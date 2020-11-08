Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября

08.11.2020 15:00

ОВЕН

Любая работа будет буквально гореть в руках мартовских Овнов! Про общение вообще говорить не приходится — тут вы будете на высоте. А вот у рожденных в апреле возможны трудности в деловых и семейных отношениях. Вам будет трудно смириться с чужими успехами или спокойно пережить критику. Однако прежде чем вступать в яростные выяснения отношений или наносить ответный удар, поищите в себе причины неудач.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ТЕЛЕЦ

Неделя неоднозначная, но, к счастью, позитива в ней окажется куда больше, чем негатива. Порой ваши оригинальные идеи окажут просто завораживающее впечатление на собеседников. Не исключено, что вы задумаетесь о том, в правильном ли направлении развиваются ваши отношения и почему бывают периоды, когда вы не считаетесь с пожеланиями друг друга. Сделайте выводы. Вот только рожденным до 10 мая стоит позаботиться, чтобы расходы не превышали доходы.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

До вторника включительно за майскими Близнецами станут водиться несобранность, мнительность и усталость. Но со среды вы наверстаете упущенное. У тех, кто родился в середине знака, наоборот, многое будет складываться до четверга. А потом вы можете стать жертвой обстоятельств, неверных шагов и ошибок. Близнецов конца знака порадует ближайшее окружение. На работе не останутся незамеченными инициатива и творческий подход к делу.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

У июньских Раков особых проблем в эти дни не возникнет, вот только до дел руки пока не дойдут: вам больше понравится обсуждать с окружением свои планы. Для родившихся в середине знака это тоже благоприятная неделя. Полученные предложения или заключенные договоренности могут оказаться довольно перспективными. В личной жизни вы почувствуете себя необыкновенно спокойно и комфортно. Ракам конца знака на протяжении всей недели нежелательно проявлять своеволие и не соблюдать должностные инструкции.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ЛЕВ

Июльским Львам в эти дни придется решать служебные проблемы и выяснять отношения с близкими. Родившиеся в середине знака до пятницы и с делами справятся играючи, и общение принесет им только положительные эмоции. Но потом суровая реальность опустит с небес на землю. Выводы и анализ происходящего внесут свою лепту в жизненный опыт Львов конца знака. А еще кто-то из окружающих захочет поделиться с вами своими секретами, и вы сможете почерпнуть из них много полезного.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.



ДЕВА

Многое для вас на этой неделе сложится удачно, если, опираясь на интуицию, вы сумеете оказаться в нужное время в нужном месте. Впрочем, ваше обаяние и творческий подход к делу тоже помогут быть в центре внимания и наслаждаться удачей. И только у родившихся в первой декаде сентября во второй половине недели контакты с некоторыми людьми начнут поглощать не только все время, но еще силы и нервы.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ВЕСЫ

У сентябрьских Весов в эти дни обстоятельства порой станут складываться против вас. Держите ситуацию под контролем. Первая половина недели у Весов первой декады октября пройдет бодро и успешно. Но с четверга вы слишком бурно станете реагировать на чужую критику. Те, кто родился в конце знака, несмотря на повышенные затраты, будут трудолюбивы, легки на подъем и коммуникабельны.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



СКОРПИОН

В эти дни Скорпионам ноября нетрудно будет завоевать авторитет в трудовом коллективе или в кругу друзей, потому что вы станете действовать продуманно и без суеты. Кстати, поддержка со стороны преданных друзей тоже гарантирована. И только октябрьские Скорпионы будут излишне раздражительными и нервозными, что помешает внимательно и спокойно выслушивать собеседников. Следите за собой, иначе покажете себя не с лучшей стороны.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Окружающие в эти дни часто будут от вас просто без ума! Ваши доброжелательность, мудрость и интуитивное восприятие чужих пожеланий привнесут нечто новое и яркое в отношения с окружающими. Кстати, если вам необходимо встретиться с нужными людьми, то непременно сделайте это сейчас. И лишь на пути Стрельцов конца знака со вторника могут появиться трудности. Порой это вы сами допустите ошибки или промахи.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Декабрьские Козероги в эти дни имеют все шансы справиться с большим кругом забот. Если все же станет трудно — привлекайте помощников. Минимум усилий, тишина и покой — это то, что нужно Козерогам первой декады января, чтобы сосредоточиться и собраться с силами, ведь следующая неделя обещает быть такой удачной. Для Козерогов конца знака камнем преткновения в общении с людьми может стать пробудившаяся склонность пессимистично и предвзято относиться ко всему, что происходит вокруг.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ВОДОЛЕЙ

То ли мысли умные чаще обычного станут в эти дни посещать февральских Водолеев, то ли друзья-знакомые подкинут пару-тройку ценных идей, но полезных сведений и удачных решений у вас на этой неделе окажется предостаточно. Постарайтесь с умом и выгодой применить все это. Однако чтобы все шло как по маслу, старайтесь не распространяться о своих планах. Только январским Водолеям трудно будет договариваться с людьми или что-либо делать.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



РЫБЫ

На этой неделе вам непременно следует воспользоваться благоприятными стечениями обстоятельств, которые позволят заявить о себе на каком-либо поприще. Итак, шансы преуспеть имеются, осталось проявить максимум активности, изобретательности и трудолюбия, и вам удастся достичь неплохих результатов. Не отказывайте душе и в положительных эмоциях от общения с близкими — вы прекрасно станете понимать друг друга.

Благоприятные дни — среда, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.