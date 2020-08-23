Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа

23.08.2020 17:00

ОВЕН

Эта неделя заставит многих из вас приступить к новым делам и планам. Для рожденных в марте время для этого самое подходящее! Осталось проследить, чтобы планы были реальными, а награды, которые вы просите у судьбы, — заслуженными. Полезным также будет оценить свои отношения с близкими. К сожалению, апрельским Овнам часто придется что-то переделывать либо вы разочаруете окружающих невыполненными обещаниями.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

У апрельских Тельцов и дела в эти дни пойдут успешно, и в личном плане многое сложится весьма удачно. И не бойтесь новых контактов, действуйте смело и решительно. А вот у Тельцов первой декады мая в начале и в конце недели на поверхность могут выйти давнишние обиды. Благо вы все же не позволите разгореться пламени конфликта. Для тех, кто родился в конце знака, неделя окажется спокойной: работа, дом, друзья, семья, телевизор...

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы мая и первой декады июня в эти дни найдут повод быть недовольными или обиженными. Близнецам конца знака не помешает взять на себя дополнительные обязанности в служебных делах — скорее всего, вам удастся в лучшем свете представить свои деловые качества. Да и личная жизнь привнесет новые приятные ощущения. Окунувшись в поток благоприятных событий, не забывайте всех тех, кто когда-то поддерживал вас. Поделитесь с ними своим чудесным настроением.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РАК

Тем из вас, кто родился до 12 июля, будет несложно ориентироваться и в потоке новой информации, и в череде неожиданных событий. Вам удастся наладить нужные связи, преодолеть любые препоны и умело использовать промахи соперников. Ракам конца знака надо переключиться на свое самочувствие — сейчас из-за перегрузок у вас может возникнуть масса проблем. Явное отсутствие интереса к происходящему или недовольство всем и вся тоже должно послужить сигналом к тому, что вам необходимо как следует расслабиться.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ЛЕВ

В эти дни на вашу долю выпадет немало благоприятных стечений обстоятельств. На любом поприще вы много сумеете сделать. И только Львам середины знака, напротив, надо снизить активность, так как сейчас вы легко можете ошибиться или выдадите желаемое за действительное, за что потом придется поплатиться. Не особо рассчитывайте и на то, что окружающие будут с вами искренними и откровенными.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ДЕВА

Эта неделя принесет вам трудолюбие, выгодные деловые предложения, благополучие в вашем доме и гармонию в отношениях. Если имеются какие-то давнишние разногласия с коллегами или родными, то вы, приложив в это время минимум усилий, быстро их урегулируете. И, конечно же, не стоит отмахиваться от проблем своих близких — сейчас вы способны им помочь.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятный день — нет.



ВЕСЫ

В эти дни ваша безответственность или стремление настоять на своем могут спровоцировать довольно резкие высказывания в ваш адрес, и вам с этим сложно будет смириться. Впрочем, не исключено и то, что и вы позлословите о других. А еще следите за самочувствием и не допускайте перегрузок. Грустные воспоминания тоже должны находиться под строгим запретом. Хорошо хоть, что общение с некоторыми людьми развеет волнение вашей души.

Благоприятный день — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, суббота.



СКОРПИОН

Инициатива, интуитивный подход к происходящему и понимание эмоционального настроя окружающих помогут октябрьским Скорпионам преуспеть здесь и сейчас или они решат ту проблему, которая постоянно откладывалась на потом. Причем иной раз все сделают другие, но под вашим мудрым руководством. Скорпионам ноября удастся избежать стрессов и перегрузок, поэтому ничто не сможет выбить вас из колеи. В контактах вы проявите внимательность и уважение, поэтому можете рассчитывать на то, что окружающие в ответ захотят вам в чем-либо помочь.

Благоприятные дни — понедельник, среда, суббота.

Неблагоприятный день — нет.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы ноября и второй декады декабря в эти дни смогут переделать множество дел и добиться успехов в карьере. И еще на бурную личную жизнь сил останется! У тех из вас, кто родился в середине знака, возможны проблемы на работе. В общении с людьми вы не раз проявите несдержанность, обидитесь на малейшую критику либо примете за чистую монету сомнительную информацию, не пытаясь проверить ее достоверность.

Благоприятные дни — четверг, воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



КОЗЕРОГ

Козерогам декабря и первой декады января немало удовольствия доставит общение с людьми. Своих близких вы без особых трудностей наставите на путь истинный. У Козерогов конца знака возможны срывы некоторых планов, а слова и поступки окружающих могут вызвать сильное раздражение или обиду. Не допускайте мыслей, будто бы кто-то что-то делает вам назло, иначе отношения испортятся еще больше. И не говорите лишнего.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

Для рожденных в январе и второй декаде февраля эта неделя неплохая. Кстати, позаботьтесь об укреплении своего здоровья — и результаты не заставят себя долго ждать. А вот у Водолеев середины знака не обойдется без негативных моментов и критики в ваш адрес. И тут главное, чтобы вы не вспыхивали как спичка из-за мелочей. Не возлагайте на эти дни слишком больших надежд и планов — и тогда вам не придется переживать, что вы не все сумели сделать.

Благоприятные дни — вторник, четверг, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

Сейчас ни сами февральские Рыбы, ни их окружение не будут гореть желанием оказывать кому-либо помощь, в связи с чем с обеих сторон посыплются обвинения и критика. Зато трудолюбие, активность и продуманные планы Рыб середины знака благоприятнейшим образом скажутся на карьере и материальном благополучии. В личной жизни тоже найдется чем удивить и порадовать своих близких. Родившимся в конце знака самое время провести смену приоритетов и переосмыслить ценности.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.