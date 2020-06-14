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Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня
ОВЕН
В эти дни большинству из вас представится возможность оценить всю прелесть доверительного общения — разговор по душам расставит многие точки над «i». Сейчас вы со всеми найдете общий язык: либо разумно согласитесь с чужим мнением, либо будете так убедительны, что заставите других плясать под свою дудку. И лишь Овнам конца знака в воскресенье не удастся избежать проблем, нестыковок и неувязок.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ТЕЛЕЦ
Задача майских Тельцов — выковать из горячего карьерного железа что-нибудь стоящее: то ли должность посолиднее, то ли зарплату повыше. Да и в личной жизни вы легко отстоите свои интересы. К тому же рожденные во второй декаде мая всю неделю будут бодры и инициативны. А вот Тельцам апреля, чтобы избежать возможных неприятностей, надо будет ограничить круг общения и почаще призывать себя к дисциплине.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
Многие ваши планы в эти дни сбудутся как бы сами собой. А если еще и вы сами проявите расторопность, то ваши старания, несомненно, не останутся незамеченными. И моральная поддержка от близких и друзей сейчас тоже гарантируется. Так что вперед за карьерой, за удачей, за любовью! Кому что надо. И только Близнецы конца знака в воскресенье излишне бурно начнут реагировать на происходящее, а вас легче легкого можно будет вывести из равновесия.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РАК
Раки июня и первой декады июля в эти дни практически во всем отыщут для себя выгоду. И это поможет вам сделать свою жизнь более легкой и счастливой. Ракам же конца знака стоит браться только за те дела, с которыми вы в состоянии справиться, не особо утруждая при этом свою нервную систему. Завысив же планку, вы получите куда меньше, чем вложили. Особо обратите внимание на понедельник: вас буквально все станет не устраивать и даже не исключено, что вы целенаправленно начнете искать, к кому бы можно было придраться. И, надо сказать, у вас это получится.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Это время, когда вы многого сможете добиться благодаря помощи и поддержке вашего окружения. Поэтому если вы за что-то возьметесь сообща или хотя бы прислушаетесь к чужим советам, то сможете сдвинуть даже горы! Однако сами тоже не стойте в стороне от чужих проблем. Щедро делитесь знаниями, опытом и даже деньгами. И только результаты трудов июльских Львов, скорее всего, окажутся не особо впечатляющими. И это не пройдет бесследно для вашей нервной системы.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
ДЕВА
Эта неделя порадует августовских Дев успешно завершенными делами и взаимопониманием с близкими. Девы первой декады сентября смогут извлечь выгоду из благоприятно складывающихся обстоятельств. В контактах с людьми у вас тоже всегда найдутся нужные слова. К сожалению, у Дев конца знака любой незначительный негатив может стать спусковой пружиной для эмоциональных встрясок и нервных срывов. Будьте благоразумны — берегите себя.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ВЕСЫ
Весам сентября и второй декады октября не следует пускать на самотек те события и отношения, которые будут складываться в эти дни. Сумейте заметить и удержать свалившуюся удачу или, наоборот, своевременно погасить негатив. У Весов середины знака в отношениях с близкими могут произойти серьезные разногласия. Чтобы избежать конфликта, не задумываясь идите не уступки — для вас сейчас не то время, чтобы качать права.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
СКОРПИОН
Чтобы не пропустить подарков судьбы в эти дни, рожденные в ноябре должны анализировать приходящие мысли и странные стечения обстоятельств: они имеют скрытый подтекст. Радостным и полезным окажется и общение с родственниками и друзьями. Неожиданные встречи принесут массу позитивных эмоций. И лишь Скорпионам октября во избежание возможных разногласий следует либо сократить контакты, либо вести себя так, чтобы ваша инициатива не раздражала других своей навязчивостью.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов ноября и первой декады декабря в эти дни возможен значительный прогресс в реализации ваших планов и пожеланий. А вот у рожденных в конце знака в контактах с людьми возрастут непонимание и раздражительность, из-за чего могут существенно пострадать ваши деловые или личные отношения. Ну а кого-то из вас покинут силы, и вам совсем не захочется браться за работу и бороться с препятствиями.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
КОЗЕРОГ
У Козерогов декабря и второй декады января дела в эти дни пойдут успешно. Вы получите удовлетворение от собственной ловкости и мастерства. В материальном плане тоже будет какая-то выгода. Удачно сложится и общение. Сейчас вы в состоянии найти общий язык даже со своими недоброжелателями. К сожалению, Козероги середины знака будут обделены всем вышесказанным, поэтому им стоит переключиться на простые занятия или вообще передохнуть.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ВОДОЛЕЙ
Рожденные в феврале почувствуют прилив сил, и чем ближе ваш день рождения к концу знака, тем больше вы будете готовы на великие дела, так что смело взваливайте на себя большой груз ответственности и стройте планы на будущее. Ваши отношения с близкими станут сродни лирической песне о любви. И только у Водолеев января эта неделя окажется трудной: эмоции станут руководить вашими действиями, а требовательность либо раздражительность станут причиной ссор.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
У тех из вас, кто родился до 10 марта, наилучшим образом станут складываться отношения с людьми. И это можно использовать себе во благо. Побольше общения, и вам удастся сблизиться с нужными людьми, изменить у окружающих мнение о себе и умело повлиять на своих близких. У Рыб конца знака, напротив, возможны нешуточные разногласия. Причем велика вероятность, что именно вы будете основным зачинщиком конфликтов, поскольку сейчас довольно ярко станут проявляться ваши упрямство и нежелание уступать.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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