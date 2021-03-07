Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта

07.03.2021 15:00

ОВЕН

Трудолюбие, выдержка и доброжелательность большинства Овнов станут в эти дни притягивать не только людей, но и удачу. У Овнов второй декады апреля продуктивным окажется период со вторника. А в понедельник и близким, и коллегам не придется по душе ваше стремление навязать им свою точку зрения. Добрее относитесь к другим людям — это поправит отношения и сбережет нервы.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Для Тельцов мая эта неделя благоприятна для повышения авторитета в делах карьеры, укрепления материального благополучия и продвижения ваших интересов в кругу семьи. А поучаствовав в решении чужих проблем, вы услышите немало слов признательности. Апрельские Тельцы вряд ли обойдутся без конфликтов, ведь вам довольно трудно будет сдержаться или промолчать. Раздражение может плохо отразиться на самочувствии, своевременно делайте выводы.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

У тех из вас, кто родился в мае, это подходящее время для выполнения намеченных планов. Успешными окажутся попытки убедить коллег и начальство в правильности того, что вы делаете. Личные отношения можно будет перевести на новый уровень. А вот июньским Близнецам лучше отказаться от активных действий и важных мероприятий: как бы вы ни старались в эти дни, многим планам все равно не суждено будет сбыться.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

В эти дни большинству из вас наверняка удастся в чем-то преуспеть либо вам можно будет претендовать на ощутимую поддержку со стороны. Усилится и поиск нового круга общения — захочется новых лиц, романтических связей и ярких впечатлений. Что ж, такое вполне возможно. Ну а кто-то наконец найдет свою вторую половинку — шанс, что это случится, как никогда высок! И только Ракам июня в выходные порой трудно будет избежать ошибок в тех ситуациях, когда надо самостоятельно решать какие-то серьезные вопросы. Но выход имеется — обращайтесь за помощью.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ЛЕВ

В эти дни заметно снизятся и ваши успехи, и ваше трудолюбие, поэтому дела пойдут значительно медленнее, а в общении с людьми будут проскальзывать недовольство и раздражение, поскольку чужие распоряжения или просьбы вы станете воспринимать как критику. Хотя может быть и наоборот: это у вас пробудится стремление занизить чужую значимость или раскачать чей-то авторитет. Ваша задача — не потерять самоконтроль. Воздержитесь навязывать свое мнение и не выплескивайте на других свои негативные эмоции.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ДЕВА

Августовские Девы в начале и конце этой недели смогут оказаться в центре всеобщего внимания, отличиться творческими находками на работе или увлечь близких и друзей интересными идеями. А вот настроение у сентябрьских Дев в эти дни будет не ахти какое и дела не слишком-то заладятся. А рожденным с 12 сентября, чтобы не кусать потом локти за собственные промахи, следует держать себя в ежовых рукавицах.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг — суббота.



ВЕСЫ

Весам сентября и первой декады октября в эти дни не позволят скучать ваша активность, доброжелательность и широта интересов. Почти всюду вам гарантирован успех, ибо звезды сейчас на вашей стороне! В понедельник бесконтрольность за тем, что будут говорить Весы конца знака, или же, наоборот, бурная реакция на то, что они услышат, запросто может создать перевес негатива. Следите за собой.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



СКОРПИОН

И работа у Скорпионов второй декады ноября будет гореть в руках, и общение с окружением окажется на редкость приятным и полезным. Благоприятные стечения обстоятельств и проницательность Скорпионов середины знака позволят быстро принимать верные решения по вопросам деловой и личной жизни. Но с субботы наступит период сбоев и проблем. А вот родившимся в октябре не все контакты придутся по душе. Постарайтесь не загружать голову и сердце негативом.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Тех из вас, кто родился в ноябре, на карьерном поприще ожидают приятные перемены. В личной жизни вы также можете стать лидером для близких и друзей. Разумно воспользуйтесь всеми подарками фортуны, ибо скоро у нее появятся другие любимчики. Стрельцы декабря в делах не всегда получат желаемое, а неустойчивость настроения может подтолкнуть на конфликт. Постарайтесь обойтись без упреков и претензий.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



КОЗЕРОГ

Неделя довольно продуктивная, потому что большинство из вас начнет чувствовать и понимать, где и когда уместно спорить, а где все же лучше промолчать. Благодаря этому ваши отношения с близкими людьми могут заиграть новыми красками! И только у Козерогов декабря в воскресенье, порой совершенно неожиданно, возникнут расхождения во взглядах с окружением. Исход спора зависит от здравомыслия и сдержанности одной из сторон. И пусть ею будете вы.

Благоприятные дни — четверг — суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

Январские Водолеи должны постараться не давать себе никаких поблажек, и тогда ваши идеи будут оценены по достоинству и получат поддержку. Используйте также шанс укрепить отношения с людьми — и первый весенний праздник вам в этом очень поможет. Февральские Водолеи сумеют приспособиться к любым отношениям, искусно и незаметно для других подстраивая их под себя. Вы просто обречены купаться в успехе и неподдельном восхищении окружающих!

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятные дни — нет.



РЫБЫ

У февральских Рыб и дела ладятся, и деньги водятся, и в контактах со своим окружением вы довольно легко сможете отстоять все свои интересы. Тем, кто родился в середине знака, желательно быть активными и веселыми, ведь многие из вас отметят свой день рождения! Начало недели у Рыб конца знака пройдет как-то вяло. Так что лучше не браться за то, что способно в случае невыполнения принести вам проблемы. Со среды и сами вы приободритесь, и удачных стечений обстоятельств станет значительно больше.

Благоприятные дни — четверг — суббота.

Неблагоприятные дни — нет.

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