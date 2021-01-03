Гороскоп на неделю с 4 по 10 января

03.01.2021 15:00

ОВЕН

Не всегда родившиеся в апреле сумеют в эти дни распутать клубок разногласий. Постарайтесь смягчить обстановку, чтобы в середине недели уберечься от ссор. А вот Овнов марта судьба в первые дни нового года не обидит. Кому-то удачи перепадет больше, кому-то меньше, но в целом этот период хорош для всех. По крайней мере, ближайшее окружение с готовностью и настроение поднимет, и планы поможет реализовать.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Майские Тельцы в любом обществе окажутся в центре внимания. Ну а внутреннее чутье приведет туда, где ожидают успех, признание или любовь. Тем же, кто родился в апреле, трудно будет договариваться с коллегами по работе. Дома могут огорчить проделки детей или претензии со стороны родителей. Идите на уступки, чтобы не усложнять обстановку и удерживайтесь от критики.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

У майских Близнецов ситуация довольно часто будет складываться в их пользу. Впрочем, сами вы тоже ко всему подойдете продуманно и ответственно. У родившихся в середине знака период со вторника до пятницы пройдет неплохо. А вот выходные могут преподнести разногласия либо вы испытаете сильнейшую усталость. Близнецы конца знака не обойдутся без неприятностей в первые дни нового года. Зато с выходных начнет набирать обороты благоприятный период.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



РАК

Умение с легкостью решать задачи любой степени сложности (причем не только свои, но и чужие), а также высокая работоспособность, уверенность в себе и доброжелательность привлекут к июньским Ракам внимание окружающих. У Раков середины знака неделя пройдет как без особо ярких событий, так и без глобальных потрясений. Что не так уж и плохо. Поэтому займитесь повседневными делами и заботой о семье. Тем же, кто родился в конце знака, стоит поберечь силы и эмоции. На этой неделе у вас не получится добиться успехов в делах или настоять на своем.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



ЛЕВ

У июльских Львов ситуация может начать складываться совсем не так, как вы планировали, поэтому браться за нечто важное пока не стоит. Сейчас больше подойдет спокойное течение жизни и уединение. А вот к родившимся в августе судьба в эти дни в большинстве своем будет благосклонна, и вы даже можете договориться с ней о том, чтобы получить желаемое. Правда, для этого надо, чтобы на первый план вышло общение — именно контакты и встречи привнесут в вашу жизнь позитив, новые впечатления и планы.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

В делах карьеры вы можете смело отстаивать свои убеждения и творческие достижения. В личной жизни вы начнете искренне любить своих близких, даже если они капризные, ленивые или вредные. Сейчас такие мелочи станут незаметными — и всем от этого будет так хорошо! И лишь Девы середины знака в конце недели не обойдутся без раздражения и недовольства друг другом. Будьте терпимы.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВЕСЫ

У Весов сентября и первой декады октября в эти дни во всем своем блеске проявится умение жить интересами близких. Личные успехи в делах и взаимопонимание с окружением приведут к мысли о том, что жизнь все-таки прекрасная штука! И действительно, осталось только проявить максимум решимости — и мечты могут стать реальностью! Весам конца знака порой будет довольно сложно разбираться с делами и строить гармоничные отношения с людьми. Особенно воздержитесь от критики в выходные дни.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



СКОРПИОН

У октябрьских Скорпионов эта неделя не обойдется без напряженности и дискомфорта. Неожиданно могут всплыть ранее дремавшие проблемы и встать ребром вопросы, которые, как правило, выводят вас из равновесия. Зато для ноябрьских Скорпионов все сложится с точностью до наоборот. Вы легко найдете общий язык не только со своим окружением, но и деньгами, а от общения получите массу положительных эмоций.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов ноября и второй декады декабря это прекрасное время для упорядочения контактов и ведения важных дел. И в карьере, и в личной жизни вас подстерегают весьма приятные неожиданности. Если вы проявите чуть больше расторопности и активности, то удача вырастет в несколько раз! Стрельцам середины знака неделя принесет сложности, и, к сожалению, именно в эти дни друзья могут отказать в поддержке.

Благоприятные дни — среда, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря и первой декады января непременно должны воспользоваться тем, что в данный период не подведут благоприятные стечения обстоятельств, которых окажется немало. Не ленитесь брать на себя повышенные обязательства, влиять на своих близких и заводить новые связи. А вот Козерогам, рожденным в конце знака, лучше взять на это время передышку, так как обстоятельства будут не на вашей стороне.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ВОДОЛЕЙ

У большинства Водолеев эта неделя ответственная. И хотя для действительно великих дел тонуса все же будет маловато, тем не менее на то, чтобы сгладить свои промахи, вовремя обратиться за помощью или обойти острые углы в общении, — сил вполне хватит. Проявив чуть больше наблюдательности, вам удастся понять, почувствовать или увидеть то, что скрыто от людских глаз. Останется только разумно этим воспользоваться.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



РЫБЫ

Удача в эти дни будет необычайно благосклонна к рожденным в феврале и второй декаде марта. Проявите расторопность, посвятив это время карьере, близким людям, новым знакомствам или увлекательной поездке — все пройдет на высшем уровне! Обращайте также внимание на чужие планы и замыслы, ведь их реализация позволит воплотить в жизнь и некоторые ваши пожелания. И лишь Рыбам середины знака лучше пока отложить важные дела, иначе их можно «завалить», еще и не начав. Общаясь с близкими, остерегайтесь резких высказываний и претензий.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.