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Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
ОВЕН
Для рожденных в апреле это непростое время для партнерских отношений. Избыток эмоций обострит заболевания на нервной почве. Чтобы с наименьшими потерями выходить из трудных ситуаций, не рубите сплеча и избегайте стрессовых ситуаций. Зато Овнам марта без труда удастся производить приятное впечатление на окружающих, а на работе вы покажете, что являетесь мастером своего дела.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ТЕЛЕЦ
Майских Тельцов в эти дни не покинет творческий подход к делу, а это всегда заканчивается успехами и признанием. Порадует и личная жизнь: взаимопонимание с близкими, романтические знакомства и душевные отношения с родителями и детьми — ну что еще надо! А еще вам удастся не без выгоды для себя распорядиться совместными деньгами. И только у Тельцов апреля пошатнутся отношения с людьми.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Удачные стечения обстоятельств в эти дни позволят Близнецам мая и второй декады июня доводить до конца самые сложные дела. Общение в кругу семьи или романтическое свидание доставит удовольствие. И последите за здоровьем — сейчас вы способны значительно укрепить свой иммунитет. И только Близнецов середины знака нечто или некто может толкнуть на необдуманные поступки. Не ищите приключений на свою голову.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
РАК
Июньских Раков порадует первая половина недели. Затем многое пойдет не так, поскольку к неприятностям четверга приложат руку внешние обстоятельства, ваше окружение и не лучшие черты вашего характера. С пятницы ситуация улучшится, и вы надолго окунетесь в позитив. У Раков середины знака могут реализоваться многие планы. Это хорошее время для знакомств, встреч и укрепления отношений с близкими. Ну а для Раков конца знака сейчас действует тот период, когда вам к оплате предъявляются многие долги. Так что будьте добры их вернуть, проявив сдержанность.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ
У июльских Львов период до пятницы пройдет прекрасно — и работа горит в руках, и окружающие от вас в восторге. К сожалению, с субботы у многих резко упадет работоспособность. У рожденных в середине знака эмоциональный и энергетический спад продлится всю эту неделю. Следите за самочувствием. И только у Львов конца знака вся неделя пройдет на подъеме душевных и физических сил.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
ДЕВА
В эти дни и гениальные мысли станут посещать августовских Дев чаще обычного, и друзья-приятели не уйдут, не оставив вам полезных сведений. Главное — умело применить полученные подарки судьбы. Родившимся в середине знака не следует поддаваться своим внутренним ощущениям — они будут обманчивыми. У Дев конца знака в начале недели возможны финансовые неурядицы, потери и ссоры. Но потом вы станете активными и удачливыми.
Благоприятные дни — вторник, среда, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
У сентябрьских Весов в эти дни некоторые планы будут близки к осуществлению, а трудовая деятельность не доставит сложностей. Только не перетруждайтесь. У октябрьских Весов неделя не слишком продуктивная — то ли сил у вас не будет, то ли суета не позволит всерьез заняться делами. А тут еще и в общении с людьми вам не раз придется сдерживать себя от опрометчивых поступков. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
СКОРПИОН
Октябрьским Скорпионам на этой неделе не стоит обещать того, что вы реально не сможете выполнить. И контролируйте свои расходы. Скорпионы первой декады ноября наибольших результатов достигнут в коллективном труде. В семье в каком-либо спорном вопросе будут приняты к рассмотрению именно ваши пожелания. У рожденных в конце знака к этой неделе вообще претензий не будет, а многие события будут окрашены в тот цвет, какой выберете вы, так что позаботьтесь, чтобы больше было радостных тонов.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
СТРЕЛЕЦ
Ноябрьские Стрельцы в эти дни будут просто великолепны! За что бы вы ни взялись — буквально все вам удастся выполнить играючи. Рожденным середины знака слишком дорого могут обойтись недобросовестное отношение к делам и отсутствие дисциплины на рабочем месте. Родившиеся в конце знака сумеют довести до конца решение спорных семейных вопросов. Деньги тоже потребуют к себе внимания.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
КОЗЕРОГ
Тех, кто родился в декабре, в середине недели могут выбить из колеи непредвиденные обстоятельства или окружение. Такая встряска пробудит в вас желание действовать, а это как раз то, что надо: с субботы начнется очень благоприятный период. Для Козерогов первой декады января это подходящее время, чтобы высказать друг другу то, что у вас на душе. И вы, и окружающие готовы будете спокойно выслушать даже ряд нелицеприятных истин в свой адрес. Козерогам конца знака непозволительны безответственность к делам и резкость в общении с людьми.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
ВОДОЛЕЙ
Активные действия январских Водолеев до четверга могут увенчаться успехом. Но потом ситуация способна резко измениться. У Водолеев середины знака данный период не располагает к задушевным разговорам. Родившиеся же в конце знака и со своими делами справятся весьма успешно, и с чужими проблемами разберутся бескорыстно, уделяя некоторым куда больше внимания, чем они того заслуживают.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
РЫБЫ
У большинства Рыб дома все хорошо — вас никто не огорчает и не донимает. На работу тоже идти приятно: дела спорятся, коллеги доброжелательны, а начальство вас хвалит и ставит другим в пример. Непременно воспользуйтесь и тем, что сейчас вы способны будете предвидеть происходящие вокруг события. К тому же вы прекрасно выглядите и всем нравитесь. Короче говоря, на этой неделе праздник жизни продолжается!
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
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