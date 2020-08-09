Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа

09.08.2020 17:00

ОВЕН

У родившихся в апреле под прицелом негатива в эти дни окажутся отношения: возникнут непонимание и желание не уступать. Зато мартовских Овнов во многих сферах жизни поджидает немало радостных событий: творческие порывы на служебном поприще и полное взаимопонимание с близкими, интересные деловые предложения и романтические знакомства. А еще вы сможете подправить все, что требует доработки.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

Многие планы и сокровенные желания Тельцов апреля и второй декады мая начнут исполняться в эти дни как по мановению волшебной палочки! В личной жизни вас услышат и поймут. А вот у Тельцов первой декады мая, напротив, это сложный период для семейных отношений: того и гляди, как из ничего вспыхнет скандал. Не придавайте значения чужой критике, и сами не спешите обвинять или отчитывать кого-либо. Что касается работы, то тут довольно сложно будет взяться за дела, к которым не лежит душа.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

У майских Близнецов неделя пройдет неплохо, если в спорных вопросах вы вовремя пойдете на компромисс. И не сорите деньгами. Тем, кто родился в июне, данный период принесет много ярких событий. Так, например, вы способны умело продемонстрировать коллегам и начальству свою незаменимость, и это прекрасно отразится на вашей профессиональной деятельности. Ну а в личных отношениях вы убедите в своей правоте кого угодно!

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Ракам июня и первой декады июля в эти дни без труда удастся решить многие вопросы, в том числе и финансовые. А еще вы приятно проведете время в беседах с интересными людьми, в развлечениях и встречах. К сожалению, у рожденных в конце знака все начнет валиться из рук. А тут еще неожиданно ваше настроение примется метаться от одной крайности к другой и вы можете выкинуть нечто такое, что не слишком-то вас украсит. Старайтесь оценивать каждый свой шаг, действуйте без суеты и не предпринимайте ничего нового.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ЛЕВ

Львы середины знака правильно сделают, если не станут проявлять на работе ни энтузиазма, ни инициативы. Так вы оградите себя от ошибок и перегрузок. У остальных Львов многие планы, пожелания и даже заветные мечты могут превратиться в реальность! Возможны удачные сделки, а в общении с людьми вы начнете пользоваться такими дарами, как авторитет, всеобщее признание, восхищение и любовь. Очень полезными окажутся и мероприятия по укреплению здоровья.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

Хорошее настроение, общительность, обаяние и щедрость души августовских Дев как магнит станут притягивать людей и привлекут искреннее внимание к вашей персоне. Не упустите свой шанс добиться успехов на волне всеобщего обожания! У Дев сентября неделя пройдет без ярких моментов. И это неплохо. Для вас же будет лучше, если сумеете отрешиться от контактов и побыть наедине с собой, чтобы спокойно разобраться в том, что вас волнует.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

У сентябрьских Весов лучшего станут желать служебные, семейные или любовные отношения. У Весов середины знака будут все возможности, чтобы взять на себя повышенные обязательства — вы сумеете выполнить их по высшему разряду. И на личном фронте приятных моментов окажется предостаточно. У тех, кто родился в конце знака, неделя сложится неплохо, если в понедельник определите себе план действий на эти дни и безукоризненно начнете его выполнять.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



СКОРПИОН

Большинство Скорпионов в эти дни смогут преуспеть как в установлении новых связей, так и в устранении отголосков старых конфликтов. И только рожденным в середине знака в начале недели желательно отложить активные действия, поскольку сейчас на вашем пути будет немало подводных камней. Учитывайте и то, что от вашего настроения и поведения будет зависеть погода в доме.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



СТРЕЛЕЦ

Эта неделя подарит вам хорошее настроение, успехи в делах и, возможно, продвижение по карьерной лестнице. Не обойдется и без приятных комплиментов со стороны близких и друзей. Сейчас ваше желание преуспеть или стать заметной фигурой в своем окружении близко к осуществлению, а ваши трудолюбие, обаяние и чутье на обстановку начнут творить чудеса!

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



КОЗЕРОГ

Не исключено, что в эти дни Козероги декабря и второй декады января станут полностью зависеть от влияния других людей и каких-то внешних сил. Для того чтобы спорить и отстаивать свои права, время сейчас тоже неподходящее — кроме испорченного настроения, вы ничего взамен не получите. Да и здоровье в данный период может подкачать. Ваша задача — не суетиться и беречь себя от стрессов. У рожденных в первой декаде января неделя спокойная.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — пятница — воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев января и второй декады февраля это неплохая неделя. До идеала, конечно, будет далековато, но все же многое пойдет более-менее сносно: и с делами всегда справитесь к сроку, и в общении вовремя уйдете от назревающего конфликта. А вот Водолеям первой декады февраля на работе желательно укротить амбиции и не обижаться на коллег за их высказывания и критику. Сами тоже не распыляйтесь на то, чтобы любой ценой настоять на своем. В семье же и вы, и ваши близкие с удовольствием продемонстрируете нелучшие черты своего характера.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

У февральских Рыб все будет складываться как нельзя лучше. Так, в делах карьеры вы сможете показать себя в самом выгодном свете. И в личной жизни ваши успехи могут оказаться просто головокружительными! У мартовских Рыб период тоже вполне продуктивный. Правда, особенно для рожденных в конце знака, главное вовремя сообразить, хватит ли у вас сил на то, чтобы добиться своих целей, или все же пока лучше повременить.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.