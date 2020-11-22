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Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
ОВЕН
У рожденных в марте на этой неделе наиболее ярко станут проявлять себя такие черты характера, как упорство и самоуверенность. Вот только ваша решительность овладеть ситуацией и направить события в желаемое русло может вызвать у окружающих как уважение, так и зависть. Еще это чудесное время для налаживания отношений. И лишь у родившихся в апреле не слишком хороши все дни этой недели: постоянные недомолвки и огорчения.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя приготовила Тельцам второй декады мая немало подарков. Однако мало заметить удачу — надо еще суметь ею воспользоваться. А для этого будьте активны, мудры и добры. А вот остальным трудно будет справляться с делами и ладить с людьми, особенно если вы приметесь отыскивать повод почувствовать себя непонятыми и недооцененными. Но это только ухудшит ситуацию. Так что в такие моменты приструните свои негативные эмоции.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
У майских Близнецов не исключены конфликты и на работе, и в семейном кругу. В них будет немалая доля и вашего участия. Поэтому держите себя в руках. У родившихся в середине знака продуктивна вторая половина недели: все начатое желательно доводить до конца, не откладывая на завтра, поскольку уже на следующей неделе силы уйдут на выяснение отношений. У Близнецов конца знака это благоприятное время: в любом обществе вы окажетесь в центре внимания.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
РАК
Какие-то перестановки или изменения в рабочем графике невольно заставят вас усердно включиться в работу. Все правильно — сейчас многое пойдет именно так, как вы хотели, и вы запросто справитесь с любыми делами. Что касается личной жизни, то почаще находите теплые и нежные слова для своих близких, чтобы они почувствовали, что вы их любите. И лишь Раки конца знака не защищены от конфликтов, служебных неприятностей и перегрузок. Берегите себя — ведь подорванное здоровье потом не купишь.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ЛЕВ
Неделя неоднозначная для решения семейных проблем. То вы с ними будете справляться на редкость удачно, то, напротив, невольно сами начнете провоцировать близких на выяснение отношений. Короче говоря, спокойствие в вашем семейном гнездышке во многом в это время станет зависеть от вас. Поэтому если вы заметите, что ваши родные чем-то недовольны, то поскорее выясните причину, ведь мало что в жизни важнее, чем погода в доме.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
ДЕВА
В эти дни многое у вас будет получаться по высшему разряду, поэтому не стоит лишь почивать на лаврах, особенно если у вас на примете имеется интересное занятие. Самое время воплотить в жизнь все свои задумки! Немало приятных минут доставят вам также ваши близкие и родные. И вы проявите щедрость не только в виде теплых чувств. И действительно: почему бы не побаловать любимых знаками внимания, если это доставит удовольствие и вам!
Благоприятные дни — пятница — воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ВЕСЫ
У большинства Весов на протяжении всей недели возможны конфликты и объяснения с окружающими, поскольку те не станут молчать, если вам вздумается их покритиковать. В это время сложно будет реализовывать свои планы и добиваться заветных целей. Но если вы станете опираться на взаимовыгодное сотрудничество, то результат может оказаться вполне приемлемым.
Благоприятный день — нет.
Неблагоприятные дни — вторник — четверг.
СКОРПИОН
У Скорпионов октября неделя переменчивая: сегодня у вас многое ладится и получается, а завтра — все валится из рук, а в общении с людьми дальше того, как обидеться или обидеть другого, дело не идет. От вас зависит, каких дней будет больше. Скорпионы первой декады ноября с головой погрузятся в свои планы — и результаты не заставят себя долго ждать. А еще вас порадуют деньги. Родившимся в конце знака следует набросать план действий на декабрь, направив свою энергию на то, что для вас в данный момент наиболее интересно и значимо.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноября и первой декады декабря эта неделя сложится довольно продуктивно. Вам не страшны ни чрезмерные нагрузки, ни сложные задания, потому что и вы интуитивно направите все свои силы точно в цель. И только Стрельцы конца знака не обойдутся без отрицательных эмоций. Постоянно напоминайте себе о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Как, впрочем, и некоторые отношения, если их старательно расшатывать.
Благоприятные дни — вторник — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
КОЗЕРОГ
Неделя замечательная и для карьеры, и для общения. Поэтому никаких бесцельных действий — все должно быть распланировано до минуты. Сейчас многое будет вам по плечу, а сами вы готовы будете трудиться без устали на любом поприще! Но самое главное, что ваше усердие оценят по заслугам и порой вы получите даже больше, чем рассчитывали! Не останетесь вы также без случайных встреч и новых знакомств.
Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя внесет в жизнь январских Водолеев некое напряжение. Продержитесь до конца недели, так как в воскресенье вы будете бодры и разговорчивы. Февральские Водолеи к работе в эти дни, мягко говоря, не будут испытывать особого рвения, а от некоторых обязанностей вы вообще постараетесь уклониться. А тут еще близкие не откажут себе в удовольствии вас озадачить или расстроить. Не критикуйте их и не обижайтесь, а к работе отнеситесь ответственно.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
Участие в коллективных делах как никогда пойдет вам на пользу и сделает вашу жизнь более стабильной. В борьбе мнений чаще всего именно ваше слово окажется решающим. У вас будет достаточно свободного времени для активной личной жизни. Будьте дружелюбны и открыты к новым знакомствам — есть шанс встретить людей, с которыми долго не расстанетесь. И только родившимся в зените знака в середине недели рекомендуется браться только за те задачи, которые вам по силам.
Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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