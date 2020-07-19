Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля

19.07.2020 13:00

ОВЕН

Овнам марта с понедельника вплотную придется заняться личными вопросами. И ваши труды не пропадут даром — вам удастся внести нечто новое и неординарное и в свою жизнь, и в жизнь окружающих вас людей. А вот Овнов первой декады апреля с пятницы, а у рожденных в конце знака на протяжении всей недели, — то планы сорвутся, то препятствия возникнут, то окружающие подведут. Да и по вашему недосмотру иной раз могут испортиться отношения.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ТЕЛЕЦ

У рожденных до 10 мая события этих дней могут нанести удар и по вашим отношениям, и по вашей нервной системе. Ищите мудрые пути общения с людьми. Зато у Тельцов второй декады мая обстоятельства на этой неделе будут раскручиваться так, что вам можно только позавидовать! Постарайтесь с умом распорядиться своим везением и не тратьте время и силы на пустяки.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что именно события этих дней позволят вам провести позитивные перемены в своей жизни либо вам наконец-то удастся расстаться с некоторыми проблемами и иллюзиями. Приятным окажется и общение. И только тем, кто родился в конце знака, пятница принесет некий дискомфорт и неясность. Скорее всего, ваше состояние охарактеризуется так: говорите — одно, а делаете — другое. Контролируйте себя.

Благоприятные дни — вторник, среда, суббота.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

До пятницы Раки июня и первой декады июля станут довольно активными и прозорливыми, а ваши взгляды и идеи окажутся востребованными и продуктивными. А вот у рожденных в конце знака вся эта неделя — не лучшее время для того, чтобы взваливать на себя лишние заботы, — все может закончиться выполнением неприятной и трудоемкой работы. Ну а ваше нежелание идти на уступки может стать причиной серьезных конфликтов, которые осложнят вашу жизнь. Чтобы не сорваться, почаще призывайте себя к спокойствию. А еще берегите кошелек.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ЛЕВ

Июльским Львам в любом деле следует вникать в суть проблемы. Только трезво посмотрев на происходящее, вам удастся выбрать правильные цели и методы для их реализации. Те, кто родился в августе, будут пребывать в прекрасном расположении духа, и от этого вам станет намного легче находить точки соприкосновения с окружающими. Вы также сможете быстро урегулировать свои проблемы — вам окажут любую услугу.

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятный день — нет.



ДЕВА

Вам в эти дни не помешает заняться корректировкой своей судьбы — сейчас вы способны четко определиться в тех вопросах, которые не дают вам покоя. Взглянув на себя критически, вам удастся избавиться от ряда своих недостатков, которые, по большому счету, портят жизнь только вам. Кстати, почаще ставьте себя на место тех, на кого вы безжалостно выплескиваете свое раздражение. Сделайте это — и ваша жизнь потечет по другому руслу.

Благоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.

Неблагоприятный день — нет.



ВЕСЫ

У октябрьских Весов в эти дни не исключены серьезные профессиональные проблемы. Следует тщательно взвешивать все свои действия, амбиции и эмоции. Дома тоже держите себя в руках — в личных отношениях возможны конфликты. Да и самочувствие станет желать лучшего. И только у Весов сентября вторая половина недели подходит для продвижения по служебной лестнице, воспитательных мероприятий и укрепления отношений. Не упускайте случая показать себя.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда, пятница.



СКОРПИОН

Ваши заслуги в служебных или семейных делах будут оценены по достоинству. И хотя на громкие аплодисменты рассчитывать придется не всем, тем не менее слова признательности и благодарности вы услышите наверняка. А еще вам легко удастся приятно удивлять и радовать своих родных и любимых. К сожалению, в выходные рожденные в октябре не будут защищены от серьезных промахов, ошибок и недоброжелателей. Но, поговорив по душам с близкими и друзьями, вы своевременно получите дельный совет.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы ноября и первой декады декабря в эти дни смогут одержать победу на многих фронтах. Для этого обращайте внимание на все предложения, которые вы получите. Что касается личной жизни, то тут на своих близких вы буквально обрушите лавину заботы и любви. И это возвратится к вам сторицей. Необдуманные действия рожденных в конце знака в будние дни могут спровоцировать нешуточные неприятности. Но в воскресенье вас ждут доверительное общение и помощь со стороны.

Благоприятные дни — вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



КОЗЕРОГ

Несдержанность в эти дни может разрушить самое дорогое в ваших отношениях с людьми. В свою очередь и окружающие станут в штыки воспринимать многие ваши предложения. Короче говоря, от вас потребуются выдержка и здравомыслие. Умение же быстро реагировать на ситуацию и видеть будущие перспективы поможет тем из вас, кто не станет воспринимать тенденции этой недели как неизбежную данность.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда, воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

Не исключено, что в эти дни февральским Водолеям удастся добиться популярности в ближайшем окружении, ведь их открытость, миролюбие и приподнятое настроение зарядят позитивной энергией и окажут благотворное влияние на всех, кто окажется рядом. Работа тоже доставит радость. Увы, но рожденным в январе будет трудно мириться с некоторыми действиями близких и друзей. Но прежде чем возмущаться, оцените — стоит ли это делать.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

На этой неделе у вас будут все предпосылки и для побед на карьерном поприще, и для бурных романтических отношений. Взаимопонимание с родителями и детьми тоже будет пребывать на высоком уровне. Короче, если вы хотите, чтобы везение и успех в эти дни наведывались к вам как можно чаще, то постарайтесь совместить воедино творческий подъем, удачно складывающиеся обстоятельства и доброжелательность своего окружения. Побольше расторопности — и вас ожидает успех в делах, отношениях и финансах.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — пятница.

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