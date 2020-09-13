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Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
ОВЕН
Рассудительность и трудолюбие Овнов марта завоюют всеобщее уважение. Поспешите насладиться удачей! У остальных Овнов апреля то вдруг непредвиденные препятствия возникнут, то вам придется бороться за свои права или мнение. А еще вы не будете готовы к такой щедрости, как помощь и поддержка.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и второй декады мая этот период прекрасно подойдет для любой сферы жизни: энергия, что называется, бьет ключом, а деловые качества способны достигнуть своей верхней планки. В личной жизни легко будет найти свой ключик ко всем людям. И только Тельцов середины знака не минуют неожиданно возникающие проблемы и душевное напряжение. Но вы в состоянии снижать негатив.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
У майских Близнецов начинается период, когда в общении с близкими и любимыми вы легко найдете чем порадовать друг друга, а в делах карьеры многое пойдет на редкость удачно и быстро. У Близнецов июня многие события будут связаны с домом и семьей. Но если родившиеся в середине знака за эти дни смогут улучшить и укрепить отношения с близкими, то Близнецы конца знака в четверг запросто создадут из своего дома горячую точку. Но потом и вам удастся все уладить.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Неделя неоднозначная и ответственная в том плане, что у вас в эти дни будет очень много общения. И действительно, контактов окажется с избытком, но протекать они станут по-разному. Рожденные в первой декаде июля могут получить весьма ценную для себя информацию, что очень обрадует и окрылит. А вот остальные Раки могут услышать такое, чего лучше было бы не знать, иначе ваше настроение резко покатится вниз. А еще не встречайтесь с теми, кому не следует знать о вашем подлинном к ним отношении, — вам сложно будет скрыть свои истинные чувства.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ЛЕВ
У Львов июля и второй декады августа удача окажется в кармане, если на неделе вы будете активными. К тому же сейчас вы вряд ли ошибетесь в выборе целей и шагов к успеху. В личной жизни в ваших отношениях с близкими будут царить мир, согласие и полное взаимопонимание. И только Львов середины знака на работе начнут выматывать неподъемные планы, рутина и придирки со стороны сослуживцев и начальства. Дома вы приметесь отыгрываться на близких. Учитесь снимать напряжение.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ДЕВА
Помощь и поддержка в эти дни могут прийти к рожденным в сентябре как бы сами собой. Да и контакты с влиятельными людьми принесут весомые плоды. В личной жизни вам удастся приятно удивить близких щедростью и сюрпризами. И лишь у августовских Дев работа может идти со скрипом. Общаясь с людьми, вам не стоит излишне откровенничать и выдавать свои тайны.
Благоприятные дни — вторник, четверг, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
У Весов первой декады октября с понедельника и активности прибавится, и дела пойдут быстрее. Получится у вас разобраться и с некоторыми семейными проблемами. Не сказать, что у остальных Весов неделя плохая, тем не менее некоторые дни сплошь и рядом будут состоять из неких суетливых действий и необдуманных поступков. Все это принесет раздражение и пустую трату сил.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
СКОРПИОН
Сейчас любые проблемы окажутся вам под силу, ведь в решении сложных вопросов вас не подведут чутье на обстановку и желание докопаться до сути. Для тесных контактов и новых знакомств, которые могут иметь большое будущее, вашим самым надежным оружием станут доброжелательное отношение к людям и личное обаяние. И только от октябрьских Скорпионов в понедельник отвернется удача. Но вас, как назло, так и потянет на подвиги. И особенно опасны обещания и обманные действия с вашей стороны.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
СТРЕЛЕЦ
До четверга ноябрьские Стрельцы будут полны сил и внимательны к окружающим. Но потом на работе вам придется оправдываться за промахи, а дома, общаясь с родными, вы повысите голос. У тех, кто родился в середине знака, скомканным получится начало недели, но со среды для многих вы станете примером для подражания. Стрельцам конца знака удастся разобраться в отношениях, и если что-то вас тяготит, то сейчас самое время расставить точки над «i».
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
КОЗЕРОГ
Декабрьским Козерогам не стоит пускать на самотек ни благоприятные, ни негативные стечения обстоятельств — и те и другие явятся своеобразными лакмусовыми бумажками будущих событий. Родившимся в середине знака доставит удовольствие деятельность, требующая решительности и неординарности. Козероги конца знака запросто могут сорваться от переизбытка отрицательных эмоций или от физических перегрузок. Берегите себя.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
ВОДОЛЕЙ
У многих Водолеев, наряду с днями благоприятными и очень продуктивными, возможны и периоды, когда начальство выскажет претензии по поводу выполненной вами работы. А рожденные в первой декаде февраля сами будут склонны по пустякам вступать в противоречия с коллегами и домашними. Чтобы избавить себя от последствий ссор, недоразумений и необдуманных обещаний, ограничьте общение.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
РЫБЫ
Если февральские Рыбы будут контролировать ситуацию, обдумывать ходы, заранее предвидеть реакцию партнера и критически отнесутся к собственным ошибкам, то достигнут немалых высот. А вот Рыбам середины знака скучать не придется — неделя окажется очень интересной: у вас начнут осуществляться многие планы, а в отношениях воцарится взаимопонимание. Те же, кто родился в конце знака, в четверг могут неадекватно отреагировать на вполне заурядную ситуацию: поднимете шум или впадете в депрессию. Следите за собой.
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, четверг.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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