Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября

27.09.2020 17:00

ОВЕН

У рожденных в апреле в отношениях с людьми станут наблюдаться разногласия. Серьезно подумайте о том, как в каждом случае вам следует поступить, чтобы достигнуть желаемого результата и при этом не нажить себе врагов. Присматривайте за самочувствием. И только Овны марта в течение всей недели смогут легко вый­ти из любых неприятных ситуаций, потому что смогут поставить себя на место другого человека и посмотреть на происходящее с иной точки зрения.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

У рожденных до 10 мая в эти дни вряд ли получится одним махом расправиться со всеми делами. Потребует внимания и здоровье. Так что не берите на себя много и не принимайте близко к сердцу критику или чужую безответственность. А вот идеи Тельцов конца знака будут актуальными и востребованными. В личной жизни можно поднять на повестку дня сложные или спорные вопросы — вы найдете на них ответы.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Эти дни вам желательно посвятить семье и тем, кого вы любите. Не стесняйтесь выражать свои чувства и порадуйте близких какой-нибудь приятной мелочью — они это оценят. Возможны случайные знакомства и романтические встречи. Творческий подход к делу привлечет к вам внимание начальства и произведет должное впечатление. К сожалению, у рожденных в первой декаде июня не все будет складываться успешно.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



РАК

Раки июня и первой декады июля будут активны и бодры, смогут удивить окружающих своей ловкостью и инициативой. Так что в делах карьеры многим вашим замыслам будет сопутствовать успех. В семейных и любовных отношениях у вас непременно отыщется общий интерес. Правда, порой вы просто начнете идеализировать своих близких, но хуже от этого тоже никому не будет. Только Раки конца знака могут столкнуться с неблагоприятными силами, поэтому на этой неделе все решения должны быть взвешенными и продуманными до мелочей.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



ЛЕВ

Львы второй декады августа, ни на минуту не позволяйте себе расслабиться, чтобы не упустить удачу и шанс преуспеть. Наилучшим образом станут складываться и ваши отношения с близкими, и если вы с кем-то расходитесь во взглядах, то сейчас наконец-то можно прийти к компромиссному решению. А Львов середины знака уже с понедельника захлестнут проблемы, поэтому повремените с важными делами. Не особо рассчитывайте и на то, что окружающие будут доброжелательными с вами.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, суббота.



ДЕВА

Благоприятная неделя, несмотря на то что на повестке дня окажутся финансовые вопросы, решения окажутся на поверхности, и вам останется лишь умело ими воспользоваться. Что касается общения, то в большинстве своем вы будете миролюбивы и склонны многое прощать окружающим вас людям, даже если те намеренно станут игнорировать ваши интересы. Все верно — и вы, и они извлечете правильные уроки из такого опыта взаимоотношений.

Благоприятные дни — среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Неделя не из лучших. Уже с понедельника вас атакуют служебные и семейные проблемы. На их решение понадобятся немалые затраты душевных и физических сил. И особенно много энергии отнимет семья — не исключены серьезные противоречия между родителями и детьми, что потребует от вас либо выдержки, либо изменения взглядов: возможно, для вас пришло то время, когда надо по-другому относиться к повзрослевшим детям. Впрочем, как и к постаревшим родителям.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



СКОРПИОН

Удачные стеченья обстоятельств, своевременная помощь со стороны и собственные оригинальные решения избавят Скорпионов в эти дни от многих проблем. А еще это весьма подходящее время, чтобы взять на себя роль лидера среди сослуживцев, друзей или родственников. Воспользуйтесь и тем, что в данный период можно решать спорные вопросы, — это время понимания и взаимного учета интересов.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятные дни — нет.



СТРЕЛЕЦ

У тех из вас, кто родился в середине знака, могут возникнуть сложности на работе — то вас подгоняют, а вы не успеваете, то наоборот — это вам придется нервничать из-за чьей-то нерасторопности. В личной жизни вас не все устроит в отношениях с родственниками. А вот у Стрельцов ноября и второй декады декабря ситуация начнет развиваться по лучшему из возможных сценариев. Не исключено, что появятся весьма выгодные для вас предложения.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



КОЗЕРОГ

Удачно распланировав свои шаги и умело разгадав намерения конкурентов, рожденные до 10 января смогут неплохо преуспеть в делах. Судьба в эти дни будет более чем благосклонна. Козерогам конца знака рекомендуется исключить суету и добровольное взваливание на свои плечи чужих забот. Никаких перегрузок — это только создаст дополнительные проблемы. Займитесь своим здоровьем.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Если вы родились до 9 февраля, то, похоже, удача на этой неделе предпочтет кого-то другого, поэтому не спешите ставить перед собой трудоемкие цели и задачи. К тому же с вами не будут церемониться, и за незначительные проколы вам придется выслушивать о себе крайне нелестные высказывания. Зато Водолеям конца знака эти дни принесут успокоение и радость от того, что все происходит так, как было задумано, — многое вас устроит, а большего в эти дни вам и не нужно.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, суббота.



РЫБЫ

У февральских Рыб будет достаточно энергии, чтобы преуспеть в делах или сдвинуть с мертвой точки то, что является тормозом в вашей жизни. А еще вы станете оказывать очень сильное влияние на людей. Рыбам марта не придется отказаться от ранее намеченных планов. Вы не будете решать возникающие на этой неделе вопросы в одиночку. Вам помогут и поддержат, вот только поосторожней с деньгами — возможны непредвиденные траты.

Благоприятные дни — понедельник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.

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