Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля

05.07.2020 13:00

ОВЕН

Для Овнов марта и середины знака — благоприятная неделя. Только у Овнов второй декады апреля в событиях данной недели притаились неприятные неожиданности. Это могут быть служебные проблемы, денежные потери или выяснение отношений. Из-за нестабильности настроения вы можете даже перечеркнуть результаты своих прежних побед. Не дайте свершиться тому, что можно миновать. Не поддавайтесь раздражению, безответственности и зависти.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ТЕЛЕЦ

В эти дни у Тельцов первой декады мая возможен резкий спад доброжелательности, настроения и самочувствия. И тут главное, несмотря ни на что, уметь ценить своих близких. Это касается и апрельских Тельцов. Зато рожденные во второй декаде мая легко найдут подход к окружающим. А ваше эмоциональное воздействие на близких, взывание к совести и попытка подтолкнуть к переменам могут совершить чудеса!

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

У большинства Близнецов это время прямо или косвенно связано с деньгами: возможна материальная поддержка, вознаграждения, покупки. Только в пятницу эмоциональное состояние Близнецов конца знака станет неустойчивым. Вам будет трудно договориться со своим окружением либо ситуация начнет развиваться не в вашу пользу.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Избыток энергии и бодрость духа пробудят у Раков июня и первой декады июля решительность и желание добиваться успеха. Что ж, момент самый подходящий! Воплощайте в жизнь свои планы, ведь сейчас многое окажется вам по плечу! А еще распрощайтесь с тем, что отжило свой век, или с тем, что мешает двигаться вперед. Ну а в личной жизни можно будет насладиться вниманием и заботой со стороны близких и любимых. Только у Раков конца знака эта неделя не из лучших — проблемы могут появляться на ровном месте и рассчитывать придется только на себя.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ЛЕВ

Ваша активность и решительность несомненно сыграют вам на руку и в делах, и в личной жизни. Так что при желании вы везде сумеете показать себя с лучшей стороны. Кстати, не помешает выяснить отношения с коллегами, близкими или друзьями, пока все понимают и прощают друг друга. Да и решение чужих проблем доставит вам удовольствие. Хотя Львам середины знака в будни все же следует снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



ДЕВА

В эти дни вам выпадет шанс проявить себя на каком-либо поприще. Причем ценные советы о том, как можно преуспеть в жизни и успешно решить многие задачи, поступят со стороны друзей или внутреннего голоса. Приятное общение значительно улучшит ваше и без того неплохое настроение, и, осознав, что кто-то в вас нуждается, вы ощутите дополнительный прилив сил. Кстати, доброжелательность и откровен­ность помогут развеять прежние недоговоренности.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

Большинство из вас в эти дни должны вести себя как можно тише и спокойнее, поскольку любые перемены сейчас будут чреваты проблемами. В ваших интересах укрощать в себе раздражительность, обидчивость или нездоровую активность. И если даже вас прямо-таки станет подмывать провести какие-то преобразования, то удержитесь от такого соблазна, иначе впоследствии вам придется пожалеть о том, что вы сломали старое, не успев построить новое.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда, суббота.



СКОРПИОН

Старательно оттачивайте свое мастерство и профессиональные навыки. Возможно, еще чуть-чуть — и долгожданное признание, материальное вознаграждение или должность повыше не заставят себя ждать. На личном фронте тоже можно добиться значимых результатов, учитывая, что сейчас именно ваше слово будет иметь вес. Ну а интересные встречи и новые впе­чатления дадут приличный запас энергии и оптимизма.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе Стрельцы ноября и первой декады декабря легко смогут расположить окружающих к откровенному разговору. Многое подчас станет решаться как бы само по себе, а окружающие, не задумываясь, пойдут вам на уступки. У Стрельцов конца знака, наоборот, эти дни чреваты хлопотами, проблемами и потерями, а в отношениях с близкими между вами пробежит черная кошка.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



КОЗЕРОГ

Козерогов декабря и второй декады января трудности и непонимание станут подстерегать и дома, и на работе. Поберегите себя, не перенапрягайтесь и не тратьте нервы на выяснение отношений. У остальных Козерогов неделя немного получше. Вы даже сможете укрепить свои отношения с близкими. Но в первой половине недели активность может снизиться, настроение ухудшится, а какие-то события заставят вас изрядно понервничать и поволноваться.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ВОДОЛЕЙ

Импульсивность, необдуманность дейст­вий и навязчивое желание пуститься в рискованные авантюры могут принести Водолеям середины знака дополнительные проблемы. Поэтому займитесь не слишком трудоемкими делами и сократите общение. У остальных Водолеев, напротив, неделя благоприятна и для работы, и для семейно-любовных отношений, ибо везде добиваться успеха вам помогут высокая работоспособность, творческий подход и буйство фантазии.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



РЫБЫ

Многие из вас в эти дни будут пребывать в приподнятом настроении. И действительно, почему бы не порадовать себя и свою душу флиртом, любовными приключениями и обновленными отношениями, если время для этого сейчас самое подходящее! Впрочем, работе вы также начнете отдаваться с удовольствием и энтузиазмом. И только Рыбам конца знака лучше провести эту неделю без повышенных обязательств. С пятницы вы вступите в свой благоприятный период, и жизнь наполнится успехами и гармонией.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.