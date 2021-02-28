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Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта
ОВЕН
Рожденные до 10 апреля будут достаточно активны, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице. Инициатива, доброжелательность и тонкий ум сделают вас невероятно привлекательными, и вы сумеете произвести на окружающих неизгладимое впечатление. И лишь Овны второй декады апреля на этой неделе окажутся излишне суетливыми, и вам сложно будет удержаться от критики.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и первой декады мая производительность труда в эти дни будет довольно низкой. Общение с некоторыми людьми тоже станет сильно утомлять, и, чтобы сохранить мир, часто придется прощать окружающим вас людям. Только Тельцы конца знака будут в состоянии одновременно совмещать сразу несколько функций — и с делами вы умело разберетесь, и последние новости с друзьями и коллегами обсудите, и своих близких без внимания не оставите.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
В эти дни Близнецам мая и первой декады июня не все будет подвластно. Хотя до среды вы будете вне конкуренции: активность, умело направленная в нужное русло, позволит решить многие сложные вопросы. Рожденным в конце знака трудно будет взяться за работу — постоянно найдется повод отложить ее на завтра. В отношениях с домашними не следует настаивать на своем — сейчас вас в два счета выведет из равновесия чужое неподчинение.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — четверг — суббота.
РАК
Вы будете активны и без проблем переделаете множество дел. Находящихся рядом людей вы способны осчастливить: кого-то — оказанной вовремя помощью, кого-то — добрым словом. Впрочем, если понадобится, вы также сможете рассчитывать на поддержку со стороны: коллеги, близкие и друзья не задумываясь протянут руку помощи, если что-то застопорится. Вот только июньские Раки в воскресенье не будут расположены ни к трудовым подвигам, ни к общению — оно может закончиться конфликтом.
Благоприятные дни — вторник, среда, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ЛЕВ
Июльским Львам больше внимания надо будет уделить работе — ваши старания во второй половине недели не останутся незамеченными. Львы первой декады августа будут плохо ориентироваться в ситуации, что не позволит принимать верные решения. Придется подождать как минимум до третьей декады марта. А вот у родившихся в конце знака все события этих дней несут некую скрытую информацию. Попытайтесь сделать соответствующие выводы из происходящего — возможно, это знаки будущих перемен в вашей жизни.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ДЕВА
В эти дни Девам августа и второй декады сентября во всех контактах — и деловых, и личных — легко будет удаваться убедить своих собеседников. Стало быть, есть шанс воплотить в жизнь ряд своих задумок. Время, проведенное в компании близких и любимых, укрепит ваши отношения. И только рожденным в середине знака стоит воспользоваться принципом «тише едешь — дальше будешь». И особенно поберегитесь скользких ситуаций.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятные дни — четверг — суббота.
ВЕСЫ
Ответственная неделя для Весов сентября и первой декады октября. В эти дни предстоит больше внимания уделить работе. Не увиливайте от дел. У родившихся в конце октября эта неделя пройдет под знаком бесполезного разбазаривания энергии на никому не нужные выяснения отношений. В эти дни вы можете перещеголять всех своей несдержанностью, упрямством и умением выплескивать на других отрицательные эмоции.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СКОРПИОН
Скорпионам второй декады ноября не на что будет жаловаться: удачные стечения обстоятельств, легкость в выражении мыслей, а также обилие свежих идей и доброжелательность окружения доставят вам удовольствие и поспособствуют успеху. Остальным Скорпионам разумнее будет приостановиться — так вы и силы сбережете, и времени, чтобы хорошенько продумать какую-либо ситуацию, будет побольше. К тому же за самочувствием надо будет последить.
Благоприятные дни — четверг, воскресенье.
Неблагоприятные дни — среда, пятница.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов ноября и первой декады декабря это хорошее время для гармонизации семейных и любовных отношений. И тут главное — не торопиться. У ноябрьских Стрельцов в эти дни много сил и времени станет отнимать работа. Однако ваш жизненный тонус низковат, поэтому не взваливайте на свои плечи то, что может подождать. Ну а на некоторые проблемы лучше пока просто закрыть глаза.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.
КОЗЕРОГ
Многие дела в эти дни у Козерогов декабря и первой декады января станут складываться на редкость удачно, и вы не устанете от работы. Общение с людьми будет проходить легко и непринужденно. И только Козерогам конца знака с четверга не всегда удастся обойти острые углы в контактах, что негативно скажется на настроении всех участников конфликта. Что касается работы, то, чтобы избежать напрасных потерь сил и времени, не хватайтесь за несколько дел сразу.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — пятница.
ВОДОЛЕЙ
Хорошее настроение в эти дни Водолеям первой декады февраля, как правило, будут обеспечивать близкие: в отношениях с ними воцарятся гармония и согласие. У остальных Водолеев в первой половине недели и силы будто иссякнут, и какие-то потери возможны. Остерегайтесь затевать выяснение отношений. Прислушивайтесь к советам и правильно распоряжайтесь помощью со стороны, чтобы во второй половине недели сравняться со своими соседями по знаку зодиака.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
Многое в эти дни будет складываться у рожденных до 10 марта как нельзя лучше, а у кого-то даже сложится впечатление, будто вам оказывается поддержка свыше. Поспешите продвинуться вперед в делах карьеры. Воспользуйтесь и своим умением ладить с близкими — сейчас успешно будут протекать ваши романтические и семейные отношения. И только Рыбы конца знака с пятницы могут с головой окунуться в проблемы и ссоры. Берегите деньги и пресекайте желание оказывать давление — это не принесет вам пользы.
Благоприятные дни — вторник — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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