.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.

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