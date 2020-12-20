- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря15:00
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря13:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря13:00
- Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря13:00
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября15:00
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября15:00
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября15:00
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября17:00
Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря
ОВЕН
У Овнов, рожденных в марте, в эти дни и работа пойдет без напряжения, и окружение проявит заботу и внимание. Овнам середины знака рекомендуется использовать на все 100 пробудившееся желание преуспеть — успех сейчас на их стороне. А вот рожденным в конце знака к делам надо подойти ответственно — на работе зреют не совсем приятные для них перемены. В личных отношениях тоже не все станет складываться гладко.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов первой декады мая эта неделя получится не слишком продуктивной. К счастью, уже с пятницы все войдет в свою колею, а общение принесет пользу и заряд бодрости. Тех, кто родился в апреле и второй декаде мая, напротив, порадуют будни. Вы проявите участие к чужим проблемам, и окружающие не останутся в долгу перед вашим благородством. А вот в воскресенье много сил уйдет на выяснение отношений с близкими.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам мая и второй декады июня следует по максимуму использовать эту благоприятную по всем направлениям неделю. Главное — заранее составлять планы. У Близнецов середины знака, наоборот, налицо будет снижение жизненных сил, вдобавок число проблем и не совсем приятных ситуаций явно возрастет. Поэтому лучше откажитесь от участия в сложных делах и не выясняйте отношений.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
У июньских Раков в эти дни возможны проблемы на работе, потери или разногласия с близкими. Родившиеся в середине знака в любом обществе произведут на собеседников самое приятное впечатление, а общение с близкими позволит узнать, чем те живут и дышат. Ракам же конца знака не следует браться за сложные или неподъемные дела в середине недели — вы только зря растратите силы. Да и авторитет может пошатнуться. Начало и окончание недели сложится более продуктивно, так что основной упор делайте на этот период.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
В начале недели у тех из вас, кто родился в июле, и планы выполнятся без помех, и откровенность окружения даст всю нужную информацию. Увы, но со среды вам надо быть готовыми к постоянной смене событий, которые не всегда станут складываться в вашу пользу. А вот августовские Львы будут мобильными и инициативными, а на любые неожиданности или непредвиденные обстоятельства станут реагировать спокойно и расчетливо. Да и ближайшее окружение с удовольствием бескорыстно поможет.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
ДЕВА
Задача августовских Дев — найти достойное применение удачным стечениям обстоятельств, пока вы невероятно проворны в делах, а в личной жизни возможны перемены — да еще какие! Родившиеся в зените знака будут склонны по пустякам вступать в противоречия с людьми. Однако сейчас стремление отстоять свои интересы сослужит вам плохую службу. У Дев конца знака в деловой жизни начинаниям будет сопутствовать удача. В личных отношениях тоже мир да любовь. И лишь в понедельник вы можете слегка оступиться...
Благоприятные дни — четверг, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, среда.
ВЕСЫ
В эти дни Весы сентября и первой декады октября смело могут выступить с новыми предложениями — велик шанс их воплощения в жизнь. Благоприятно сложится и дружеское общение. А еще вы способны разумно урегулировать все имеющиеся разногласия с коллегами или домашними. И лишь у Весов конца знака отношения с близкими могут дать трещину. И именно вам придется проводить действия по ослаблению напряженности.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — среда.
СКОРПИОН
Даже если обстоятельства или люди начнут подталкивать тех из вас, кто родился в октябре, к активным действиям, то вам все равно не рекомендуется что-либо резко менять в своей жизни. Сейчас ничего, кроме пустых хлопот и растраченных сил, вы взамен не получите. У Скорпионов ноября и дела будут ладиться, и окружение не подведет, и откровенный разговор внесет ясность в отношения.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов ноября и второй декады декабря эта неделя благоприятная, поэтому имеет смысл попытаться реализовать самые смелые из своих желаний. Возможно успешное решение деловых и личных вопросов. А для кого-то значимыми событиями в судьбе окажутся случайные встречи или новые знакомства. Вот только у Стрельцов середины знака эта неделя не заладится — многое будет идти не по плану. Стоит отложить дела и просто передохнуть.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
КОЗЕРОГ
Рожденным до 10 января эта неделя подарит активность, хорошее настроение и взаимопонимание с людьми. Успешно станет развиваться сотрудничество, причем вы сможете неплохо выделиться на общем фоне. Не будет недостатка и в здравом смысле, что позволит легко приспосабливаться к любым обстоятельствам. И только у Козерогов конца знака эти дни окажутся не очень продуктивными: полученный результат вряд ли порадует, и это несмотря на то, что сил на осуществление задуманного уйдет немало.
Благоприятные дни — четверг, пятница, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
ВОДОЛЕЙ
Январским Водолеям в середине недели следует сдерживать себя от риска, халатности в делах и выяснения отношений: сейчас вы не защищены от неприятностей. С пятницы страсти утихнут, ситуация нормализуется, а вы станете собранными и прозорливыми, чем непременно надо воспользоваться. Зато февральские Водолеи положительные эмоции и приличный запас энергии получат на протяжении всей недели.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — четверг.
РЫБЫ
У февральских Рыб есть все возможности насладиться успехом. Так что выбирайте достойную цель из любой сферы жизни и принимайтесь за ее реализацию! А вот у родившихся в середине знака возможны недоразумения и ссоры. Не стоит принимать никаких заманчивых предложений — есть риск попасть впросак. Рыбам конца знака более добросовестно следует отнестись к работе. Вы просто обязаны на этом поприще показать себя с самой лучшей стороны. Поэтому оттачивайте свое мастерство и профессиональные навыки.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Ефремов: Сорос готовит в Украине переворот
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- «Как в Луганске, только без бронетехники»: российский наемник увидел «переворот» в Донецке
- Астрологический прогноз на неделю, 17-23 апреля
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- "Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря12:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- Zoom отменил 40-минутный лимит на время новогодних праздников08:00
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами17:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря15:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- Минздрав начал обеспечивать семейных врачей быстрыми антиген-тестами на COVID11:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке
- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения
- "Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах