Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта

14.03.2021 15:00

ОВЕН

Энтузиазму и энергии тех из вас, кто родился в марте, можно будет только позавидовать! Вы неплохо будете адаптироваться к любой ситуации, что тоже поспособствует успеху в деловой и личной жизни. У апрельских Овнов более продуктивны начало и окончание недели. В середине недели вы чаще обычного станете пребывать в душевной дисгармонии, а несогласие с собой и окружением не позволит найти общий язык.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Тельцов апреля и первой декады мая на этой неделе сильно начнет раздражать поведение кого-то из коллег или близких. К концу недели есть вероятность изменения ситуации к лучшему. И не отказывайте в помощи другим людям. Это вернется к вам сторицей. Многие планы и пожелания Тельцов второй декады мая в эти дни станут сбываться как по мановению волшебной палочки. А кому-то очень помогут друзья — они невзначай могут подкинуть ценные идеи.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы мая и второй декады июня будут находиться не в лучшем расположении духа и при столкновении с любой преградой не всегда сумеют справиться со своими чувствами. А тут еще и внутренний голос станет допускать осечки. Неделя потребует выдержки и для сохранения вашей нервной системы сокращения контактов, а то и уединения. Те же, кто родился в середине знака, не будут гореть желанием взяться за дела. Но подчас играючи справятся с задуманным и легко найдут общий язык со своим окружением.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



РАК

У многих из вас дела в эти дни станут складываться весьма неплохо. Будьте активными, контактными и трудолюбивыми, и тогда можно будет показать себя в лучшем свете. Получится у вас также сгладить или преобразовать все прежние негативные моменты на работе и в личной жизни. А предложения попробовать себя в новом качестве откроют перед вами новые горизонты. И лишь у июньских Раков в воскресенье разговоры могут пойти не в том направлении, на которое рассчитывали.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

У июльских Львов возможны положительные перемены в карьере. Удачно решатся и семейные вопросы. Тем, кто родился в августе, эта неделя принесет проблемы на работе и конфликтность в отношениях. Ваша задача — свести к минимуму все возможные неприятности. К тому же у Львов конца знака, кроме шансов преуспеть, уже во вторник появится и много дополнительных забот. Но вы не запутаетесь в их лабиринтах, потому что прислушаетесь к подсказкам сведущих людей.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

Родившиеся у границ знака запросто могут наткнуться на противостояние и непонимание. Не зацикливайтесь на чужой критике в свой адрес, иначе переживания плохо отразятся на нервной системе. Но если конфликт все же произойдет, то сделайте первыми шаг к примирению. У Дев середины знака до четверга работа будет приносить удовольствие и, возможно, плоды. Но поспешите, так как вторая половина недели пройдет излишне суетливо и нерационально.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

У Весов сентября будни сложатся неплохо, но с субботы буквально на пустом месте могут возникнуть конфликты, причем, скорее всего, по их вине. Не затевайте выяснения отношений. У Весов середины знака вся неделя пройдет легко и продуктивно. Родившимся в конце знака в понедельник надо внимательно следить за своими словами. В ваших интересах расположить к себе людей, поэтому не должно быть никаких недомолвок и обмана. С середины недели ситуация нормализуется.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



СКОРПИОН

Будни у октябрьских Скорпионов могут оказаться суетливыми. Но к концу недели вы станете активны, а окружение будет отзываться о вас с восхищением. У тех, кто родился в середине знака, много сил начнет уходить на выяснение отношений с коллегами и домашними. Зато Скорпионы конца знака от души насладятся личными отношениями: близкие люди готовы будут приблизиться к идеалу, а вы найдете, чем их можно побаловать и приятно удивить.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

Родившиеся в середине знака до четверга включительно во многом добьются успеха. Но период с пятницы вряд ли вас порадует: вы начнете хвататься за все подряд, либо, наоборот, почувствуете усталость и неуверенность. Стрельцы ноября и второй декады декабря не обойдутся без проблем и пререканий. Хотя у рожденных в ноябре в воскресенье успешно пойдут дела, а с окружающими можно будет прийти к общему мнению.

Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



КОЗЕРОГ

События будней этой недели поспособствуют тому, чтобы декабрьским Козерогам легко было исполнить задуманное. Только выходные могут добавить ложку дегтя. У тех, кто родился в середине знака, вся неделя пройдет просто замечательно! У Козерогов конца знака многое станет отражением того, как будут протекать контакты с людьми. Постарайтесь, чтобы общение с вами всем пришлось по душе, тогда и у вас все получится без проблем.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев января и второй декады февраля благоприятна вся неделя. Тех из вас, кто родился в первой декаде февраля, вряд ли воодушевит и порадует середина недели. Дни проходят как-то суетливо и непродуктивно. Следите за здоровьем, не выясняйте отношений и считайте деньги. Но к выходным к благоприятным стечениям обстоятельств добавятся ваша собственная активность и расторопность, отчего шансы на успех немного возрастут.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



РЫБЫ

Для родившихся в феврале с понедельника начнется период везения и в делах, и в любви. Правильно распорядитесь удачей! Рыбам первой декады марта все свои важные дела следует выполнить до четверга, ибо потом либо будет не до них — окружение преподнесет пару-тройку неприятных сюрпризов, либо все пойдет с таким трудом, что отпадет всякое желание что-то делать. Рыбы конца знака будут отмечать свои дни рождения и пребывать в прекрасном расположении духа, да и обстоятельства начнут их баловать.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятный день — пятница.

По материалам: