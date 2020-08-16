Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа

16.08.2020 15:00

ОВЕН

До работы в эти дни Овны апреля будут не падки. И общение не всегда порадует — возможны шероховатости в отношениях. В конце недели во избежание осложнений снизьте нагрузку и почаще призывайте себя к спокойствию и здравомыслию. И только Овнам марта судьба приготовила важные и значимые события и подарки, которые внесут в вашу жизнь немало радужных красок.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

На этой неделе апрельские Тельцы с охотой возьмутся за любую работу. Уже со среды контакты вас порадуют, и только в понедельник вам придется сдерживать себя от опрометчивых поступков и злых слов. А вот родившиеся в первой декаде мая не смогут рассчитывать на успехи. Вы или ваше окружение проявите упрямство или раздражение, и это плохо отразится на отношениях, работе и самочувствии. Зато инициативность Тельцов конца знака произведет благоприятное впечатление на руководство, а доверительное общение с близкими и друзьями доставит радость.

Благоприятные дни — среда, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Вам в эти дни во многом будет везти, а большая часть запланированного пойдет как по маслу. Плюс ваш оптимизм окажется невероятно заразительным для вашего окружения, отчего весь мир вокруг станет намного ярче и интереснее. Если вам необходимо провести важные переговоры или разобраться с личными проблемами, то знайте: сейчас время для этого самое что ни на есть подходящее, особенно для рожденных во второй декаде июня.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

У июньских Раков неделя пройдет без осложнений, если вы не примете на свой счет косых взглядов. Можно заняться решением финансовых вопросов. У Раков первой декады июля неплохо сложится вся неделя. Только в субботу ваши планы начнут давать сбои, поэтому займитесь несложными делами и обходите стороной выяснения отношений. Рожденным в конце знака трудно будет находить контакт даже с теми людьми, кто, как правило, всегда готов вас поддержать. Постарайтесь своевременно брать себя в руки.

Благоприятный день — среда

Неблагоприятный день — суббота.



ЛЕВ

Тем из вас, кто родился у границ знака, полезно будет проявить активность и всерьез задуматься о переменах. А еще вы без труда сможете воздействовать на окружающих. У Львов середины знака это сложное время. Правда, некоторые из вас даже не заметят, что дела иной раз стопорятся, а с окружением возникают споры. Впрочем, у кого-то действительно не обойдется без неприятных событий, которые потреплют вам нервы.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ДЕВА

В эти дни любую деятельность вам удастся сделать менее трудоемкой, что позволит сберечь и силы, и время, которое с успехом можно будет потратить на решение личных проблем, заботу о близких или укрепление здоровья. Сейчас для вас лучшим отдыхом будет не лежание на диване у телевизора, а разумная физическая нагрузка или хотя бы длительные прогулки. Девы середины знака вообще окажутся в центре внимания, а все задуманное осуществится как бы само собой.

Благоприятные дни — среда, четверг, воскресенье

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Для большинства из вас эта неделя никоим образом не годится для каких-либо активных и решительных действий, поскольку и окружающие, и внешние обстоятельства почему-то довольно часто будут настроены против вас. И только сентябрьским Весам будет немного проще, а для решения сложных вопросов судьба протянет некоторым из вас руку помощи в виде доброго друга или необычного стечения обстоятельств.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, суббота.



СКОРПИОН

В эти дни без активного участия октябрьских Скорпионов не сдвинется с места ни одно мало-мальски стоящее дело. А еще вы играючи справитесь с любой чужой проблемой. У тех, кто родился в ноябре, при всем спокойствии этих дней все же не обойдется без нескольких мелких неприятностей. Но зато если сейчас не давать себе послаблений, то можно избавиться от некоторых своих недостатков, поэтому держите под контролем свои амбиции, эмоции и настроение, чтобы ненароком не совершить опрометчивого поступка.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

Ноябрьские Стрельцы до пятницы ответственно подойдут к работе и решат ряд текущих вопросов. Но потом суета начнет вас выматывать, а в отношениях появятся разногласия и непонимание. У Стрельцов первой декады декабря в середине недели обстоятельства порой станут складываться явно не в вашу пользу. Зато дружелюбие и умение включиться в любую тему позволят родившимся в конце знака быстро находить общий язык со многими.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — среда, суббота.



КОЗЕРОГ

Декабрьским Козерогам в первой половине недели нежелательно выяснять отношения ни с деловыми партнерами, ни с близкими людьми. Козероги первой декады января станут заранее обдумывать все свои действия, а неожиданные встречи и знакомства принесут вам пользу и приятные впечатления. У родившихся в конце знака служебные ошибки и промахи не исключены на протяжении всей недели. Возможна и кризисная ситуация в семье.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — суббота.



ВОДОЛЕЙ

У тех, кто родился в январе, это ответственная неделя. Так что побольше активности и смелости в принятии решений. Водолеи же первой декады февраля не обойдутся без взаимных упреков, что не только не пойдет на пользу делу, но и еще больше раздует пламя конфликта. А вот Водолеям конца знака надо быть готовыми к тому, что вас то ругают, то хвалят, с деньгами то густо, то пусто, а в семейных отношениях то вы понимаете друг друга с полуслова, то упрямо не хотите внять неоспоримой истине.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



РЫБЫ

Рыбам первой декады марта легко и просто будут удаваться самые трудные и запутанные дела, а время, с усердием потраченное на работу, вполне может превратиться в деньги. В личной жизни события располагают к тому, чтобы в вашем доме воцарились понимание и доброта. К сожалению, у остальных Рыб с середины недели возможны разногласия с окружением и недомогания. Обходите острые углы и одергивайте себя.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.

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