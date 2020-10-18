Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября

18.10.2020 17:00

ОВЕН

В эти дни Овны марта смогут нагружать себя и работой, и общением — все окажется по плечу! Ну а хорошее настроение и непреодолимое желание выделиться сыграют на руку и помогут в решении многих поставленных задач. Зато апрельских Овнов не минуют обострения партнерских отношений из-за критики или давления. Не исключено, что вы сами будете провоцировать людей на такие поступки. Пересмотрите свое поведение.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ

Майским Тельцам работа в эти дни доставит и радость, и удовлетворение. Для своих близких вы отыщете повод устроить незатейливый праздник и сумеете оценить каждую минуту, проведенную с ними! А вот Тельцы апреля расставлять точки над «i» будут на повышенных тонах. И это несмотря на то, что обе стороны будут чувствовать: этого делать не стоит.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

Хорошо, если родившиеся у границ знака с головой уйдут в работу. Во-первых, вам не составит трудов справиться даже с довольно сложным заданием. Во-вторых, ваше трудолюбие будет отмечено, в том числе и с финансовой точки зрения. В личной жизни на вас со всех сторон посыплются комплименты. Только Близнецы середины знака в первой половине недели отчетливо почувствуют отсутствие рядом с собой фортуны. Потерпите, во второй половине недели многое нормализуется.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



РАК

В данный период, прикладывая не такие уж большие усилия, Раки июня и первой декады июля смогут добиться очень даже впечатляющих результатов. Главное — правильно оценивать ситуацию. Поделившись своими замыслами и планами с близкими и друзьями, отыщется способ провести позитивные перемены в вашей личной жизни. И только Ракам конца знака покажется, что хлопоты нескончаемые, препятствия возникают на каждом шагу, а близкие и любимые умышленно вредничают и придираются. Поменьше эмоций!

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ЛЕВ

Тех из вас, кто родился в августе, в эти дни буквально будет преследовать желание преуспеть в делах и понравиться окружающим. И, надо сказать, вы своего добьетесь! А вот над семейным гнездышком июльских Львов, казалось бы, без видимых на то причин соберутся грозовые тучи. Позаботьтесь о громоотводе — терпение, терпение и еще раз терпение. Тем более что подчас именно ваши капризы, несдержанность или упрямство провоцируют конфликт.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



ДЕВА

Будет очень много контактов. Вам целыми днями придется кого-то убеждать, с кем-то договариваться, кому-то объяснять, от кого-то требовать. Но следует отметить, что в целом со всем этим вы справитесь вполне прилично. А еще люди готовы будут поведать вам свои самые сокровенные тайны, благодаря чему вы получите немало действительно ценной для себя информации. Правда, точно так же можете разоткровенничаться и вы.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

Нежелание сентябрьских Весов опускаться до обсуждения деталей может оказаться слишком сильным искушением для тех, кто не прочь воспользоваться их доверчивостью. У родившихся в середине знака — это важный период для финансов. Весы конца знака просто обязаны свое душевное состояние склонить в сторону позитивного восприятия жизни, ведь многие отметят свой день рождения! Не собирайте вокруг себя негативные мысли — они имеют свойство стать реальностью.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



СКОРПИОН

В первой половине недели октябрьские Скорпионы в два счета осуществят все намеченное. Но с четверга желательно не брать на себя лишнего, а в контактах воздержитесь от излишне резких суждений. Родившиеся в ноябре будут невероятно легки на подъем. И хотя иной раз не обойдется без содействия близких и друзей, готовых оказать вам горячую поддержку, вы в первую очередь будете рассчитывать исключительно на себя и добьетесь желаемого!

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.



СТРЕЛЕЦ

Неделя сложится благоприятно в первую очередь потому, что вам станет проще находить ключик к сердцам людей, благодаря чему вы умело повернете ситуацию в нужное вам русло или с чужой помощью реализуете свои цели и пожелания. Впрочем, нелишним также будет и самим помочь другим людям. Только у рожденных в конце знака с четверга возможны сбои, поэтому успейте важные дела завершить до середины недели.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



КОЗЕРОГ

Для большинства из вас это неплохое время, чтобы проявить себя на карьерном поприще. В личной жизни вы не останетесь без ярких моментов — ваши близкие и любимые будут от вас в восторге! И только Козерогам конца знака в будни непросто станет выполнять даже несложную работу, а натянутые отношения с людьми не позволят вам избавиться от ощущения одиночества. К концу недели ситуация улучшится.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Январские Водолеи должны быть готовы к тому, что эта неделя потребует полной отдачи сил и нервов. Например, может обостриться ситуация на работе. Дома тоже возможны конфликты. Зато Водолеи февраля станут блистать на любом поприще, невероятно возрастет влияние на окружающих людей — самое время поведать им свои идеи, требования и пожелания. А как вы будете привлекательны и заметны для лиц противоположного пола!

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

Возьмите на вооружение тот факт, что дополнительные возможности, как правило, открываются перед теми, кто точно знает, чего он хочет. Если вы чувствуете себя на подъеме, что вполне вероятно в эти дни, то, проявив настойчивость, усердие и хитрость, вы способны будете вплотную продвинуться к желанной цели. Не откажете вы и в помощи другим людям, отчего ваш рейтинг резко пойдет в гору. И только Рыб первой декады марта в понедельник может окутать мутное серое облако, наводя беспорядок в голове и заставляя совершать безрассудные поступки.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.