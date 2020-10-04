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Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
ОВЕН
Родившиеся в марте в один миг разберутся с любой работой, к ним возрастет интерес, а близкие и друзья станут прислушиваться к каждому их слову. У Овнов апреля не лучшим образом станут складываться отношения с людьми: каждый начнет отстаивать только собственные интересы. И не трогайте детей: ваши нравоучения будут лопаться как мыльные пузыри.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — пятница.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и первой декады мая неделя неоднозначная. То дела спорятся, близкие проявляют искреннюю любовь или раскаяние. То вдруг на работе все идет не по плану, а дома вас поджидают неприятные сюрпризы. Зато у Тельцов конца знака в эти дни не исключен значительный прогресс в профессиональной сфере. Да и личная жизнь тоже станет протекать на редкость радостно, ведь вы не поскупитесь на нежные чувства.
Благоприятные дни — понедельник, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Практически все дни этой недели принесут вам удачу, и если вы быстро согласитесь на перемены, то впоследствии будете довольны тем, что не упустили свой шанс. Если и возникнут какие-либо трудности, то сейчас это только подхлестнет ваше желание добиться поставленной цели и доказать свою компетентность. И большинству из вас удастся это сделать. В личной жизни тоже ничто не помешает вам строить отношения по своему желанию и усмотрению.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РАК
Большинство Раков июня и первой декады июля в эти дни сумеют найти подход к людям, придав очень привлекательную форму своим идеям и требованиям. И только у Раков конца знака не слишком удачное время: непросто станут складываться ваши отношения с людьми, в первую очередь в семье. Возможен конфликт отцов и детей, либо на бытовой почве кто-то взбунтуется против домашних устоев. Если роль бунтаря принадлежит вам, то откажитесь ее играть — себе же хуже. А если кому-то другому, то не провоцируйте.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Львам июля и особенно первой декады августа эта неделя припасла пару-тройку ложек дегтя: возможны потери, недомогание или неожиданные ссоры. Для остальных Львов благоприятна вся неделя. По крайней мере, на настроение и работоспособность вам в эти дни жаловаться не придется. Еще данный период довольно крепко связан с деньгами: вы их то ли получите, то ли потратите. Но в любом случае процесс окажется приятным. А еще возможны интересные романтические знакомства.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ДЕВА
У многих Дев в эти дни неплохо пойдут дела, во всяком случае, шанс вырваться в передовики имеется. Ну а кто-то, напротив, порадуется тому, что работы в данный период окажется не так уж и много. Зато приятного общения будет через край! Внимательно прислушивайтесь ко всем пожеланиям и предложениям: среди них будет информация, способная сделать вашу жизнь еще более яркой и радостной. Возможны и новые знакомства, в том числе с романтическим оттенком.
Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
У Весов сентября и второй декады октября на этой неделе будут дни, когда, даже полностью выкладываясь, они все равно не получат ожидаемых результатов. Родившиеся в середине знака с наибольшей пользой проведут эту неделю, если посвятят ее работе. Так что для достижения своих карьерных целей поспешите включить ваше умение добросовестно трудиться. Отлично подходит данный период и для контактов с близкими.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
СКОРПИОН
Октябрьские Скорпионы по-другому станут воспринимать события, ставя во главу угла то, что «жизнь все-таки неплохая штука». Но в конце недели все же возможны неприятности на работе, а в семье не слишком-то гладко станут складываться отношения. Не позволяйте эмоциям возобладать над разумом. У Скорпионов ноября, напротив, успех и позитив не исключены на протяжении всей недели. Так что вы уж постарайтесь использовать эти дни на все сто процентов.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов ноября и особенно второй декады декабря все пойдет как по маслу. Вы останетесь довольны и тем, как легко удается завершать дела, которые постоянно откладывались, и тем, как прекрасно складываются отношения с людьми. Плюс из контактов вы сможете извлечь интересную для вас информацию, вооружившись которой будет проще понять, как можно добиться успеха. И только у рожденных в середине знака может быть пару дней, когда не все пойдет так, как вам хочется.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
КОЗЕРОГ
У Козерогов декабря и первой декады января начинается благоприятный период. Вы легко сможете переделать массу дел и наладить любые отношения. У Козерогов второй декады января сложная для карьеры неделя, поэтому с максимальной ответственностью подходите к делам. Дома вы тоже вряд ли сумеете повернуть ситуацию в нужном направлении, а обрушившись на близких с претензиями и требованиями, ничего им не докажете, лишь проявите отрицательные черты своего характера.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
ВОДОЛЕЙ
В эти дни у рожденных во второй декаде февраля появится желание конструктивно влиять не только на свою жизнь, но и на жизнь тех, с кем имеете дело. И ведь так оно и есть! Поэтому в этот период смело берите на себя роль лидера. Остальным Водолеям в эти дни не удастся обойтись без помех. Да и сами вы будете невероятно чувствительны к критике либо вместо того, чтобы промолчать, не удержитесь от выступления.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Не исключено, что в эти дни, занимаясь даже самыми простыми делами, вы поразите окружающих своим оригинальным подходом. Это интуиция подскажет вам необычное решение. В личной жизни вы не отмахнетесь от своих обязательств или обещаний, а со всей ответственностью с ними рассчитаетесь. И только февральских Рыб в конце недели могут слегка обмануть или подвести. Вы же со своей стороны пока повремените чего-либо требовать от других: вас не послушаются, и это огорчит.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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